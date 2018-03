50 hectáreas de bosques de pistacho en producción al este de la ruta nacional 40. Ahora desarrollan 50 hectáreas más al oeste de la misma ruta, en la misma localidad.

La cosecha de pistacho está llegando a su fin en la localidad de Carpintería, departamento Pocito, solar donde se cultivaron los primeros montes intensivos de este noble alimento, de diferentes edades, pertenecientes a la firma Pisté SRL de la familia Ighani.



Suplemento Verde de DIARIO DE CUYO visitó el establecimiento ubicado sobre ruta 40 metros al norte del Cerrillo de Carpintería y en plena cosecha dialogó con el empresario iraní nacionalizado argentino, arquitecto Marcelo Ighani:



"Comenzamos las últimas semanas de febrero y, si bien las lluvias nos significaron la necesidad de esperar un par de días, no nos trajeron mayores complicaciones".



Explicó que "nosotros cosechamos con máquinas vibradoras, con un brazo mecánico que sujeta el tronco principal y sacude la planta provocando la caía del fruto dispuesto en racimos sobre los brazos principales. Sólo queda alrededor de un 5% que es repasado con vibradoras manuales de olivos, adaptadas al pistacho".



Consultado por los rindes, afirmó que "estamos muy contentos. Hablamos de un rinde promedio por hectárea que, si bien aún no terminamos la cosecha, va a estar entre los 4.100 y 4.500 kilogramos por hectárea y a pesar de las fuertes podas realizadas en el invierno pasado".



Los pistachos son recolectados mediante un sistema de mallas o cobertores del suelo donde caen los frutos para luego ser recolectados y llevados para su lavado, selección, secado, tostado y salado según el tipo o gusto de mercado seleccionado.



"El mercado mundial aún no tiene techo, no se lo conoce", afirmó Ighani fundamentando "el año pasado y todos los años anteriores faltó; lo que se produce, se vende. Además cada vez se descubren más formas de comercialización e industrialización como los aceites, la leche y el dulce de leche de pistacho", consignó finalmente.



El precio promedio actual es de U$S 10 el kilogramo para el pistacho salado con cáscara y de U$S 18 la pepa pelada entera. Un productor invierte unos U$S 4.200 a la hora plantar una hectárea. Requiere unos U$S 4.000 más anuales de costos



de mantenimiento para la misma superficie y el rinde del cultivo ronda los 4.500 kilogramos la hectárea. Saque sus propias cuentas...



LOS NÚMEROS DEL PISTACHO



330 Son las plantas por hectáreas de pistachos entre machos y hembras con un marco de plantación de 5x6.



4.121 Dólares aproximadamente es el costo de plantación hoy de esta nuez en San Juan, sin riego por goteo.

"Ojalá podamos generar un programa integral de asesoramiento para transformar San Juan con el pistacho".

Arq. Marcelo Ighani - Piste SRL