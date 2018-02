Amigos o parejas no dejan pasar inadvertido esta celebración, no importa cuanto, donde o como el tema es aprender que es el sentimiento más grandioso que posee el ser humano. Pensamos en diversos kit con variadas opciones que te ayudarán para brindar en cualquier lugar. Todas salen igual $650. San Valentín, es la excusa para estar celebrar el aquí y el ahora. Vino, flores y un packaging muy especial.



Opciones de presentes



Datos útiles:

* Elefante in the room Malbec

* Desquiciados Pinot Gris

* La Linda by Luigi Bosca

* Incluye Bolsa con divisiones, ramo de flores, 2 copas

* Pagalo con tarjeta y en cuotas



Corcho Negro - Wines&Shop

Aberastain 178 (s) - Horarios: 9:30-13:30 y 18:30-22:30

Facebook @corchonegrowine

Instagram: @corchonegro

Twitter @corchonegrowine

Blog: corchonegro.com/blog

www.corchonegro.com