Los productores y transportistas de almendras están preocupados por el precio de la almendra y la situación actual de la oferta. En California, hay una acumulación de más de 362.873 toneladas de la cosecha de almendras del año pasado. Por otro lado, ya se ha publicado la nueva estimación para la temporada 2023-2024 y se espera una cosecha aproximada de 1.179.340 toneladas. "Hace tres años, la mayor cosecha que alcanzamos fue de 1.406.136 toneladas, pero el problema inmediato es este enorme sobrante al que nos enfrentamos", afirma Bikram Hundal, de Custom Almonds LLC. ¿Por qué hay tanto producto de la temporada pasada? "Cuando empezó la temporada, hubo problemas de transporte y los compradores no esperaban que los precios fueran altos", dice Hundal. "La gente aguantaba y no vendía, lo que nos ha llevado a esta situación. Los compradores siguen asustados y creen que California podría bajar aún más los precios. No quieren comprar en un mercado a la baja, quieren comprar en un mercado al alza". Añade que la demanda está ahí, pero que el problema está en el precio.



"El precio no tiene en cuenta la inflación, por lo que los beneficios para los productores ni siquiera llegan al punto de equilibrio. Es bastante malo", señala Hundal. Como han visto este año los productores de toda Norteamérica, los costes de los insumos han aumentado exponencialmente. También le preocupa la calidad de la cosecha y no se muestra muy optimista al respecto, ya que "el rendimiento de los productores ha disminuido con los años y algunos de ellos están intentando enfrentar estos tiempos difíciles reduciendo sus costes de insumos, saltándose las pulverizaciones NOW, etc". , afirma. "Sin embargo, sabremos más esta semana, una vez que California coseche los almendros en pleno apogeo".



