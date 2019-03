Una gran cantidad de emprendedores se dieron cita en las charlas donde además degustaron los productos.

El pasado 27 de marzo comenzó el ciclo 2019 de "Noche de miércoles", el espacio, organizado por el Ministerio de Producción y Desarrollo Económico a través de la Agencia Calidad San Juan, en el que empresarios y emprendedores cuentan sus experiencias y tropiezos que tuvieron en su camino hasta alcanzar el éxito con su producto o empresa.



El encuentro se realizó en un restó de Rivadavia y en la oportunidad los emprendedores de la cerveza artesanal Darío Robledo de Brunder, Sebastian Moya de Ancestral y Mauricio Ballato de "Soul Bier" comentaron sus experiencias.



La Agencia Calidad San Juan organiza mensualmente en diversos puntos de la provincia charlas gratuitas destinadas a emprendedores, empresarios, estudiantes y curiosos que quieran superarse conociendo experiencias de emprendedores sanjuaninos que tienen éxito en el mundo empresarial. En cada jornada de este ciclo los oradores comparten con los presentes sus historias de fracasos y aprendizajes; además el micrófono queda abierto para que el público realice preguntas a los expositores.

Los cerveceros en San Juan tiene muy buena relación. Intercambian información sin egoísmos.

El secretario de Política Económica, Alejandro Moreno, presentó a los emprendedores.

Experiencia de Soul Bier



Gastón Zamora, Antonio Beaudean y Mauricio Ballato son socios de Soul Bier, la cervecería ubicada en capital, que produce entre 6 mil a 8 mil litros mensuales en sus 6 estilos de producción. "Comenzamos a producir en octubre del 2018 y nos está yendo bien, dentro de nuestros planes" comentó Mauricio Ballato. Pero la idea comenzó hace tres años en un asado entre amigos donde nos propusimos elaborar cerveza para nuestro consumo. Surgió así la idea y comenzamos a elaborar nuestro proyecto de inversión. Empezamos a estudiar y darle forma y una escala. Ente noches y días plasmamos en un papel el proyecto con sus inversiones. Pero cuando ya estábamos en el 30 % del desarrollo apareció nuestro primer tropiezo. Fue la disparada del dolar que de repente paso de 20 a 40 pesos. Tuvimos que repensar el negocio. Decidimos comenzar solo con fermentadores dejando de lado el sistema de frío. Para ello buscamos financiamiento de parte del gobierno y nuestra familia lo que nos permitió terminar la cámara y sumamos los barriles para el despacho.



Es así que comenzamos a llegar a los bares y nos hizo progresar. Hoy vendemos en 14 bares y a particulares para fiestas, reuniones empresarias y familiares en distintas capacidades. No dejamos de lado para nada la venta de botellones en la fábrica.



Podemos decir que en dos meses la fábrica comenzó a mantenerse y cada cocción ya se hacia con recursos de lo recaudado.



Respecto del tiempo de dedicación los jóvenes expresaron que no cumplen horario y a veces la jornada es de 16 horas y que descasan los domingos. Es duro el comienzo, pero si hay pasión por lo que te gusta eso es lo de menos. Finalmente remarcaron que se hicieron conocidos por el boca a boca de la gente que probó su producto. Si la cerveza no es de calidad, el negocio no va a funcionar. De nada sirve una buena propaganda si el producto no es bueno.



Aumenta todo y hay que tener una estrategia con los costos fijos para no trasladarlo tanto en el precio manejamos productos importados que están dolarizados y se debe ser lo mas eficiente.

Diferentes estilos de cerveza se elaboran hoy con estilo.



Experiencia Brunder



Darío Robledo, uno de los propietarios de Brunder, remarcó en su exposición que "en el 2010 no me imaginaba la palabra artesanal en una cerveza. La probé por primera vez en Mendoza y me dijeron que la hizo un vecino en su casa.



