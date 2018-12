Desde hace más de una semana comenzaron las cortas de los primeros melones de la familia Reyes en Sarmiento.

Cultivar una hectárea de melón para un productor pequeño o mediano costó unos $151.240,61 según un informe de la Cátedra de Agronegocios de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UCCuyo.



Sólo dejar el terreno preparado y sembrado costó este año unos $106 mil. Este valor significa un 70% de los costos totales sin contemplar los gastos de selección, empaque y comercialización del melón.



El análisis contempla y actualiza los datos de producción conforme a estudios previos desarrollados sobre las labores agrícolas, prácticas culturales y los momentos, desarrolladas por los productores de Media Agua y por el INTA de esta localidad junto a la Escuela Agrotécnica Sarmiento, la UCCuyo, el Procal Cuyo oportunamente, empresas de insumos y servicios y el municipio entre otras instituciones en el marco de la construcción colectiva de la Indicación Geográfica -IG- Melón de Media Agua San Juan; siendo actualizado por la Cátedra de Agronegocios junto a estas instituciones y productores como Alfredo Reyes y Marcelo Ferrer de San Juan Agro.



El informe parte de la preparación del terreno en el mes de julio, contemplando los costos de arar y nivelar el terreno para la posterior surcada y siembra en agosto y principio de septiembre y finaliza con los costos de cosecha y traslado al lugar de acopio dispuesto en cada finca al costado del cultivo.



Los restantes $45 mil corresponden a las inversiones realizadas en colocación del mulching, por ejemplo, labores culturales como riego, despampanado y por supuesto la adquisición y aplicación de agroquímicos y fertilizantes para preservar la sanidad y nutrición del cultivo.



Cabe recordar que estos procedimientos son registrados por los productores en sus cuadernos de campo para obtener la trazabilidad del cultivo conforme al manual del cultivo elaborado para la IG, si se pretende colocar el sello de la misma en el melón, claro está.



En rindes, según los mismos productores, una buena chacra ronda los 10.000 melones, cuyos calibres aceptados por la IG son los #5, #6 y #7.

Sello de IG. Esta semana el intendente de Sarmiento Mario Martín entregó los sellos identificatorios en la reunión de la Mesa del Melón.





Cosecha



La semana pasada y casi en la víspera de la Navidad se cortaron los primeros melones con IG en Media Agua y por ende se obtuvieron los primeros valores de cotización en el Mercado Central de Buenos Aires -MCBA-. Por ejemplo para los melones blanco tipo Rocío de Miel de calibres #5 a #7 contemplados por la IG que los califica como los más dulces y aromáticos del país, los precios oscilaron entre los $270 a $380 promedios de mínimo y máximo.



Cabe acotar que los costos de selección y empaque rondan alrededor de los $110 entre mano de obra, viruta, combustibles y la caja de madera que ronda los $45, mientras el flete al MCBA también oscila los $45 por bulto en la presente temporada. Suman entonces unos $160 por caja.



Capital Social



La Indicación Geográfica ha permitido gracias al capital social del trabajo en red de los productores de melón del departamento Sarmiento, reuniendo el 50% de la superficie sanjuanina, conservar el mercado.



De ostentar el 16,76% al 27,20% de los volúmenes comercializados en el Mercado Central de Buenos Aires, liderando el segmento del melón blanco rocío de miel certificado en diciembre del 2014 ante la retirada de otras provincias.



Por este sello de calidad anclado al origen el precio de U$S 4,90 en el ciclo 06-07 a U$S 14,90 en la 17-18, pasando por valores superiores a U$S 16 en algunas campañas. Puro agregado de valor por la imagen de calidad de un producto cuyos caracteres organolépticos y fisicoquímicos son únicos conforme a las investigaciones desarrolladas en terreno entre octubre del 2010 y octubre del 2014 por un sinnúmero de instituciones públicas y privadas junto a los productores a fin de construir la IG, lideradas por un programa nacional de asistencia ya extinto, el Procal en Cuyo.



Finalmente es importante destacar el equipo de trabajo de la Cátedra de Agronegocios de la UCCuyo, como los estudiantes avanzados de Administración de Empresas Bruno Fasoli y Yamile Checco y Marianela Gayá de Economía, a cargo del licenciado Adrián Alonso y el decano CPN Leonardo Saball.









LA FRASE

Es cada vez más importante el trabajo conjunto entre los productores y las universidades para ser competitivos.

CPN. Leonardo Saball - Dec. Ciencias Económicas UCCuyo



LOS NÚMEROS DEL MELÓN



300 aproximadamente son las hectáreas cultivadas de melón este año en el departamento Sarmiento.



160 pesos cuesta aproximadamente seleccionar, empacar y colocar en Bs. As. una caja de melón.



45 pesos es el costo aproximado del flete por bulto de San Juan al Mercado Central de Buenos Aires.