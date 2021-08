El mundo tecnológico lejos de parecer poco comprometido, frío, distante y matemático, ha demostrado en San Juan, ser una herramienta más que válida para dar soluciones a las necesidades de al menos cinco organizaciones vinculadas a la solidaridad. Por iniciativa propia y con un trabajo varios meses, más de 20 expertos en programación, en su mayoría participantes del Folcademy y sus mentores, están desarrollando programas, plataformas y accesos web que faciliten la tareas de recaudar fondos, conseguir voluntarios, optimizar sus actividades en la comunidad, entre otras.



Las entidades beneficiarias de este "gesto'' tecnológico son Cáritas Argentina, Banco de Alimentos, Scholas Ocurrentes, Hecho por Nosotros y Techo. Calculan que en octubre podrán entregar sus productos listos.



Justamente esta donación tiene como escenario a Folcademy, el espacio de capacitación de Folcode que es una empresa surgida los primeros meses de pandemia, allá por el 2020, tras reconvertirse de software para el turismo en startup a medida de todos los requerimientos digitales (apps, sitios webs y sistemas on line de gestión). En este camino se habían concentrado en un principio, los tres socios, Juan Manuel Peralta, Hernán García y Maximiliano Alves Pinheiro, cuando al cabo de un tiempo se percataron que no iban a poder avanzar mas porque no contaban con recursos humanos capacitados. Por eso, decidieron ampliar sus horizontes y generaron una academia, de la cuál saldrían talentos con conocimientos técnicos pero también con la experiencia suficiente que exige el negocio de la programación.



De hecho, quienes participaron de la primera convocatoria de esta academia son algunos de los protagonistas de esta iniciativa que trata de dar una mano a quienes trabajan por las comunidades más necesitadas. Según explicaron desde la organización, entre marzo y junio pasado se desarrolló la primera etapa de capacitación, de la que participaron 87 personas. Fue sobre los conocimientos para desempeñarse en alguno de los cuatro roles fundamentales para la programación: Diseñador UX (el encargado de buscar continuamente la forma de mejorar el producto, conocer cómo se siente el usuario con la experiencia de ese producto o cómo hacer que sea más eficiente), Scrum Master (el facilitador de proyectos o quien lidera los equipos en la gestión ágil de los proyectos), desarrolladores Back-End (que es quien trabaja con servidores, aplicaciones y bases de datos para construir las bases y fundaciones de una plataforma) y Front-End (el desarrollador que maneja el código de todo lo que el usuario puede ver y aquello con lo que puede interactuar en una pantalla).



Ese fue el entrenamiento inicial y fundamental para salir al campo laboral, pasos que siguieron muchos de quienes fueron a aprender. De todos modos, para tan solo 20 personas (los primeros voluntarios que se inscribieron) se abrió una segunda instancia: la posibilidad de trabajar en equipo, aplicando esos roles en un proyecto concreto de tecnología para las cinco entidades solidarias. Esta es la etapa que están desarrollando en estos momentos.



"Está previsto que el trabajo se haga en 4 meses, es decir que terminaríamos en octubre. O sea que falta muy poco para poder entregar los productos listos a las instituciones para que pongan en funcionamiento estas herramientas que sin lugar a dudas van a facilitarles sus tareas solidarias. Hasta ahora estamos avanzando muy bien. Vale aclarar que en semejante apuesta no estamos solos, sino que al sostén de Folcode se sumó el apoyo de las empresas Prudential Seguros y Veladero para llevar adelante estos proyectos'', explica Rosario Ahumada, líder de Educación de la entidad, quien el contacto con las organizaciones beneficiaras y a su vez, quien coordina a los folcampers o participantes que en promedio tienen 25 años de edad, en su mayoría son estudiantes de Ciencias de la Computación, aunque también hay alumnos de las carreras de Ingeniería, Diseño y hasta Psicología. Un detalle que no es menor es que buena parte de ellos, estudia y trabaja a la vez.



Los equipos la mayor parte del tiempo trabajan de manera remota, no sólo cumpliendo los protocolos impuestos por la pandemia y también las características que requiere este tipo de actividad tecnológica, sino además para facilitar la tarea de sus miembros ya que hay participantes de todos los departamentos (Capital, Chimbas, Rawson, Rivadavia, Santa Lucía, Pocito y Jáchal).



Antecedentes que valen la pena

Esta no es la primera vez que en este espacio en el que se respira tecnología, vuelcan sus saberes para entidades solidarias. Antes ya habían donado su trabajo, en modalidades similares para que los aprendices pudiesen llevar a la práctica sus conocimientos, para dos entidades: Fundamé y para los estudiantes de Biología de la UNSJ, a partir del proyecto del alumno Emiliano Castro.



A la Fundación María Echenique -que próximamente cumplirá 18 años ininterrumpidos en la labor de sostener y contener a los pacientitos con cáncer- le hicieron un programa para mejorar la gestión de sus misiones, como por ejemplo conseguir dinero o la donación de cabello para pelucas oncológicas.



