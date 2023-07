Sólo hace falta saber que la malnutrición en todas sus formas es la principal causa de problemas de salud a nivel mundial para entender que hace falta un cambio. Tanto es así que las enfermedades no transmisibles -que devienen de esa situación-, representan una de las mayores amenazas para la salud y el desarrollo humano, por sus consecuencias sanitarias, económicas y sociales. Uno de los principales factores de riesgo es la alimentación inadecuada, junto con el consumo de tabaco, el consumo nocivo de alcohol y la inactividad física. Se podrían mencionar muchos otros aspectos, y datos que calan profundo en la sociedad actual, motivos más que suficientes para que el 11 de agosto no sólo se recuerde el Día del licenciado en Nutrición sino que además contemple un cronograma de actividades tendiente a acercar a distintos puntos de la población los conocimientos necesarios para comenzar a cambiar los hábitos alimentarios. Yanina Rodríguez, presidente de la Asociación Sanjuanina de Nutrición dio a conocer los aspectos relacionados a la semana que dará comienzo el mismo 11 y se extenderá hasta el 18. Este año el lema elegido es "Construyendo redes para promover una alimentación saludable".



-¿Cómo surgió ese concepto?



- A raíz de la ley 27.642 que es la referida a la Promoción y Alimentación Saludable que contempla tres pilares fundamentales como el etiquetado de los alimentos con octógonos en sus envases; la educación alimentaria nutricional, los controles de las publicidades y patrocinios de alimentos y el fomento del entorno escolar saludable. Por eso elegimos el lema para tratar de trabajar con todos los actores sociales y aquellos que estamos involucrados en la promoción de la alimentación saludable. El objetivo es unirnos para promover hábitos en la población en general, pero sobre todo en las infancias. Debemos trabajar desde distintos ámbitos como el escolar, la salud, el desarrollo humano ya que todos tenemos el derecho de acceder a una alimentación sana.



- Sin duda que esta ley surge debido a los datos tan alarmantes que hay en Argentina sobre malnutrición que comprende un abanico que va desde la desnutrición hasta la obesidad.



-Sí, exactamente. Eso ha servido de sustento para la ley, para la cual se usaron datos de encuestas como las del Prosane que se realiza todos los años en las escuelas de todo el país, y otras referidas a este tema.

En Cuyo existe una prevalencia de sobrepeso en la población de 18 años y más, del 37,2%. En San Juan la cifra es del 42,5%. Y una prevalencia de obesidad del mismo grupo etario de 20,1% en Cuyo, y del 21,1% en San Juan. Fuente: Ministerio de Salud Pública de la Nación.

-Hay un aspecto que tiene incidencia directa en esto ya que por más campañas que se hagan en el país hay gente que apenas puede comprar los alimentos básicos. ¿Cómo se llega a esos sectores para impartir educación cuando no tiene los recursos?



- Se debe trabajar con los actores políticos que son los que pueden definir cómo hacer para que la población tenga acceso a alimentos saludables, es decir que pueda comprar frutas, verduras, y que no sólo estén disponibles sino accesibles al bolsillo de la gente. Por eso la importancia de crear una red para que los productores puedan bajar sus costos, que las políticas agroeconómicas permitan que todos tengan esa posibilidad porque si no, con los altos costos no existe la seguridad ni la soberanía alimentaria.



- ¿En la atención pública se observa esta falta de posibilidades de tener acceso a una buena nutrición?



- Sí, y resulta muy difícil poder plantearle al paciente el consumo de alimentos variados cuando tiene que sustentar a toda una familia y no le alcanza



- ¿Considerás que el etiquetado frontal es una herramienta útil para la población?



- Este tipo de etiquetado cumple la función de advertir sobre el contenido real de nutrientes críticos que tienen los alimentos procesados y ultra procesados, es decir cantidad de grasas, azúcares agregados, sodio, edulcorantes. Es un signo de advertencia para conocer a simple vista la composición real de un producto. Es útil, nos sirve para hacer educación alimentaria porque se hacía difícil muchas veces leer la información nutricional que tenían los alimentos y esa es una forma simple de saber lo que vamos a consumir. Se ha trabajado mucho para lograr esto con estudios científicos que lo fundamentan. Además sirve para vincularnos con la alimentación natural y también para que las industrias reformulen sus productos para hacerlos más saludables.



- En consultorio, sobre todo del ámbito de la salud pública ¿reciben más personas con sobrepeso o con desnutrición?



- La malnutrición tiene que ver con los excesos o con los déficit, y en función de eso mayormente la población que yo asisto es variada, de uno y otro lado. Cada uno de ellos con la complejidad que tienen en cuanto a las enfermedades que se pueden desencadenar.



- Según tu punto de vista ¿cuál ha sido el gran desencadenante para llegar a tener índices altos de sobrepeso y obesidad?



