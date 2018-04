Gran concurrencia de empresarios sanjuaninos se dio cita a la reunión con los hermanos Segré. (Fotos: Maximiliano Huyema)





Uno puede tener a Lionel Messi en la cancha, pero Messi sólo no lo es todo para el éxito y esto quedó en claro en la primera reunión de trabajo de la Casa de San Juan en Brasil organizada por el Ministerio de la Producción local esta semana, donde este parangón entre el fútbol y el comercio exportador sanjuanino quedó muy claro.



Gustavo Segré junto a su hermano Germán dirigen desde hace 27 años la consultora de comercio internacional Center Group, son analistas especializados en Brasil y ahora comandan la casa de San Juan en ese país. Suplemento Verde de DIARIO DE CUYO dialogó con el especialista internacional:



- ¿Cómo observa usted el perfil del empresario exportador sanjuanino?



- Lo veo con entusiasmo. Con ganas de aprender. Con voluntad de hacer bien las cosas para crecer en los mercados, de trabajar en conjunto y exportar.

No hay suerte en el comercio exterior. O tenés competencia y exportás o no tenés competencia y te quejás.



- La calidad de la convocatoria exportadora del gobierno de Uñac confirma el interés...



- Sí. Me pareció muy buena la convocatoria del gobierno. Esto nos motiva. Porque nosotros tenemos mucho contacto con la demanda y si la oferta no hace su parte, nos quedamos colgados de la palmera al no tener ofrecimiento para atender esa demanda.



Si tienes quién produzca, necesitas vender y nosotros vamos a saber quién está comprando y cómo. Nosotros vamos a hacer las puntas.



Trabajando la competitividad, las barreras arancelarias y para arancelarias.



- En este sentido las barreras al comercio de uva en fresco en Brasil son todo un tema también...



- Sí. Hemos visto que hay un problema muy serio con el bromurado de los racimos y como barrera al comercio. Estamos trabajando al respecto tanto con el gobierno nacional como el provincial y siempre empujados por los empresarios. Ellos nos indican el camino.

- El cara a cara con el empresario sanjuanino es clave para su labor profesional...



- Es que además son las cosas que dificultan la exportación. El empresario sufre el bromurado de la uva de mesa. El problema con las pasas, o de las normas de etiquetado en las cajas de vino.

Estas cuestiones impiden la concreción, desarrollo y crecimiento de las exportaciones.



- Este proyecto recién comienza. ¿Cuánto tiempo le das para que se observen los primeros resultados?



- Nosotros estimamos que en nueve meses comenzaremos a ver los primeros resultados en cuanto a indicadores concretos como número de gente capacitada y de empresarios que nos visitaron o requirieron de nuestros servicios.



Pero lo fundamental es poder medir a partir de ahí su traducción en el volumen y valor de las exportaciones sanjuaninas a Brasil.



- Sobre el tipo de cambio retrasado en Argentina, ¿usted qué piensa?



- Creo que el tipo de cambio no lo es todo. En comercio internacional es una variable pero no es la más importante ni la definitiva. Para demostrar esto es que estamos preparando una capacitación para junio rompiendo el paradigma sobre el tipo de cambio y su limitación de las exportaciones.



- Y la trayectoria de los Segré en Brasil es plus también al proyecto...



- Agradezco mucho este comentario y con mi hermano Germán acumulamos ya 27 años de trabajo continuo en el mercado brasileño. Hablamos y pensamos en portugués. Respiramos en portugués y nuestras familias son brasileñas pero nuestro corazón argentino no se negocia y por ello promovemos las exportaciones de nuestro país a este gran mercado.