Mientras que para los estudiantes materializaron un programa inteligente que relacionaba el mapa de los vecinos que tienen árboles frutales y su intención por hacer donaciones de sus mandarinas, naranjas, duraznos o manzanas con merenderos y comedores necesitados de este alimento, tan valioso para la nutrición infantil y a su vez tan caro para sus finanzas. "Emiliano, por estar vinculado a un comedor infantil, tuvo la idea. Él era consciente de la necesidad alimentaria pero a su vez observaba la cantidad de familias que en temporada y ante la explosión de los árboles, los frutos se pierden porque no hay quien los coseche. Nosotros le ayudamos a hacer un programa que pudiese conectar a todos los protagonistas fundamentales: los comedores, los dueños de los árboles y los voluntarios que iba a ir a cosechar los árboles, llevarlos a los comedores y a su vez enseñarles a los propietarios a cuidar los árboles, ya que se buscaba que fuesen alumnos de Biología y Agronomía. Lamentablemente no se pudo avanzar más por la pandemia pero era una excelente iniciativa'', recuerda Maximiliano Alves Pinheiro, uno de los socios de la empresa de tecnología.



Beneficiarios del conocimiento

Las cinco entidades que próximamente recibirán el producto terminado de los participantes de Folcademy, no necesariamente tienen sede en la provincia. Por el contrario, se buscó organizaciones nacionales e inclusive internacionales para ayudar, por un lado, porque tenían necesidades reales y puntuales, y por otro, para fomentar el trabajo a distancia desde San Juan, como alternativa laboral; algo muy frecuente en el mundo de la programación.



Lo que sigue es el detalle de la colaboración tecnológica en la que están trabajando en equipo para cada una de estas ONGs.



Scholas del Papa Francisco



Los futbolistas Lionel Messi y el italiano Gianluigi Buffon dieron el puntapié inicial, en la histórica sala de conferencias de la Pontificia Academia de las Ciencias el 13 de agosto de 2013, para las Scholas Ocurrentes, una red de escuelas patrocinadas por la Iglesia Católica, para promover "la paz a partir de la educación, la tecnología, la solidaridad y fundamentalmente el deporte''. Nobleza obliga decirlo fue el Papa Francisco, el impulsor de la idea basado en los programas "Escuela de Vecinos" y "Escuelas Hermanas" que llevaba adelante cuando era Arzobispo de Buenos Aires. Es que el religioso está convencido que las figuras más populares y queridas en el mundo entero, como los deportistas, tienen el poder de educar en valores y ser buenos ejemplos para miles de niños, especialmente quienes están excluidos del sistema.



Scholas es una fundación canónica privada que depende de la Congregación del Clero. Pese a su enorme adhesión de voluntarios en el mundo, al menos en la sede Argentina, no contaban con un sistema recaudatorio on line para el financiamiento colectivo. Si tenían página web institucional, pero solo informativa. Lo que están haciendo Braian Orona (Desarrollador Back), Rodrigo Moyano (Desarrollador Front), Antonella Baudonnet (Scrum Master) y Guadalupe Mir Maffini (UX/UI) es generar la plataforma para que personas de forma individual o entidades puedan hacer aportes para llevar adelante los diferentes programas. Esta vez, los sanjuaninos, se van a centrar puntualmente en ayudarles desde la web a juntar plata para el proyecto que Scholas tiene en Mar del Plata de una escuela de surf para chicos en situación de vulnerabilidad.



Techo

Voluntarios de 19 países latinoamericanos están abrigados bajo el mismo Techo -tal como se llama la organización no gubernamental surgida en Chile a fines de los "90- para ayudar a buscar soluciones para las situaciones de pobreza y de falta de vivienda en la que sobreviven millones de personas en asentamientos a lo largo y ancho del continente, muchos de ellos a causa de las consecuencias de terremotos y otros fenómenos naturales y climáticos. El trabajo es en conjunto entre esa población necesitada y muchísimos jóvenes que donan su labor, conocimientos y mano de obra para mejorar las condiciones de vida de la comunidad. Entre todos se ocupan de concretar salones comunitarios, talleres de educación y cursos de oficios y por supuesto tareas más puntuales a los objetivos de la entidad como el pavimento para las calles y hasta terminar con viviendas de emergencia para construir casas definitivas, entre otros proyectos.



Se calcula que Techo tiene más de 80.000 donantes. Sin embargo, no estaban informatizados los registros, hasta ahora que Carlos Manrique (Desarrollador Back), Nahuel Santi (Desarrollador Front), Pablo Marrelli (Scrum Master) y Gabriel Garbi (UX/UI) se pusieron a trabajar. La propuesta que se les regalará desde San Juan es la de armarles on line la gestión de donantes (altas y bajas de aportantes, anotar o cambiar los montos que donan, etc) para dejar de utilizar las plantillas Excel que debía cargar una persona manualmente en su computadora y que por razones obvias, no siempre estaba actualizada la información clave para la ONG que funciona gracias al dinero que llega de la mano de sus "socios'' y adherentes.

