El pasado 5 de abril, el equipo Catamarca Minera comenzó formalmente su participación en la reconocida Copa Argentina de Polo. “Costó esfuerzo y sacrificio para que Catamarca llegar a este certamen; gracias a la Secretaría de Deportes, que sin dudar confió y comprendió su envergadura; Secretaría de Minería, que una vez más presente en todos los temas concernientes a la provincia, vinculándose con cada aspecto de la sociedad cumpliendo con sus objetivos; intendente Jalil y Secretaría de Turismo, presentes” señalaron desde el equipo integrado por Mario Luis Guardo, Felipe Kelly, Octavio Olmedo Guerra y Gastón Maiquez. “Y es con este esfuerzo, trabajo y disciplina que se llega, sueños que se cumplen en nuestra Catamarca y que hoy nos representarán junto a los mejores”. El mencionado certamen incluye 12 equipos en representación del mismo número de circuitos del torneo y durante 2018 cumplirá 90 años desde su primera realización (ininterrumpida) desde su creación en 1929. Los protagonistas para esta temporada son los siguientes equipos: La Irenita (Circuito Porteño); La Dolfina Brava (C. Cañuelas); Don Alejandro (C. Centro Norte); Tequel Malal (C. Cordillera); Trenque Lauquen Minuto 7 (C. Centro Sur); San Francisco de Asís (C. Este); La Quebrada (C. Litoral Norte); La Violeta (C. Litoral Sur); Chapaleufú Escorihuela Melicurá (C. Centro Oeste); Coronel Suárez (C. Sudeste); Catamarca Minera (C. Cuyo); Jockey Club Rosario (C. Noroeste).