Aunque no lo creas, el espionaje o hackeo es mucho más común de lo que parece, y últimamente lo vemos reflejado en las cantidades de estafas tecnológicas que han surgido, donde nos preguntamos cómo hicieron para conseguir nuestro número o saber cierta cantidad de información.

Hay algunas señales a tener en cuenta para poder detectar si alguien ingreso a nuestro dispositivo sin autorización.

Fallan las apps

Si las aplicaciones, sea cual sea, se cierran de manera repentina en varias oportunidades y seguido no es una buena señal. Es cierto que no significa literal que te estén espiando, pero es una de las opciones, por lo que deberías estar atento a ello.

Se vuelve más lento

Es normal que cuando se utilice un mismo dispositivo a la vez, éste tienda a funcionar de manera más lenta. Si notas eso, comprueba que el procesador no este siendo usado más de lo normal. Si es así, es probable que alguien haya accedido a tu dispositivo.

Aparecen apps que no has instalado

De vez en cuando revisa las descargas de tu celular, ya que puedes tener instaladas aplicaciones que nunca has descargado y no estén necesariamente a la vista.

Se sobrecalienta

El malware por lo general se ejecuta en segundo plano y de forma constante, haciendo que el procesador funcione a máxima velocidad, lo que lleva a que el equipo se sobrecaliente. Si notas eso luego de haber instalado algunas aplicaciones es posible que hayas sido hackeado, por lo que la recomendación es desinstalar las apps de inmediato.

Mensajes de servicios que no conoces

La gran mayoría de los malware toman el número de celular y suscribe sin permiso a servicios premium. De repente puedes estar recibiendo mensajes de servicios que no conoces, o a los que no te has suscripto.

También es posible que estés enviando mensajes a tus contactos sin saberlo o publicando contenido que no es tuyo en redes sociales. Ante esa situación, es probable que sea una aplicación que esté generando la actividad indeseada o estés hackeado.

Inicios de sesión extraños

Es importante prestarle atención a las notificaciones o correos de seguridad, ya que son un indicador del momento en el que una persona ajena a vos quiere ingresar a tus cuentas. Esta es sin duda la mayor evidencia del espionaje.

Si de repente notas algunas de estas anomalías, y al hacer memoria recuerdas haber descargado alguna aplicación o similar, hay un gran porcentaje de probabilidades que hayas sido hackeado. En el caso de no haber detectado nada raro, pero aún así quieres sacarte la duda, lo puedes hacer probando con los siguientes códigos:

##002#: Es un código universal que desactiva todos los desvíos de llamadas.

*#62#: Al marcarlo, indicará hacia dónde se están redirigiendo las llamadas, mensajes y datos. Comprueba que el número que figura sea de la propia compañía, de no ser así, lo recomendable es actuar inmediatamente, recurriendo a la compañía telefónica.

*#21#: Similar al anterior, también indica si las llamadas, mensajes o datos están siendo interceptados o desviados hacia otro número, con mayores detalles.

Detectaste anomalías, probaste con los códigos y lamentablemente te encontraste con la novedad que tu celular ha sido hackeado, ¿qué hacer?

Antes que nada, no pierdas la cabeza. Identifica, desinstala y elimina todos los datos de la o las aplicaciones que están causando la vulneración de privacidad.

Otra manera de obtener mayor seguridad en tu celular es actualizando el software del dispositivo cuando éste lo requiera, para que el parche de seguridad pueda acabar con los problemas del celular hackeado.

Por último, si nada de lo anterior sirve solo te quedan dos opciones: reestablecer el celular de fábrica, lo que llevará a que pierdas muchos datos y archivos, por lo que debes asegurarte de tener una copia de seguridad completa; o, llevarlo a un servicio técnico de confianza y que sepa sobre el tema si eso te brinda mayor seguridad y tranquilidad.