Cáritas Argentina

Franco Castro (Desarrollador Back), Maico Díaz (Desarrollador Front), Agustín Nozica (Scrum Master) y Juan Pablo Suizer Gelvez (UX/UI) ya tienen definido cómo será la plataforma para la gestión de voluntarios a nivel nacional y a su vez, para centralizar en la misma página web toda la información. Este sistema virtual reemplazará al cuadernito en el que en cada parroquia se asientan los datos personales y la función de cada una de las personas que se suman a la labor social que tiene Cáritas, una de las muchas dependencias de la Iglesia Católica. De hecho, la propuesta de los sanjuaninos, también se utilizará en cada diócesis pero modernizará sin lugar a dudas el modo en que se cargarán los datos y se podrán hacer modificaciones en las actividades del voluntariado.



La apuesta es grande ya que puntualmente, Cáritas es la organización que trabaja con las problemáticas sociales que derivan de la pobreza y las soluciones que pueden dar con la ayuda de más de 32.000 voluntarios en 3.500 equipos de trabajo distribuidos en todos los rincones del país. La institución que nació en la década del "50, se ocupa de alimentar, abrigar y acompañamos a personas, familias y comunidades que se encuentran en situación de exclusión y riesgo, además de brindarles contención espiritual y herramientas concretas para que, por sus propios medios, sean capaces de transformar sus realidades, más allá de la obra evangelizadora que la caracteriza.



Hecho por Nosotros

La moda no es solo una prenda bonita y el trabajo de quienes la hacen. Es, a juzgar por Hecho por Nosotros -una ONG nacida en el 2008 de la mano de Adriana Marina, una profesional de la moda de la Patagonia Argentina- la necesidad de tomar conciencia de que "lo que se usa'' afecta al planeta y por lo tanto, a todos sus habitantes, pero además visibilizar que detrás de cada costura hay trabajo genuino, historia y tradición, arte y uso de recursos. Es por eso que se propusieron llevar a la vidriera y la pasarela el estandarte de la moda sostenible y ética, además del comercio justo, en la industria de toda la región, involucrando a artesanos, diseñadores y profesionales. Esta entidad tiene actividad no solo en el país, sino además en Ecuador, Chile, Perú y fundamentalmente se ha ganado un espacio en Naciones Unidas, ya que recibió el status consultivo por lo tanto es escuchada su opinión a la hora de la toma de decisiones de este organismo. La organización hace una fuerte y comprometida labor de investigación, educación y redes de conocimiento.



La ayuda de los Folcampers Mario Gómez (Desarrollador Back), Lucas Alcayaga (Desarrollador Front), Patricio Montero (Scrum Master) y Ariana Volcanes (UX/UI); será la creación de una plataforma -en realidad una especie de red social para el acceso de proveedores e interesados que conecte a los artesanos a partir de sus historias, sus productos y la realidad de sus trabajos.



Esta propuesta forma parte de un proyecto más ambicioso de la ONG respecto de su modo de llegar virtualmente a más personas, por lo que el aporte local será apenas un granito de arena, por supuesto bien recibido por las personas implicadas.

Banco de Alimentos

Vincular la empresas productoras o comercializadoras de alimentos con comedores y entidades sociales de dan almuerzos, meriendas y cenas -por medio de voluntarios- es la principal función del Banco de Alimentos que, muchos años más tarde que este sistema solidario surgiera en Arizona (Estados Unidos) llegó al país. Fue precisamente entre el 2000 y el 2001, y a raíz de la crisis socioeconómica en Argentina, que un grupo de personas preocupadas por la situación decidió ocuparse del asunto. Desde aquel entonces y hasta la actualidad, el Banco de Alimentos trabajó en forma ininterrumpida repartiendo donaciones cada vez más variadas y voluminosas entre esos espacios que dan de comer, buscando reducir el hambre, mejorar la nutrición y a su vez, evitar el desperdicio de alimentos.



Los alimentos que reciben salieron del circuito comercial -por tener vencimiento cercano, o tener embalaje o etiquetado defectuoso, entre otras causas-, pero están perfectamente aptos para ser consumidos. Siempre son bienvenidos alimentos perecederos como no perecederos que son clasificados, almacenados, refrigerados y congelados, según la necesidad. Preferentemente solicitan a donantes particulares también la donación de leche, aceite, azúcar, fideos, arroz, carne, fruta y verduras.



Justamente Rocío Tejada (Desarrollador Back), Santiago López (Desarrollador Front), Victoria Moyano (Scrum Master) y Emmanuel Páez (UX/UI), los "geniecillos' de Folcademy, están haciendo un programa para registrar el stock de todos estos productos para los comedores infantiles que la entidad abastece en San Juan. Aquí no pueden usar el programa que le proporciona la entidad a nivel nacional porque no se ajusta a sus necesidades pero además como el depósito no tiene conexión a Internet, los programadores están adaptando su aporte para que se puedan hacer registros sin depender de esta herramienta.

Por Paulina Rotman

Fotos: archivo Diario de Cuyo y colaboración Cinthia Luna