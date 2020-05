Cuando tuvo su casa propia, lo primero que quiso fue tener su huertita en el patio. Soñaba con poder consumir el fruto de las semillas que plantara, al cabo de un tiempo corto. Eso le parecía mágico. Claro que con pocos conocimientos del rubro, sin tener ni un mínimo de contacto con la agronomía y con la amenaza constante de un perro, la cuestión no le resultó tan sencilla.



Débora Mulet sumó a su esposo Gonzalo en su añoranza de cultivar entonces ambos lo intentaron más de una vez hasta que lo lograron. Y, justamente ese proceso de "echar raíces' junto con sus aciertos, desilusiones y fundamentalmente cada prueba y error fue lo que los motivó para generar su propio emprendimiento y de paso, diversificarse laboralmente hablando. Huerto en casa, nació hace pocas semanas y ya está dando los primeros pasos.



El negocio de la pareja consiste en ofrecer los elementos básicos para armar un cultivo de diferentes semillas en un espacio reducido y controlable en un principio.



"Me entusiasmaba la idea de poner una semillita y en dos meses estar comiendo frutos de ese cultivo, eso me parece hasta mágico. Esto nos llevó a experimentar en nuestra casa y superar muchos problemas y dudas que fueron surgiendo al momento de armarlo, inclusive al fracasar intentando cultivar con errores. Por ejemplo, al principio lo hicimos directamente sobre la tierra y sin germinar previamente. Solo tiramos las semillas como nos dijeron y eso significó que las perdiéramos porque no prosperaron o porque se comieron los brotes, los pájaros o insectos. A su vez, aprendimos que el césped invadía estos cultivos y les quitaba los nutrientes', relata la experiencia Débora.



Claro que para llegar a esas conclusiones tuvieron que investigar un poco más y hasta pedir ayuda a unos familiares que tienen un vivero especializado en germinación. De hecho, ellos les dieron algunos insumos específicos y los asesoraron cada vez que tuvieron que volver a empezar. Y una vez que obtuvieron sus primeros sembradíos en miniatura y hasta avanzaron pudiendo pasarlos a cajones de madera para que crezcan y den frutos, se dieron cuenta que probablemente había otra gente que quería hacerlo para comer sus propias verduras y tener sus cultivos pero no sabía cómo. Y ellos podían responder sus dudas y ofrecer sus kits, con todo casi resuelto.



Los kits que ofrecen





Por ahora ofrecen un paquete con 21 tipos de semillas diferentes. Lógicamente en esta etapa del calendario lo que proveen son las de la temporada otoño-invierno, incluyendo algunas variedades típicas de huerto como cebolla, zanahoria, lechuga, habas, arvejas, acelga, espinaca, repollo, brócoli y algunas aromáticas. Pero además se han interesado por incursionar y por ende, también multiplicar con ayuda de sus clientes, otras variedades poco comunes en tierras sanjuaninas como achicoria, escarola, repollitos de Bruselas. "Por suerte se dan muy bien al igual que nuestro producto estrella, el kale rizado, que es un tipo de col considerado un súper alimento por la gran cantidad de minerales y vitaminas que aporta muy consumido por los veganos y vegetarianos'', asegura la nueva experta, que ya está trabajando en armar nuevos kits, más específicos.



Pero esto no es todo. Los dueños de "Huerto en Casa' no sólo proponen los elementos básicos de siembra, sino que su iniciativa incluye, según detallan, una guía paso a paso para germinar hasta el trasplante del cultivo. Además, subimos videos y consejos a nuestras redes sociales que le sirven a todos los interesados en hacer sus huertas y respondemos cualquier consulta postventa.



"Entre otras recomendaciones, le aclaran a quien quiera imitarlos que no hay una receta única, nosotros les contamos nuestra forma de hacer la huerta que es el modo que nos funciona bien y comparten algunos de sus secretos y técnicas como que el momento ideal para la germinación es cuando está el sol de la mañana o que el riego necesario se hace con rociador 2 o 3 veces por día. Por nuestra experiencia creemos que la germinación previa es la clave para tener un huerto productivo y ordenado. La ventaja de esa germinación pequeña es que podemos controlar la cantidad de horas de sol y sombra y protegerlas semillas y los brotes nuevos de las inclemencias del clima e insectos. Una vez que se hace el trasplante, se recomienda pasar los brotes a macetas, cajones o tierra (siempre que se pueda mantener al mismo límite del el césped), donde debe tener un mínimo de 3 a 5 horas de sol. El kit completo requiere de aproximadamente un espacio de 50 metros cuadrados para destinar al huerto, por eso no es aconsejable germinar todo de una vez, sino guardar semillas para resiembra, incluso lo que sobra se puede guardar por 2 o 3 años', indica.



Para empezar a sembrar



Los pedidos de kits los reciben tanto por redes sociales (Facebook como Huerto en Casa e Instagram como huerto.en.casa) o por Whatsapp al 2644818855. Hacen envíos a domicilio con o sin costo, según la zona.



Por el momento venden dos tipos de kits: con 21 variedades de semillas, bandeja y sustrato especial para estimular la germinación, cada uno. La diferencia entre el kit mini y el kit maxi es la cantidad de bandejas de 12x6 y de sustrato que entregan: una en el primer caso o dos (permitiendo germinar más semillas a la vez, según explican). Hay que tener en cuenta que las bandejas se pueden reutilizar si se manejan con cuidado.



Los precios varían según los pedidos, pero la base es de 550 pesos.

Por Paulina Rotman

Fotos: colaboración Débora Mulet