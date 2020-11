A medida que se acerca el verano, el sol se hace sentir cada vez más, y la piel pide a gritos los cuidados necesarios para evitar manchas, quemaduras solares, envejecimiento cutáneo, o lo que es peor un cáncer de piel. Aunque acá habría que hacer un paréntesis para decir que los médicos especialistas aconsejan usar protección durante todo el año, no sólo en la época estival. Verónica Godoy, médica dermatóloga, respondió sobre todo lo que hay que saber para que el cuidado sea efectivo.





- ¿Qué es lo primero que se debe tener en cuenta a la hora de elegir un protector solar?



Tenemos que conocer varios detalles. En primer lugar hay que tener en cuenta el tipo de piel, la edad de la persona que lo usará y las zonas a cubrir. Si la piel es grasa o con tendencia a acné, se deben seleccionar productos más livianos, y menos pesados u oclusivos, como geles, brumas o lociones; para las pieles secas, elegiremos cremas o emulsiones y para niños lo ideal es un protector con filtros físicos. Claro que es necesario aclarar que un bebé de menos de 6 meses no debe estar expuesto al sol bajo ninguna circunstancia.



En el caso particular del rostro hay que elegir alguno más completo con ácido hialurónico y efecto hidratante. Para los hombres lo mejor es la bruma, al menos es lo que prefiero indicar, sobre todo en pacientes calvos, donde se requiere la utilización en cuero cabelludo. En todos los casos es muy importante realizar una consulta al dermatólogo, la persona que más conoce la piel de cada paciente y quien asesora en base a las necesidades personales ya que a veces vamos a una góndola de supermercado, o a una farmacia, vemos un montón de envases que nos pueden confundir.



-¿Qué detalles o tips hay que considerar al momento de adquirir uno?



Siempre hay que recordar que el protector solar ayuda a prevenir el cáncer de piel, y que a pesar de las campañas, de la difusión y de tener conocimiento que el sol puede ser muy dañino, como dermatóloga, me sigo preguntando por qué cada año vemos más cáncer de piel. Por esto debemos tomar conciencia de que no es un simple producto, o una crema que sólo previene arrugas, sino que es lo más sencillo, seguro y eficaz para protegernos del cáncer de piel. En este sentido tendremos en cuenta la textura del producto. No es lo mismo un gel, que se absorbe más rápido, a una crema que deja la piel más humectada. En cuanto al efecto del protector solar, quienes tienen pieles grasas o con tendencia al acné deben asegurarse que en la etiqueta diga "oil free", "antibrillo" o "toque seco". De ahí en más elegimos sin color o con color universal, que es el que se adapta a todo tipo de piel, o con color tipo unificadores de tono que cuentan con carta de colores reemplazando perfectamente al maquillaje. Los protectores solares con color tienen siempre un filtro físico.



También hay que mirar la sigla FPS en el envase que es el factor de protección solar, esto es en relación a las UVB, radiaciones ultravioleta B, que son las que generan quemaduras, bronceado y también cáncer de piel. En general con un FPS 30 ya tendremos buena cobertura, más del 90 por ciento de las UVB, y con un 50 llegamos al 98 por ciento, por lo tanto sugiero que el FPS no sea menor a 30.



También debemos buscar que diga la sigla UVA -dentro de un círculo-, o con varios signos + -más- al lado, ya que esto se refiere a las radiaciones generadoras de manchas, alergias, envejecimiento y también el cáncer de piel. De este modo, una cobertura UVB y UVA comprende una protección de amplio espectro.





- ¿A qué se le llama bloqueador solar y quiénes deben usarlo?



Ya que todas las pieles son diferentes, existen los protectores solares con filtros físicos comúnmente llamados bloqueadores. Son una especie de escudo donde llega la radiación y es reflejada. Este protector es de elección para las pieles más delicadas, alérgicas o para los niños, ya que están los protectores con filtros químicos, que absorben la radiación, estos tienen muy buena estética al ser colocados en la piel, pero a veces pueden generar alergias.





- ¿Son útiles los protectores resistentes al agua?



Sí, totalmente porque de ese modo no migra y permanece en el sitio colocado a pesar del agua o la transpiración. La efectividad de estos productos es testeada en individuos después de 2 o 3 baños de 20 minutos cada uno o después de tomar una sesión de sauna para corroborar su resistencia, por lo tanto son muy útiles.



- ¿Cada cuánto tiempo debe ser aplicado?