Encontré una birra llena de contenido, aromas, sabor. En el buen sentido me partió la cabeza y me hice una pregunta: ¿cómo se hace? ¿quién la hace?. Fue ahí que me empezó a picar el bichito por la birra".



Remarcó que "empece con una olla de 50 litros, cuatro hornallas en la cocina de mi casa . Acababa de nacer mi hijo. Tuve cuatro años experimentando, más que nada lectura e internet. Por suerte había un grupo de cerveceros de esa camada que comenzamos a hablar de cerveza.La birra hecha en casa se comparte con cerveceros y palabras autorizadas te indican si ya puedes salir a vender a la calle. Eso es fundamental. Si no tienen un buen producto, mejor tomalo solo con amigos. Tenemos la obligación de respetar el proceso de elaboración. La cerveza se merece ese respeto y se la tenemos que dar nosostros.



El cervecero no debe perder esa alma y espíritu que es hacer cerveza en casa. No perder ese entrenamiento con una holllita en un garage nunca. Hacerlo como si fuera un juego".



"Respecto de la venta dijo que los trasfondos son muchos: Salud Publica, habilitaciones, bomberos, etc. Creció el consumo y debemos ponernos a tono, capacitaciones, viajes. No hacer mas litros sino mejor calidad y hacerla sustentable de esa manera.



La estabilidad se logra con 12 a 16 horas de trabajo. Si le pones empeño se puede ganar dinero, pero con respeto y conciencia" dijo finalmente. Brunder vende en 2 bares y con 12 estilos (6 estables y los otros 6 en etapa de experimentación).

Ancestral es una de las cervecerías más antiguas de la provincia.



Experiencia Ancestral



Sebastian Moya es, de los expositores, el de mayor experiencia. Contó que su socio lo invitó a integrar su proyecto: Ancestral. "Él tiró muchas pruebas al comienzo. Cuando le gustó lo que hacía y pensó comercializarlo sabía que sólo no iba a lograrlo" dijo.



"Tuve la suerte de comenzar a gestar este emprendimiento hace más de 6 años. Hemos crecido mucho gracias a la dedicación. Y al apoyo no sólo de la familia y amigos sino del grupo humano de 12 personas que ya trabaja con nosotros. Sin ese grupo de trabajo es imposible crecer. No hay que ser egoístas, hay que saber agradecer. Nosotros comenzamos en 77 metros cuadrados y hoy estamos en un galpón hermoso donde logramos vender nuestra propia cerveza. Nacimos vendiendo en bares. Nos costó mucho entrar. En ese momento la cerveza artesanal no existía en la provincia. Los bares cerveceros no querían la cerveza tirada, querían botellitas. Hicimos un esfuerzo enorme, capacitamos a la gente de los bares, armanos equipos, cámara de frío, distintas formas de tirar la cerveza.



San Juan vende mucha cerveza. El esfuerzo de todos se potencia y eso es bueno. Entre nosotros no tenemos que pelear porque tenemos el 2% del mercado. Tenemos que avanzar generando más puntos de venta en todos los rincones de la provincia. Es cierto que el dólar pegó fuerte. Todo el acero inoxidable es en dólares y hay que tener mucho cuidado con los fabricantes de equipos que a veces no te cumplen. Tenemos que consultarnos entre los cerveceros".



"Tenemos 10 variedades de cervezas. Nunca se termina de crecer y para ello el financiamiento es importante. En este punto el gobierno nos dio una mano. Pero repito: el producto es todo. El que paga un poco más debe tomar excelencia, que la cerveza tenga cuerpo, carácter, que el estilo que pide el cliente se respete. Esa es la clave"dijo finalmente.





Frases

"Todos los días programamos nuestra producción debido a que tenemos que ajustar costos para no trasladarlo al precio". Antonio Beaudean, Soul Bier.

"Los cerveceros debemos unirnos para ganar cada día más mercado". Sebastian Moya. Ancestral