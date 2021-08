Para definir esta palabra, debemos empezar por decir que esperanza no es sinónimo de deseo: "Ojalá encuentre un trabajo mejor', lo cual no está mal. Esperanza se equipara con visión. Si alguien me dijera que le gustaría ser músico profesional, yo le preguntaría cuánto hace que está aprendiendo algún instrumento. Si me contesta que todavía no está tomando lecciones, me daría cuenta de que lo que tiene es un deseo.



Allí no hay esperanza que es la creencia de que algo bueno vendrá a nuestra vida. Hoy más que nunca necesitamos tener esperanza, y mantenerla, porque los humanos accionamos siempre en función de lo que viene. ¿Cómo está tu nivel de esperanza?



Otra cosa que no es esperanza es emoción. Alguien que tiene pereza no acciona porque no espera nada. Alguien que no hace lo que hace con excelencia no atrae un futuro brillante. Le da igual hacerlo bien que mal. Aquel que vive con nostalgia no es capaz de ver nada hacia adelante y prefiere anclarse al pasado. Hoy sabemos que ciertas enfermedades son el resultado de la falta de esperanza de un futuro mejor.



¿Cómo actúa una persona que tiene esperanza?



Fundamentalmente, se enfoca hacia adelante. Su meta no es que los demás lo reconozcan y lo validen, sino ser el artífice de un mañana extraordinario. Muchos están constantemente pendientes de la mirada ajena e, incluso, hacen todo lo posible por impresionar a los demás. Pero aquellos que escogen vivir con esperanza desarrollan una "mentalidad de esperanza', y pueden superar sus circunstancias actuales.



La mente de esperanza hace que uno pueda discutir con alguien cercano, como la pareja o un hijo que nos reprocha algo, y decirle: "Está bien, tenés razón. Lo reconozco y levanto el guante. Ahora, ¿cómo seguimos de acá en adelante?'. Si tenés un negocio y un cliente viene a quejarse, puedes responderle: "Tiene razón, ¿cómo lo podemos mejorar de acá en adelante?'.



Pero, aunque parezca increíble, hay gente no quiere pensar hacia adelante y decide vivir sin esperanza y anclarse al pasado o al presente. Tener una mentalidad de esperanza nos permite ver qué vamos a hacer de acá en adelante. Es decir, armar un plan para el futuro ahora. Seguir hablando de lo que sucedió es quedarse atado al ayer. Hablar del futuro, aunque aún no veamos nada, es enfocarse en un mañana mejor.



¿Querés recuperar tu esperanza?



Practicá armar planes a futuro rápidamente. Te aseguro que esta actitud te puede ahorrar muchos dolores de cabeza. La vida está repleta de imprevistos, pero todos podemos desarrollar el tipo de mentalidad que nos permite construir hacia adelante creyendo que lo mejor siempre está por venir.





El Dato:

Instagram @berstamateas

facebook.com/bernardostamateas

Live 9 p. m. todos los miércoles.