- Creo que tiene que ver mucho con la industrialización excesiva de los alimentos, también está vinculado al sedentarismo, el exceso de publicidad de estos alimentos, falta de educación alimentaria, entre otros. Hay muchos factores que han influido en este incremento abismal de las enfermedades crónicas no transmisibles que derivan de la malnutrición



- ¿Cómo han organizado la semana de la nutrición para llegar con este mensaje?



- Este es el noveno año que hacemos la semana de la nutrición con diferentes actividades, una tiene que ver con llegar a la población con consejos de alimentación saludable, también a nuestros colegas para que podamos construir y aportar conocimientos a través de charlas, y una actividad más social de vinculación entre profesionales. Para este año la idea es informar sobre el uso del etiquetado frontal por lo que estaremos en algunos supermercados para contactar a los consumidores.



- ¿En la escuela primaria se imparten conocimientos de buena alimentación?



- En la mayoría de las provincias, incluida la nuestra, se está trabajando en crear estos entornos escolares saludables y dentro de eso está la educación alimentaria nutricional, la actividad física, la provisión de agua para que los chicos puedan consumirla fácilmente y los kioscos saludables.



-Tengo entendido que los kioscos saludables los tienen muy pocas escuelas hasta el momento. ¿Es así?



- Es que todavía no hay una ley que lo exija, en nuestra provincia sí existe una pero nunca fue reglamentada, por lo tanto no está implementada. Así es que quienes lo tienen es por iniciativa de la directora que quiere que los chicos tengan alimentos más saludables y trabajan en ese tema. También algunos municipios proporcionan conocimientos en relación a esto, pero es un camino largo en el que queda mucho por hacer. Incluso estamos trabajando para que la provincia adhiera a la ley 27642. Por otra parte el Ministerio de Salud de la Nación está participando de los cursos de formación docente destinados a la promoción de la alimentación saludable para que los docentes puedan acceder a este de forma gratuita. Los temas centrales están vinculados a hábitos saludables para todos los niveles educativos.



- ¿Hay conciencia que la malnutrición no es un vinculante sólo estético sino algo más profundo para la salud que deriva en enfermedades crónicas?



- Hay conciencia porque se está trabajando para generar más prevención en salud desde la atención primaria en adelante. Se hacen talleres, actividades para que la población se pueda informar más sobre nutrición y hoy es una política importante de Estado a raíz de la ley.



-¿Si alguien va a un centro de salud puede tener atención de una nutricionista o debe ser derivado por un médico?



- En general se trabaja con derivaciones pero siempre se realizan actividades a la par para que la población participe independientemente de la derivación en las zonas aledañas a los centros de salud o puestos sanitarios. Además en la mayoría hay profesionales de la nutrición.,

Yanina Rodríguez, licenciada en Nutrición y actual presidente de la Asociación de Nutricionistas de San Juan.



El día N



El festejo del Día de la Nutrición se conmemora cada 11 de agosto en toda América latina debido al nacimiento del Dr. Pedro Escudero, médico argentino pionero de la nutrición en el mundo. Este es el motivo por el cual la Asociación Sanjuanina de Nutrición organiza una semana de actividades.

Para contactos: 2644557387



Las actividades



El programa prevista para la semana del 11 al 18 de agosto comprende las siguientes actividades:



* El 16 por la mañana y el 17 por la tarde, alumnos del último año de la carrera de Nutrición y profesionales visitarán supermercados e hipermercados para brindar folletería y consejería a los compradores.

* Tercera Jornada de Actualización en Nutrición para estudiantes y profesionales de la Salud. "Fortaleciendo conocimientos y Vínculos para el crecimiento Profesional". Se realiza junto con la División de Nutrición de Salud Pública y la Dirección de la carrera de Nutrición de la UCCuyo.

"Desarrollando habilidades para la asertividad en el tratamiento de Patologías crónicas como Obesidad". Será el día 18 de agosto en la sala del Anexo de Legislatura Provincial de 8 a 12.30.



Las charlas:

* Tratamientos de la Obesidad en la Actualidad, a partir de las 9. Estará a cargo de Lic. Noelia Martínez Puertas.

* Nuevas Miradas de la Obesidad. Peso CentrismoGordofobia, a partir de las 9,30. A cargo de la Licenciada Celeste Malavassi San Luis.

* Coaching Nutricional a partir de las 11, a cargo de Romina Laspiur.

* Comunicación efectiva, técnicas para el desarrollo de habilidades comunicacionales. Comunicación Virtual vía zoom, a partir de las 11,30. Disertante: Patricia Cristaldo

* Tesis Alumnas: Métodos y herramientas utilizados por los profesionales en Nutrición para el abordaje del sobrepeso y obesidad, en la ciudad de San Juan, 2020. Lic. Lobos Lucía; Lic. Cañada Romina y Lic. Manrique M. Laura

* Percepción del rol del Licenciado en Nutrición, y su relación con la adherencia al tratamiento nutricional, San Juan 2020. Licenciadas Gabriela Luján, Julieta Quiroga, Florencia Sánchez.

* Además habrá una celebración por los 40 años de la entidad, con los colegas de la provincia, el 18 de agosto en el Salón Kawin de Santa Lucía.