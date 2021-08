En función de los fuertes vientos Zonda y los cuantiosos daños económicos ocasionados al sector rural por los incendios ocurridos durante varias jornadas de presencia el pasado fin de semana, Suplemento Verde de DIARIO DE CUYO, para saber si hubo un correlato positivo en materia de precipitaciones níveas, contactó al ingeniero Oscar Dölling, responsable del Programa de Gestión Integral de Cuencas Hidrográficas de la Facultad de Ingeniería de la UNSJ.



Comenzó señalando: "Lamentablemente salvo tierra y molestias a la población, en esta oportunidad no trajo nada más. Digo lamentablemente, porque si se ve bien dónde se forma la tormenta y su trayectoria es en el Océano Pacífico en nuestra latitud, el anticiclón subtropical estacionado frente a las costas de Perú y Norte de Chile, es muy intenso y está desviando la tormenta al sur de Mendoza, por eso nos toca de refilón".



Relató que "en el seguimiento de las filmaciones hechas con imágenes GOES el pasado fin de semana, permitió observar cómo el temporal entraba por Neuquén y sur de Mendoza. Lamentablemente a San Juan sólo lo toca el borde superior y no el núcleo, precipitando apenas unos 100 milímetros promedio", explicando luego: "El Pacífico Ecuatorial y Sur está frío y eso intensifica el anticiclón que desvía las corrientes húmedas hacia el Sur argentino. Además, los alisios se intensifican y no baja humedad desde el Ecuador. Típico fenómeno de Niña".

En esta foto del pasado domingo 22 de agosto puede observarse la pobreza de las nevadas en cordillera en esta campaña.



Todo se debe a los ciclos solares y Dölling nos indica: "El sol es una masa de gases o plasmas en movimiento y también un gran magneto o gran imán, que cambia de polaridad en forma periódica, de aproximadamente 10 u 11 años. Esto genera una dinámica cíclica con aumentos y disminuciones de sus incidencias sobre la superficie terrestre a través de la radiación en la superficie terrestre y calienta básicamente los océanos".



"En este caso estamos cursando la parte menos intensa de la actividad solar de los ciclos, que comenzó a bajar desde el 2010 hasta la fecha. Es decir en estos últimos 11 años el sol disminuyó su actividad. Esto enfrió los océanos. Este enfriamiento del Pacífico Ecuatorial y Sur es conocido como Fenómeno La Niña", argumentó Dölling.



"Si bien hay generación de humedad y nubes sobre el Océano Pacífico, también genera los vientos Alisios del Este hacia al Oeste a nivel del Ecuador, donde hay mayor radiación solar, generan una especie de remolino que desvían los vientos zondas sobre cordillera hacia el sur y el este, ingresando hacia la Patagonia y el Sur, restando precipitación en Cuyo", marcó el investigador.



"En el sur las nevadas fueron intensas. En la cuenca mendocina, menores. Pero en San Juan ha caído una nevada sobre la cuenca del río Los Patos, algo sobre la del río Castaño y muy poco sobra la cuenca del río Calingasta. Han sido nevadas muy pobres y de escasa duración. Se van a derretir rápidamente y su derrame en una cordillera tan seca y lagos intermontanos vacíos, van a absorber prácticamente todo sin dejar derrame al río San Juan".



Sobre la cuenca del río Jáchal para los agricultores del norte sanjuanino marcó: "No debe mandar el pánico, pero sí la preocupación por analizar y ocuparse en tomar las medidas necesarias en este fenómeno nacional para enfrentar la sequía más grave de los últimos 100 años con que contamos registros en la provincia".



"Hemos tenido una sequía muy intensa en el período 1968-69. Esta va a ser más grave que esa sequía. Nosotros estamos cerrando un ciclo con un derrame de unos 600 hectómetros cúbicos y para el próximo ciclo se espera entre los 400 a 500 hectómetros cúbicos para la campaña 21-22".

Dr. Oscar Dölling.



CICLO 25

Dölling explicó que "a partir del 2021 comienza el denominado 'ciclo solar 25' con un aumento de la actividad solar de a poco, con un máximo en el 2025. El problema es que este ciclo, tal como lo ocurrido en los años 2016 y 2017, se puede dar recién del 2025 en adelante. Antes no esperemos grandes escurrimientos". Y agregó: "Tampoco nos imaginemos escurrimientos importantes en esos años, sino más bien una recuperación gradual".



Respecto de los consejos, Dölling enumeró, entre otros: "Lo más importante es hoy tomar conciencia de la gravedad de la escasez y ser más eficientes en el uso y la conservación del agua en consecuencia".