El protector debe ser reaplicado cada 2 o 3 horas, más allá de que el paciente no vaya a tomar sol. La exposición solar ocasional, como el hecho de estar en una parada de colectivo, salir a realizar una compra caminando o en auto, practicar algún deporte, arreglar el jardín, barrer la vereda, colgar la ropa, requieren de la colocación de un protector solar aunque muchas veces no se tiene en cuenta. Es más, como adultos debemos inculcar a los chicos y jóvenes su uso, es lo mejor para comenzar con la foto educación, es enseñar a tener un vinculo saludable con el sol, ya que es fuente de de vida, sin él no podríamos vivir. Por ese motivo debemos educar a través del hábito para aprovechar lo bueno del sol y evitar sus efectos nocivos. Considero que en las escuelas de verano, los profes de educación física o personas a cargo, deberían disponer de unos minutos para cuidar, y enseñar a los niños y jóvenes a cuidarse.



- ¿Qué tipo de piel es más propensa a ser dañada por el sol?



Las pieles claras tienen mas riesgo que las oscuras de generar daños en la piel. También hay que saber que las quemaduras durante la infancia quedan registradas en la memoria de nuestra piel como factor de predisposición al cáncer, y que una persona que tiene antecedentes personales o familiares de esta enfermedad debe ser controlada al menos cada 6 meses por el dermatólogo.



- Se dice que las camas y cabinas solares son perjudiciales para la piel, sin embargo existen y las gente las usa.

Tanto las camas o cabinas solares son un pase asegurado al cáncer de piel, de hecho la Sociedad de Dermatología conjuntamente con la de Cirugía Plástica quieren aplicar una legislación frente a esta situación, como en los países desarrollados. Es que por este sistema se logra un bronceado artificial en base a radiaciones, pero al ser muy accesible a nivel económico y de tiempo, es consumido por un sector importante de la población y vemos muchos daños generados por esta tendencia.



- ¿Estar bronceado es sinónimo de estar saludable?



El bronceado es la respuesta de la piel al traumatismo que está recibiendo por las radiaciones, por lo tanto relacionar el bronceado con salud no es para nada acertado, es sólo una cuestión cultural. El único bronceado saludable es el que se logra sin radiaciones, como el que se hace con soplete o autobronceantes que son inocuos en la mayoría de los casos, no manchan ni dañan la piel. Sólo hay que tener en cuenta que este tipo de bronceado no tiene efecto de protección para el sol, sino que es meramente una cuestión estética.



- ¿Es cierto que los protectores solares pierden efecto de un año para otro?



Hay dos momentos en los que debe ser descartado: cuando está vencido y cuando pasó de un año para otro aunque no esté vencido, ya que estuvo expuesto a altas temperaturas, y pudo haber perdido efectividad. Si lo conservamos cerrado, envuelto en toallas, con poca exposición al sol y al calor, y aún no esta vencido, lo probaremos para corroborar que esté bien su color y consistencia. Lo ideal es comprar el protector solar y usarlo, y no comprar para almacenar o guardar, salvo que lo hagamos de forma cuidadosa



- ¿Cómo se puede corroborar si una persona es alérgica a un protector?



Con los bebés de más de 6 meses de edad o los individuos con piel muy sensible se puede probar una pequeña cantidad en el antebrazo o nuca para verificar la tolerancia. Teniendo en cuenta que existen protectores pediátricos, formulados especialmente para la piel de los pequeños, y otros para pieles intolerantes o sensibles.



- ¿Qué cantidad es la que se aconseja colocar para tener una óptima cobertura?



Debe ser suficiente para cubrir de manera generosa la zona a proteger, ya que de lo contrario la protección será insuficiente. Es muy conocida la regla de las 9 cucharitas de té para todo el cuerpo: una para cara y cuello, una para torso adelante, una para espalda, una para cada brazo y dos para cada miembro inferior. Esto sirve de referencia para tener una idea de la cantidad a distribuir de una forma práctica y sencilla.



- ¿Cuánto tiempo antes de la exposición al sol se debe colocar el producto elegido?



Los protectores con filtros químicos deben ser colocados de 20 a 30 minutos antes de la exposición, mientras que los protectores con filtros físicos (oxido de zinc o dioxido de titanio, entre otros) actúan apenas los colocamos.



- ¿Es importante elegir según las marcas y los precios?



Siempre debemos elegir protectores de laboratorios serios, ya que este producto es muy difícil de estabilizar y hay marcas que no son seguras. En relación al precio, los hay variados, debemos pensar siempre para qué lo necesitamos, no será lo mismo para un deportista, en el cual la estética del protector no es un factor muy importante, pero sí lo es la cantidad y la calidad, a un individuo que trabaje con actividad social en la que debe estar impecable. También están los que son específicos para áreas sensibles o de manchas, o los protectores solares para labios. Encontramos desde 700 pesos hasta casi 3000 pesos, varía según la cantidad, y tipo de producto, por eso es que debemos tener en claro cual es nuestra necesidad y disponibilidad económica, para poder seleccionar y que sea más fácil encontrar el que se adapte a nuestro requerimiento.





