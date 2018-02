El 14 de febrero es reconocido como el Día del Amor y la Amistad. Vivido por muchos para festejar ambos o uno de estos sentimientos, tanto la amistad, con compañeros entrañables, como el profundo amor que se vive con una persona especial. Ahora bien, detrás de la celebración hay mucho más que comprar flores y chocolates, que vestirnos de rojo o ir a comer o cenar en pareja o con amigos. ¿Por qué celebrar el amor? Y, es que el amor nos puede dar la voluntad cuando de amor propio se trata; nos da la paciencia para librar las batallas del día a día en nuestro matrimonio. El amor a nuestros hijos nos da la fuerza para salir adelante, el amor por los que se han ido nos deja el alma dolida; y nos vuelve kamikazes para salvar nuestras creencias.



Tener la cita de tus sueños no siempre significa que debas salir a un restaurante caro o a un jardín lleno de flores. Lo importante es compartir un momento romántico e íntimo con tu pareja, y para eso la propuesta es que ni siquiera tienes que ir más allá de donde está la tele. Películas seleccionadas que hablan de un sentimiento supremo, para ver solo o acompañado ese día que marca el calendario. La elección de cintas del amplio catálogo de producciones románticas en el servicio de streaming Netflix destaca porque son las mejor calificadas por los usuarios, con más de tres estrellas.

1. LA CRUDA VERDAD



Fue estrenada en 2009 y relata la historia de una productora de televisión que no es adepta al romance. La película es protagonizada por Katherine Heigl y Gerard Butler. A nivel mundial recaudó 205.2 millones de dólares, de acuerdo con datos del sitio especializado en cine Box Office Mojo.





2. LA PROPUESTA



La cinta protagonizada por los actores Sandra Bullock y Ryan Reynolds aborda la historia de una editora que está en proceso de deportación y se ve obligada a proponerle matrimonio a su asistente para impedir que la envíen de regreso a su país de origen. Fue estrenada en 2009.



3. A ÉL NO LE GUSTAS TANTO



En 2009, la comedia romántica golpeó la pantalla grande con su gran reparto que incluye a Drew Barrymore, Jennifer Aniston, Bradley Cooper, Ben Affleck y Scarlett Johansson. La cinta es un manual práctico para entender las señales mezcladas que te envía esa persona especial.



4. MEDIANOCHE EN PARÍS



Owen Wilson y Rachel McAdams protagonizan la película del director Woody Allen que fue galardonada con un Oscar en 2012. La cinta muestra además las maravillas de ese país.



5. MOONRISE KINGDOM



La producción de 2012 no está entre las grandes taquilleras, pero goza de un reparto con grandes actores como Bruce Willis, Edward Norton y Bill Murray. La historia de Wes Anderson cuenta la tierna historia de un par de pre adolescentes que escapa de su pueblo natal en Nueva Inglaterra y desata una búsqueda implacable entre los habitantes.



6. AMIGOS CON BENEFICIOS



La comedia romántica de 2011 narra la historia de dos amigos interpretados por la actriz Mila Kunis y el cantante Justin Timberlake, quienes intentan evadir los clichés románticos con una relación sin compromisos.



7. GOLPE DE AMOR



Esta película de 2007 fue estrenada en pocos mercados y alcanza ingresos por 5.7 millones de dólares. La producción del cineasta Robert Benton y protagonizada por algunos actores de renombre como Morgan Freeman trata diversas historias entrelazadas sobre amor.



8. ETERNAMENTE COMPROMETIDOS



Los actores Jason Segel y Emily Blunt interprenta la historia de una pareja que está a punto de casarse, pero una serie de eventos desafortunados buscarán impedir la boda. El cineasta Nick Stoller fue el encargado de dirigir la comedia romántica del 2012.





9. ¿SÓLO AMIGOS?



Es la historia Wallace, interpretado por Daniel Radcliffe, y Chantry, que encarna la actriz Zoe Kazan, quienes descubren lo que significa ser mejores amigos y encontrar al amor de tu vida al mismo tiempo.



Otros títulos destacados durante el 2017/18



* Esta chica es un desastre

* 500 días con ella

* Kicking and Screaming

* Drinking Buddies

* El amor perfecto no existe

* Laggies

* Her

* El arte de amar