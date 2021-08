Seguramente una vez cada cierto periodo de tiempo te tomas un largo rato para limpiar tu computadora por dentro. Eliminas archivos basura, ordenas cada documento en su carpeta, limpias el escritorio y la papelera de reciclaje. La apagas y si recuerdas le pasas un paño sin muchas ganas sobre el teclado y ya está. Limpiar la computadora por dentro es tan importante como hacerlo por fuera.

Hay quienes incluso comen sobre ella, la trasladan de un lado a otro, la ubican en cualquier superficie y ni siquiera le colocan una funda. Si eres de esas personas, seguramente tu computadora tendrá algo más que polvo. En esta simple guía repasamos cómo limpiarla en profundidad, para que parezca nueva.

Limpieza de pantalla

Por lo general casi todas las computadoras portátiles tienen pantallas LCD, que se pueden dañar con facilidad si no se las cuida como corresponde. A la hora de limpiarla debes tener un paño de microfibra (como los que se usan para limpiar los lentes o las cámaras fotográficas) y la máquina apagada.

Con mucha suavidad, presiona la pantalla y limpia siempre en una dirección. No lo hagas en círculos ya que podrías dañarla.

Si notas que en la pantalla hay pegotes o algo más que simples partículas de polvo, es hora de intensificar la limpieza. Utiliza una esponja de cocina nueva y agua destilada. Rocía un poco de agua sobre la esponja y limpia la pantalla. Procura que la esponja no gotee. Una vez limpia la zona, espera que seque antes de cerrar la computadora o volver a usarla.

Procura evitar utilizar productos de limpieza doméstica. Lo mismo con el algodón, servilletas de papel o pañuelos descartables que pueden rayar la pantalla.

Limpieza del teclado

Si somos realmente sinceros, no siempre tenemos las manos limpias al usar la computadora. Ni hablar si hacemos uso de ella cuando estamos comiendo, donde no solo pueden caer migas sobre el teclado, sino que la grasa, el polvo e incluso pelos pueden quedar entre las teclas. Con el paso del tiempo, si no se limpian, estas pueden comenzar a fallar.

Para poder retirar todo aquello que no debería estar en el teclado, lo primero a hacer es apagar el equipo y desconectarlo. Abrirlo y sostenerlo, bien agarrado, boca abajo, sacudiendo con mucha suavidad para sacar la mugre de mayor tamaño que puede estar alojada en las teclas.

Luego, con un cepillo de cerdas suaves limpia entre las teclas y finalmente pasa el paño de microfibra para retirar los restos de polvo.

El último paso será desinfectar el teclado de gérmenes y bacterias. Para ello puedes utilizar alcohol o productos desinfectantes para superficies. Aplica muy poco sobre el paño de microfibra y frota suavemente las teclas. Espera que seque bien antes de utilizar.

Limpieza de la carcasa

Este será el último paso. Estamos obviado la limpieza del interior, ya que la recomendación es que lo lleves a alguien que realmente sepa. No vaya a ser que comentas algún error y deje de funcionar la computadora.

Para la limpieza final se utilizará el paño de microfibra ligeramente humedecido en vinagre blanco. Frotar bien la superficie, ejerciendo una leve presión en aquellas zonas donde notas mayor suciedad.

Es importante poder tomarse el trabajo de limpiar la portátil al menos una vez cada seis meses, para estirar la vida útil de tu equipo. Y procura no comer sobre ella, además de colocarla en una funda cuando no la utilizas.