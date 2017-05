Ana María trae su amor por las plantas desde muy niña, es tradición familiar materna el cultivo en jardines. Hasta que llegó el día en que los Jardines Verticales, despertaron su habilidad y comenzó con investigaciones, estudios y también viajes para abordar su inquietud.



Los jardines verticales son la tendencia del momento están patentados como tales desde 1930, su creador fue un americano, llamado "Stanley'. Pero el verdadero pionero de ésta idea es el Francés 'Patrick Blanc', que tuvo el potencial de perfeccionar y difundir éstos proyectos alrededor del mundo, el creador.



Ana María participó del "Congreso Mundial de Infraestructura Verde WGIC 2016', (el evento más importante en el mundo), en Bogotá, Colombia. Allí se reunieron expertos de 25 países quienes presentaron y discutieron los últimos avances en ésta materia, académicos de las distintas disciplinas vinculadas; arquitectos, ingenieros, biólogos, ecologistas, paisajistas, urbanistas, constructores de los 5 continentes para dar a conocer sus obras y el impacto positivo de los "Jardines Verticales y Techos Verdes', en la calidad del medio ambiente.





¿En qué consisten?



La forma tradicional que conocemos para armar paredes verdes o vivientes son con plantas trepadoras que están implantadas en el suelo.



Pero hay un sistema intensivo que son los verdaderos jardines verticales, su principal diferencia está dada por el hecho de que las plantas enraízan en una estructura vertical que puede estar o no adosada a la pared. Requiere de una tecnología específica para su ejecución y ofrece un potencial de diseño y alternativas de localización muy superiores a los jardines extensivos. Dentro de éstos también se observan algunas variables (estilo gavión, cajas preformadas, modelos verticales con cajas metálicas), pero ninguno permite la eficiencia del desarrollo continuo de nuestro sistema.



Las posibilidades tecnológicas de este tipo de jardines nos permiten crear infinitamente. Son verdaderos ecosistemas donde la elección de la planta es la clave para un resultado exitoso, teniendo por supuesto un criterio paisajístico desde el punto de vista estético como desde la sinergia que debe generarse entre las distintas variedades de plantas elegidas. El trabajo es bajo la licencia de "Paisajismo Urbano', empresa española que garantiza la ejecución de los mismos.





Clima en San Juan: no existe ningún impedimento para el desarrollo de los jardines verticales, justamente esa es una de las grandes ventajas que presenta.

La elección de las variedades de plantas: dependerá de la exposición en la que se presente el muro, considerando su orientación (norte, sur, este, oeste), construcciones alrededor, vientos, tránsito, etc. Los jardines aplican en cualquier pared y sin ella también, utilizando soportes estructurales que la sostengan, pueden ser móviles (con ruedas) que permitan su traslado, etc.



Jardines en cualquier lugar: Se pueden desarrollar jardines tanto en el exterior como en el interior, incluso en un sótano sin luz natural, en el que será necesario proveer iluminación artificial, a los efectos de asegurar la fotosíntesis de las plantas, su crecimiento y floración. Inclusive existen variedades de plantas que en los jardines verticales, tienen mejor, mayor y más fácil desarrollo que en un sistema de plantación tradicional.



El asesoramiento: el diseño tiene que ver con el pedido puntual de cada cliente y, de las posibilidades que brinda el lugar, existe el error de pensar que mientras más chico el jardín el costo es menor. Hay costos estructurales, de automatización y riego.



La impermeabilización de la pared: con éste sistema no existe riesgo alguno, el jardín se desarrolla sobre una estructura metálica separada totalmente de la pared, que garantiza que no haya ningún riesgo al respecto.



El mantenimiento: se puede controlar hasta por vía remota, teniendo la tecnología adecuada, sondas de humedad, medidores de los parámetros que deben permanecer estables a lo largo del tiempo etc. En éste caso se trata de grandes proyectos que justifiquen la inversión. De no ser así, el mantenimiento se desarrolla manualmente, cumpliendo también con las mismas exigencias pero que no implican grandes esfuerzos sino simplemente constancia, y responsabilidad. En la medida que el jardín se va consolidando, los costos de mantenimientos y la frecuencia se reducen.



La utilización de éste sistema garantiza una duración de 25 años respecto de los materiales utilizados respetando los protocolos que la licencia exige.

Los beneficios son muchos:





-Sin embargo uno de los más importante es el de poder disfrutar de un jardín con una gran variedad de plantas, aún en un espacio muy reducido, permitiendo proyectar la naturaleza que tanto necesitamos hoy, en el interior de cualquier lugar.-



-La presencia de vegetación reduce la temperatura de las superficies entre 5º y 10º centígrados, por lo tanto mitiga los efectos de la isla calor.



-Permite un ahorro de energía en las edificaciones.



- Reduce emisiones de gases de efecto invernadero.



- Facilita la fijación de partículas finas de polvo, reduce el smog.



-Es un excelente aislante, que se traduce en una disminución de sonidos, hasta 5dB (decibeles)



-Son una alternativa para ahorrar espacio en la construcción, sin perder la posibilidad de disfrutar de un hermoso jardín.



-Incrementa el valor de las propiedades, entre un 15% y un 20%, asociado a una vista más agradable, a una diferenciación respecto del resto, se convierten en edificios icónicos de una ciudad.



-Se tienen muy en cuenta en la atención médica integral, alivia el estrés , ayuda en el equilibrio del sistema nervioso. Permite una recuperación más rápida en los pacientes disminuyendo la utilización de medicamentos, no es lo mismo una pared de ladrillos que una pared viva con un jardín de diseño.



-Mejora el rendimiento académico en las escuelas.



- Sus creaciones son oportunidades para la expresión artística.



En conclusión aumenta la calidad de vida de los ciudadanos, permite una mayor cohesión social, educación y conciencia ambiental. Son excelentes elementos para algún rincón de una vivienda particular, patios de luz, balcones, sótanos, medianeras, divisores de distintos ambientes, en galerías comerciales, confiterías, empresas de todo tipo, oficinas, sanatorios, hospitales etc. Generan una energía particular de disfrute y relax, es un atractivo más que ayuda en cualquier ambiente a disfrutar de un lugar cálido, único y diferente.

Fotos: Gentileza de Elina Uliarte