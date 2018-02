Gigante. Los recursos del proyecto calingastino Pachón son de clase mundial al igual que la mayoría de los grandes yacimientos cupríferos de la provincia de San Juan.

Con el fin de incentivar inversiones y profundizar conocimientos sobre el potencial cuprífero nacional, la Sub Secretaría de Desarrollo Minero de la Nación elaboró recientemente un detallado informe sobre yacimientos, costos y proyecciones. Los diez proyectos más importantes en materia de avance e inversión a nivel nacional incluyen cinco yacimientos cupríferos localizados en la provincia de San Juan: Los Azules, Altar, Josemaría, Pachón y Filo del Sol. El Sub Secretario de la mencionada cartera, Mario Capello, comentó a Cuyo Minero que la exposición del potencial cuprífero nacional se realizó en la ciudad canadiense de Vancouver, ante la presencia de más de 40 empresarios internacionales de empresas exploradoras y en el marco del evento denominado AMEROUNDUP. “Los grandes yacimientos de cobre están llamados a convertir a San Juan en la provincia con la economía más potente de la República Argentina. Cinco proyectos de clase mundial, esperan por más competitividad para convertirse en abastecedores de la creciente demanda mundial del metal rojo, impulsada por el indetenible crecimiento chino y por una India, que sigue idéntico camino”, comentó Capello. El informe elaborado determina que los 10 proyectos mineros más avanzados en materia cuprífera en Argentina contienen 57 millones de toneladas de cobre. A su vez, estos yacimientos también poseen recursos por 38 millones de onzas de oro, 776 millones de onzas de plata y 1,3 millones de toneladas de molibdeno. “No se necesita ser perspicaces para ver la enorme oportunidad que perdimos durante más de una década de relatos. Solo basta destacar que 45.600 millones de dólares de inversiones llegaron durante todo ese tiempo para ampliar y construir nuevas minas de cobre a Chile. Lo propio ocurrió con los 27.000 millones de dólares que llegaron a Perú, mientras que en Argentina sólo se invertía 100 millones de dólares en mina Alumbrera, Catamarca”, contextualizó el ingeniero Capello. Y continuó: “Haber perdido la oportunidad de aprovechar los precios extraordinarios de la libra de cobre no tiene vuelta atrás. No estamos para darnos el lujo de menospreciar una nueva oportunidad, sin pagarlo nuevamente en materia económica y social. Es por eso que desde la cartera de minería insistimos en el axioma de la competitividad”.

Las explicaciones del mencionado informe indican que Argentina no es el único país con grandes potenciales de cobre. En esa premisa se basa la urgente necesidad de reactivar dicho sector y alentar a la inversión en materia de exploración y puesta en marcha. “Los caminos, trenes, otras comunicaciones y la electricidad deben poner proa a al Cordillera sanjuanina. Según los pronósticos económicos, uno solo de los proyectos de cobre sanjuaninos (Pachón o Los Azules) puede generar hasta 3.000 puestos de trabajo de forma directa. También podría producir más de mil proveedores de bienes y servicios y unos 1.500 millones de dólares de valor bruto de producción anual, en emprendimientos que tienen una vida útil de 30 años”, señaló Capello.

Cifras

10.000 es la cantidad de puestos de trabajo, que según las proyecciones nacionales de la cartera de minería, generarían de forma directa los seis proyectos cupríferos argentinos más avanzados: Taca Taca, Pachón, Los Azules, Agua Rica, Río Grande y Filo del Sol.

28 son los proyectos cupríferos entre etapa inicial e intermedia que existen actualmente en la “zona norte del cobre argentino” que integran las provincias de Salta, Catamarca, La Rioja y San Juan.

8 es la cantidad de proyectos cupríferos en etapa inicial a intermedia que existen en la zona centro del país (Mendoza y Neuquén). Ellos son: Pico Bayos, Universidad, Las Choicas, El Perdido, Elisa, Cerro Amarillo, El Seguro y La Voluntad.