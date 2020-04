Las expectativas deberán establecerse un poco más bajo en estas circunstancias extraordinarias. No podrá hacer tanto como lo hizo en la oficina, por lo que debe priorizar qué tareas deben completarse al final del día y luego descubrir la mejor manera de abordarlas.



Si sabe que una tarea "obligatoria' requiere tiempo de silencio, busque formas de crear ese tiempo, por ejemplo cuando los niños duermen.



Ahora bien, cuando mis niños lo requieren los ayude a solucionar las clases de Zoom para la escuela, pero no puedo trabajar en ese momento.



La multitarea a menudo tiene mala reputación, pero puede ser útil si lo haces estratégicamente.



Es improductivo intentar hacer dos tareas complejas al mismo tiempo, como escribir un informe para el trabajo y ayudar a su hijo con la tarea de ciencias. Pero es posible que tenga más éxito abordando dos cosas si una de las actividades es más insensata. Por ejemplo, escuchar una llamada de conferencia mientras dobla la ropa o descarga el lavavajillas.



Agrupe tareas similares: Si sabe que tiene que hacer un montón de llamadas telefónicas o completar informes de gastos, no los distribuya durante todo el día. Bloquee un momento en el que los elimine de una vez.

Tu mente trabaja de manera más eficiente cuando haces varias tareas del mismo tipo justo después de otra en lugar de cambiar, aclara el experto.



Atender a los niños:Es difícil concentrarse cuando un niño le ruega que juegue o lea un libro. Es hora de rendirse y pasar un tiempo indiviso con ellos. Ellos molestarán toda la mañana para jugar, a menudo, no se necesita tanta atención para hacerlos felices por un tiempo. Obtener algo de tiempo activo temprano puede cansarlos y tal vez estarán más contentos de hacer cosas tranquilas más tarde.



Comience a delegar: Ahora es el momento de comenzar a mirar su lista de tareas y ver quién más podría tachar algunos elementos. Use sus habilidades ejecutivas para delegar las tareas familiares a otros miembros de la familia en lugar de pensar que todos tienen que hacerlas usted", dijo Kathryn McKinnon, experta en gestión del tiempo.



Date un descanso: Aquí está la cosa, las demandas en su tiempo han aumentado dramáticamente, pero todavía hay solo 24 horas en un día. Algunas cosas no se van a hacer, y eso está bien. Si bien algunas tareas se deslizarán, tómese el tiempo para cuidarse, ya sea que eso signifique atender una llamada con un amigo, ver su programa favorito o pasar un momento tranquilo a solas.



"No tendrás éxito en hacer nada si no te enfocas un poco en ti mismo", dijo McKinnon. "Intentar al menos dormir un poco y comer bien, y tener una sensación de bienestar físico, espiritual y mental es realmente importante. Si no te cuidas, no serás bueno para nadie más".



Fuente: CNN