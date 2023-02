Reunirse para una comida casera es uno de los grandes placeres de la vida, un impulso comprobado para la salud física y mental, y una parte integral de las culturas de todo el mundo. Los enfoques y los ingredientes pueden diferir, pero hay un plato cuyas variaciones se pueden encontrar en casi todas partes: la comida de una sola olla.

Ya sea biryani en la India, paella en España o tagine en el norte de África, no faltan recetas deliciosas que sólo requieren una olla para prepararse. Y los beneficios de cocinar comidas de esta manera van mucho más allá de su suntuoso sabor. Es sostenible. Comer en casa es bueno para el planeta, ya que una cocina comercial usa cinco veces más energía por pie cuadrado que una cocina casera. Cocinar en una olla es aún mejor: preparar todo junto significa usar sólo una fuente de calor, y se necesita mucha menos agua para lavar. Es económico. La preparación de alimentos es la cuarta actividad que más energía consume en el hogar, por lo que las comidas en una sola olla ayudan a mantener bajo el consumo de combustible a medida que los sabores se combinan en la olla, no sólo realza el sabor, sino que también fortalece el valor nutricional de los ingredientes. Entonces, no sorprende que los investigadores hayan descubierto tantos beneficios físicos y mentales en este tipo de cocina. Un estudio de 2017 encontró que los consumidores que comían cinco comidas caseras a la semana tenían más probabilidades de tener un IMC saludable, así como un colesterol más bajo y una hipertensión reducida. Y las personas que asistieron a un curso de cocina saludable de siete semanas, con muchas recetas de una sola olla, vieron mejoras significativas en su salud física y mental. También hay evidencia de que ayuda con el desarrollo infantil: con todos los ingredientes en el mismo plato, ¡es más difícil volverse quisquilloso con la comida! Es simple. Una sola olla elimina significativamente el estrés de la planificación de comidas. Para la mayoría de las recetas, los cocineros sólo necesitan seguir agregando ingredientes y luego dejar que todo burbujee durante unas horas. Desde la compañía Hazera fomentan esto.