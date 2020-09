Un bolsón conteniendo un paquete de azúcar, arroz, harina, yerba, sémola, fideos, una caja de té, una de leche en polvo y un litro de aceite es lo que reciben muchas familias por mes como sostén alimenticio en sus alicaídas economías, por parte del Ministerio de Desarrollo Humano. Los mismos paquetes -en algunos casos con el agregado de un kit de elementos de limpieza y en otros, según las características y necesidades de cada grupo familiar, con un adicional de frutas y verduras (zapallo, camote, papa, zanahoria, cebolla y naranjas)- constituyen los combos con que colaboran desde el organismo gubernamental con las familias afectadas a las medidas de cierres de barrios en busca de pacientes infectados por coronavirus.



Justamente los ingredientes de estos bolsones sirvieron de base -especialmente teniendo en cuenta que son los alimentos no perecederos que hay en cualquier casa- para que los chef José Martín y José Fernández, armaran alternativas ricas, rendidoras y creativas para que en cuarentena, no sólo se lleven a la mesa un plato de fideos blancos o de arroz con huevo duro. Que estas ideas sirvan para poner manos a la obra en todas las familias.



PLATOS FUERTES

El chef José Fernández apeló a su experiencia para replicar uno de sus platos preferidos, como es el Arroz Chaufa. "Se cocina 300 gramos de arroz, al dente, se lava ligeramente con agua fría y se reserva. Se baten 4 huevos, se condimentan con sal y pimienta y se hacen omelette, que se cortan en tiras y se reservan, paralelamente se hace una pechuga de pollo y unas salchichas y se corta en tiras. En una sartén, se saltean tiritas de cebolla, pimiento y las verduras que se tengan a mano. Luego, en la misma sartén, se mezcla todo. Y listo. Esta receta, como todas, se puede adaptar según la disponibilidad de ingredientes o preferencias de cada familia", explica.



Para aprovechar al máximo el paquete de harina, este chef sugiere no sólo utilizarla para hacer pan y tortitas, sino hacer canelones para llenar con verdura y fideos frescos, para ahorrar dinero y a su vez incursionar en las recetas heredadas de la abuela. Si sobran fideos, por ejemplo, propone hacer una tortilla de fideos y verduras, mezclando todo con 3 huevos o con salsa blanca.



La sémola y el arroz, por ejemplo, son otros alimentos muy versátiles para este chef. "Admiten cualquier acompañante y aderezo. Se puede preparar desde una pizza con ellos, hasta snacks, inclusive se pueden hacer albóndigas o especies de lasagna o pasteles acompañando con salsa bolognesa y queso", agrega.

EL EXPERTO

La cuarentena lo obligó a trasladar el local de comidas para llevar -que estaba cerca del Hospital Rawson- a su casa, donde sigue preparando lomos y pachatas, además de paellas, pastas y carnes rellenas a pedido, los fines de semana. Se encargan en el 2644031625.



José Fernández, además de tener una enorme herencia vinculada a la gastronomía -es familiar de los Gómez y sus padres tuvieron restaurante-, se recibió en el Instituto San Nicolás de Bari, se capacitó en España y pasó por distintas cocinas como el Club Amancay y el Club Social.

Para un menú completo

El chef José Martín propone diferentes opciones con los alimentos del bolsón. Desde un guiso de arroz como platos principales, hasta un flan de sémola y naranja como postres. Todas sus recetas están pensadas y calculadas para 4 personas.



Para el guiso de arroz con vegetales hay que tener 50 cc de aceite, 1 cebolla picada chiquita, 1 diente de ajo, 1 zanahoria rallada, 2 tomates rallados, 100 gramos de zapallo en cubos, 400 gramos de camotes cortados en gajos, 1 cucharadita de pimentón dulce, 200 gramos de arroz, sal y pimienta a gusto, 1 litro de agua. Opcional: 1 lata de choclo en granos, 200 gramos de carne molida, 4 rosetas de pan ahuecados. Se prepara, colocando en una cacerola, con aceite, a fuego fuerte, la cebolla, el ajo (para dorar) y la zanahoria rallada. Si va a llevar carne molida y choclo este es el momento de incorporarlos. Una vez que está todo dorado, agregar el arroz y condimentar. Sumar el litro de agua y cocinar (con la cacerola tapada) hasta que rompa el hervor, entonces bajar el fuego a mínimo y agregar los cubos de zapallo y el tomate rallado. Dejar hervir por otros 10 minutos a fuego bajo o hasta que este cocido el arroz. Aparte, en una sartén con aceite, freír los gajos de camote, condimentar y reservar como guarnición. Se puede servir en pan ahuecado.



