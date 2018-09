Veta. Geólogos contratados por la empresa Calera San Juan realizan mediciones y extracciones del banco de carbón mineral ubicado en la localidad caucetera de Marayes.

Un trozo de carbón mineral extraído de la zona de Marayes está siendo analizado en profundidad por el Instituto de Investigaciones Mineras de la Universidad Nacional de San Juan para comprobar su capacidad calórica y determinar el costo de obtención.



“En caso de que tengamos resultados positivos, se iniciarán una serie de estudios proyectados para determinar si este recurso propio de San Juan puede convertirse en el combustible alternativo de los hornos caleros y cementeros de la provincia”, explicó Raúl Cabanay, de la empresa Calera San Juan, compañía que financia la etapa temprana del innovador proyecto que busca dar solución a un sector productivo mediante la puesta en marcha de otro sector abocado a la extracción mineral.



Las esperanzas de la familia calera sanjuanina se encuentran actualmente depositadas en la relación kilo/caloría que posea la muestra tomada recientemente de un banco de carbón mineral. “Nosotros financiamos los estudios geológicos que han encontrado bancos de cabrón mineral en diferentes lugares como Marayes (Caucete), Ullum e incluso en la zona de Los Berros. En caso de que el Instituto de Investigaciones nos diga que el costo por separarlo de la ceniza para su obtención es de 50 dólares, lo más probable es que se desestime el proyecto en general. Pero si los resultados nos indican que el costo es de 10 dólares por ejemplo, se comenzaría con una serie de análisis sobre el banco ubicado en Marayes para determinar a qué profundidad se encuentra el carbón mineral y así poder establecer cuáles serían los costos de extracción”, explicó el Gerente de la empresa calera. Y agregó: “Tenemos muchas expectativas, pero debemos ser prudentes. Lógicamente tenemos la esperanza de que esto funcione ya que sería generar una nueva actividad productiva en San Juan que daría solución de fondo a un problema histórico como es el precio y la demanda de combustible para los hornos caleros. También serviría para los hornos cementeros de la provincia, quienes podrían utilizar el carbón mineral triturado como combustible. A diferencia de los caleros, donde debería incorporarse un briqueteado, que es un proceso de aglomeración. Convertir lo triturado en pequeñas bolitas para poder utilizarlo como combustible para calentar los hornos”.



En este contexto cabe destacar que desde hace tiempo los pequeños productores caleros de la zona de Los Berros atraviesan una difícil situación en relación al precio del combustible. La compañía YPF Luján de Cuyo elevó el precio del concentrado para los hornos de 120 dólares a 175 dólares la tonelada en lo que va del año, haciendo insostenible el trabajo continuo por parte de pequeños y medianos productores del departamento Sarmiento. Como anunció Cuyo Minero en ediciones anteriores, la Cámara Minera de San Juan y el Ministerio de Minería local trabajaron conjuntamente para solicitar el estancamiento del valor de dicho combustible. Sin embargo, dicha solución es entendida como “política y momentánea”, por lo que el proyecto del carbón mineral sanjuanino aparece como una verdadera salida productiva.



“Hay que tener paciencia y esperar los resultados. Una vez que podamos avanzar con los estudios seguramente le presentaremos este proyecto al Ministerio de Minería para darle formalidad y ver de qué manera se puede contribuir para la mejora integral de la producción calera y cementera de la provincia”, finalizó Cabanay.





“Los cementeros podrían utilizarlo directamente, pero los caleros necesitarían un proceso de aglutinamiento para poder usarlo como combustible”.

Raúl Cabanay, Calera San Juan





La Virgencita de Ullum

Iniciado el segundo trimestre del año pasado, el grupo inversor Virgen del Carmen SRL solicitó al Ministerio de Minería los permisos pertinentes para realizar tareas exploratorias en el yacimiento de carbón “La Virgencita”, en el departamento Ullum. Según informaron desde el registro catastral, el prospecto posee una superficie de 75.924 hectáreas y sobre el mismo se han realizado estudios previos sin resultados concretos. Ricardo Martínez, del Grupo de Empresas Exploradoras de la República Argentina, fue uno de los geólogos que estudió el paraje ullunero a finales de la década de los 80 y comentó que se trata de una zona que contiene un solo manto de carbón que se convierte posteriormente en vetas. Y agregó en su momento: “Los nuevos estudios pueden ser potencialmente interesantes. En su momento no tuvimos éxito porque las muestras que obtuvimos tenían mucho material residual. Tenían un buen valor calórico pero dejaban mucho desecho, lo que implicaba tener que limpiar mucho los hornos y eso no le convenía a la electrometalúrgica interesada en su momento. Quizás actualmente los hornos rotativos son más fáciles de limpiar, pero no me animo a decir que la tecnología ahora permita que el depósito se vuelva rentable”.