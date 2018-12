Abierto hoy

Mercado de Rawson

La Sociedad de Chacareros Temporarios de San Juan informa que el próximo sábado 8 de diciembre, la actividad será normal en el Mercado Concentrador de Frutas y Hortalizas de San Juan. Los espera, desde las 6.30 hs, como siempre, con la mejor calidad, variedad y precio en frutas y verduras, en Progreso y Ruta 40, Rawson.

Tormentas

Granizadas puntuales

Este semana se produjeron caídas de granizo muy puntuales en fincas de las localidades de Colonia Fiscal Norte y Tres esquinas en el departamento Sarmiento y Carpintería en Pocito y menor en 9 de julio y 25 de mayo. Para informes y denuncias, comunicarse con la Dirección de Riego, Contingencias Climáticas y Economía Agropecuaria de la provincia, ubicada en Agustín Gnecco 350 sur. El teléfono es 4228396.

Correo de lectores



I - Escuela de Enología

Carlos Suvire comentó el artículo de Juan Carlos Albizú: Cuando el río suena es porque agua trae. Una lástima tal situación. Soy docente y me duele que gente que no siente la educación tome decisiones que no les son propias, aduciendo cuestiones que la verdad no entiendo. Ojalá, que se dé marcha atrás a esta cuestión...





II - Enseñar Enología

También Oscar Orosco comentó el artículo de Juan Carlos Albizú sobre la Escuela de Enología: "No entiendo nada. Los dirigente nacionales, provinciales y municipales me viven diciendo que con educación salimos de la situación que se encuentra nuestro país. Y después en la realidad achican los establecimientos educativos. No entiendo la política".