* Otra opción es una porción de Sémola cremosa a la masa. ¿Cómo se hace? En una cacerola, se colocan 1500 cc de agua, con sal, pimienta, una hoja de laurel, un diente de ajo, 2 cebollas picadas, una zanahoria rallada, 100 gramos de leche en polvo y 50 cc de aceite. Se mezcla todo bien, especialmente para que se disuelva la leche y se lleva a fuego fuerte. Cuando rompe el hervor, se coloca la tapa de la cacerola y se deja hervir por 10 minutos, mezclando constantemente para que no se agrume la preparación. Luego se agrega 300 gramos de sémola y se cocina en fuego mínimo.



Antes de eso, hay que preparar una masa (con 150 gramos de harina, una pizca de sal y 50 cc de agua tibia, la que debe haber descansado tapada unos 15 minutos), hacer 4 bollitos y estirar para hacer tarteletas individuales. Rellenar con la polenta y llevar a un horno precalentado hasta dorar. Se puede espolvorear con queso rallado y perejil.

A la hora de los postres, Martín sugiere un flan de sémola y naranja que lleva 1 litro de agua, 200 gramos de azúcar, una ramita de canela, 2 clavos de olor, ralladura y jugo de 2 naranjas y 300 gramos de leche en polvo. Se mezcla todo bien, en una cacerola y se cocina a fuego fuerte hasta que rompe el hervor. Luego, se baja el fuego y se agrega la sémola, dejándolo cocinar por al menos 10 minutos. Se deja enfriar en una flanera acaramelada (para eso se necesita 200 gramos de azúcar).

Otro gustito podría ser con un cremoso de café, preparado con 1 litro de agua, 200 gramos de azúcar, 50 gramos de café instantáneo, 300 gramos de leche en polvo y el jugo y ralladura de una naranja. Todo se coloca en una cacerola, al fuego fuerte hasta que rompa el hervor, entonces se agrega 100 gramos de almidón de maíz diluido en 50 cc de agua. Luego de unos minutos, apagar el fuego y dejar entibiar. Se puede colocar en vasitos, intercalando este preparado con unas cucharadas de cacao en polvo.





EL ESPECIALISTA

José Martín lleva casi 30 años trabajando en gastronomía. No debe haber sanjuanino que no haya comido algo de su catering o que no haya pasado por su restaurante Tía María, el que tuvo por 12 años. Ahora, por la pandemia, redujo su catering de eventos y Casa de Té A puerta Cerrada, a un servicio de viandas. Se lo contacta por redes como A puerta cerrada, en su local en Entre Ríos 158 norte o por teléfono al 154999600.

EL DATO

Desde Prensa del Ministerio de Desarrollo Humano aclararon que los bolsones que se entregan no pretenden ser la base alimentaria de ninguna familia sino que son un complemento a otros ingredientes y alimentos que cada hogar pueda incorporar y agregar según sus ingresos. Generalmente lo que se entrega son alimentos no perecederos de segundas o terceras marcas.



Además pueden armar bolsones específicos según las características de los integrantes de cada familia. En los operativos por Covid, por ejemplo, si se detectaban personas con patologías como celiaquía o diabetes, se adaptaban los alimentos a estas necesidades.



Se calcula que hasta el momento se han entregado 9.000 bolsones por el cierre de barrios en Caucete, Santa Lucía, Rivadavia, Rawson, Chimbas y Pocito, entre otros, alcanzando a más de 35.000 personas.