Si ya no se ve a Connie Ansaldi en los medios de comunicación -pasó por diferentes programas de América, Telefe y el 13 desde Intrusos, Showmatch, Morfi, Cortá por Lozano hasta Los ángeles de la mañana; también hizo radio- es porque dio un volantazo y ahora está al frente de un meganegocio global en el que confluye tecnología y arte latinoamericano: ni más ni menos que Carnaval Art, la primer plataforma o mercado en línea para la compraventa de NFTs asegurados en Bitcoin. ¿Cómo fue ese camino? ¿Qué aprendió en el proceso? ¿Cuál es el secreto de este modo de comercialización? A responder estas y muchos otras inquietudes llegará a San Juan el próximo sábado 6 de agosto, en el marco de Virtuality. Mientras tanto comparte una partecita de su experiencia.



¿Qué te hizo hacer el click para incursionar en este mundo de NTFs, blockchain, etc, etc?



Yo tengo un recorrido: trabajo en Innovación hace más de 25 años, tuve una agencia de branding (posicionamiento de marca) durante 12 años, soy publicista, a los 22 años ya era directora de cuentas y trabaje en paralelo, en la televisión y haciendo inmersión digital en la web 1.0 y en la web 2.0 y dirigí la agencia número 1 de Australia de innovación y diseño organizacional para abrir mercado en Latinoamérica hasta antes de empezar con Carnaval Art. Puntualmente el desafío ahora es que toda está construcción de estas nuevas tecnologías llegue a la gente, sobre todo lo que tiene que ver con web 3 y blockchain que lo hicieron los arquitectos, los programadores, los criptógrafos y es un lenguaje muy complejo entonces para que la mayor cantidad de gente posible lo puede adoptar, venimos nosotros, los que somos la segunda ola que nos enfocamos más en la experiencia de usuario. Cuando la tecnología se democratiza se convierte en parte de la cultura. Ese es mi lugar.



¿Cómo fueron tus primeros pasos emprendedores?



Encontré una carta de mi mamá de cuando tenía 12 años en la que me pone: Constanza es emprendedora, siempre lo fui de distintas maneras y con distintos recursos, acordes obviamente a la edad que iba teniendo, Tuve muchos emprendimientos, en algunos me fue mejor, en otros peor, y la realidad es que la diferencia de esos emprendimientos con Carnaval es que reúne un equipo de personas o una conjunción de talentos que venimos de diferentes ámbitos y eso lo enriquece. En mi caso el tener experiencia en comunicación hace que pueda explicar, educar o compartir el conocimiento de manera mucho más sencilla y esto obviamente facilita la penetración de estas nuevas herramientas tecnológicas.



¿Qué propone Carnaval? Y ¿para qué llega a Virtuality?



Carnaval es un marketplace de NFTs, donde a veces hay obra física, que puede estar en los desbloqueables que manda el artista cuando vende su obra. ¿Qué es un NFT? Es un certificado de autenticidad y de propiedad digital al que se le pone un activo, como la huella digital sobre una obra. En Carnaval Art vendemos arte curado de artistas. Para aplicar hay que entrar a nuestra plataforma, a nuestra web, y se puede enviar una solicitud para ser artista de Carnaval y lo que tiene de diferente con otros marketplaces es que además incorporamos la figura del sponsor para que los players tradicionales de la industria -museos, galerías, marcas y ONG's- puedan sponsorear obras de artistas y tener reveneu o sea ganancia en el mercado no solo primario sino también en el mercado secundario. Nos interesan todos los artistas iberoamericanos, ese es nuestro foco y principalmente queremos darles herramientas para que puedan vivir de su arte, escalar en su negocio y que tenga la propiedad y los derechos de autor que son las herramientas que dan los NFTs por primera vez en la historia. Por eso me alucina que la expo Virtuality de San Juan sea un espacio para el metaverso, que son las nuevas tecnologías que vamos a empezar a vivir y experimentar no solo en este presente sino en el futuro, que cambian completamente el modo en que nos relacionamos: así cómo cambió la web 2, las redes sociales el modo en el que nos enamoramos, nos hacemos amigos o trabajamos, el metaverso y los NFT van a volver a cambiar nuevamente todas estas interacciones sociales. Hay que aprender a utilizarlas, aprovecharlas pero también comprender el impacto que tienen en el futuro de todos.





Para agendar

La charla que dará la fundadora y CEO de Carnaval Art está pautada para el próximo sábado a las 20 en la Estación San Martín (España esquina Mitre). Habrá, dentro del marco de Virtuality, charlas con otros referentes.