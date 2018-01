Una docena de razones para que tu look sea el más trendy y canchero de la temporada. Las prendas y los accesorios de este color tan especial que supo ganarse los galardones de la temporada. Los colores en la naturaleza se hacen más intensos y la luz más brillante esto se traslada también a la moda.

En una temporada en la que el rojo se ha encargado de invadir todos los básicos, el amarillo vibrante (el favorito de celebridades como Rihanna) logró ser el protagonista. Así lo mostraron los desfiles de Carolina Herrera o Giorgio Armani.



Al tratarse de un color cálido y alegre, provoca una sensación cálida e intensa, los rayos del sol brillando en nuestra ropa, por lo que las prendas con este tono cálido de amarillo transmitirá alegría y brillo. Podemos combinarla con colores marrones para potenciar más la fuerza o suavizarlos con blancos para dar un aire más alegre y fresco.

¿Cómo combinarlo?





Es el tono ultra trendy, pero no es nada fácil de llevar; te damos varios tips para que lo sumes a tu vestuario y puedas lograr un look moderno y sofisticado. Es uno de los colores que pisan fuerte esta temporada y probablemente, lo primero que pensaste fue "ni loca me pongo ese tono" o "no tengo nada amarillo".

Y sí, es un color complicado a la hora de combinarlo y necesita que lo llevemos con toda la actitud. Llevar, el amarillo ayuda a destacarnos, especialmente en esta época del año. A continuación, dejamos varios tips para que se animen a usarlo de la forma que prefieran. Si no te animas, podes incorporarlo en accesorios.



Para tener en cuenta:



- El amarillo en estado puro tiende a irritar la vista. Es mejor usarlo en pequeñas dosis.



- Hay que tener en cuenta el contexto.



- No te olvides de usar el matiz de amarillo más sentador para tu rostro (según tu paleta personal de colores) porque puede aportar luminosidad y frescura o hacer que parezcas cansada.

Con que color combinarlo



* El color ocre o mostaza son dos variantes del amarillo que son más sofisticadas y menos llamativas o estridentes. Cualquiera de los tres se pueden combinar con una prenda en un tono neutro, como el nude, el chocolate y el azul marino.

* Para no parecer un "taxi" o una "abeja", no uses el amarillo en estado puro combinado con algo negro. Y, si lo vas a poner con negro, evita las líneas rectas horizontales.

* Si te jugaste por una prenda como un vestido o un trench, es mejor combinarla con accesorios neutros. Un vestido se puede cortar con una camperita, una camisa o un chaleco en denim.

* Aunque si tu estilo es más llamativo, podes complementarlo con algún detalle en rosa, colorado o anaranjado, turquesa, si sos más osada. También se puede combinar con su complementario, que es el violeta, en pequeñas dosis.

* Mientras que con el amarillo anaranjado y el amarillo verdoso podes hacer combinaciones dentro de la misma gama.



* La manera más sencilla y segura de incorporar el amarillo a tu look es en los accesorios. Un clutch o un cinturón son dos excelentes opciones, también puede ser en el calzado. De una forma u otra, lo que hay que tener en cuenta es que todas las miradas irán a la parte del cuerpo en que esté el accesorio. Si no te gusta, por ejemplo, la zona abdominal, evita incorporar el amarillo en un cinturón.