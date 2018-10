Los productos saludables están a la orden del día de las preferencias.





Despertar con un gran desayuno sorpresa no tiene nombre, y si es el Día de la Madre, ni que hablar. Un regalo que si bien tiene varios años en el mercado se acomodó a los tiempos y a las necesidades de cada persona. Por eso es que ahora a las tradicionales bandejas repletas de delicias se sumaron los desayunos sin TACC y los saludables para aquellas mamás que sin privarse de cosas ricas tiene como rutina comer una variedad de alimentos que brinden los nutrientes que se necesitan para estar sana. En definitiva, ahora no hay excusas para no sorprender a mamá en su día con algunas exquisiteces.



Otro factor que se suma en estos tiempos son los altos costos de los productos de este tipo de alimentación por lo que las emprendedoras han debido ajustarse al máximo para poder mantener ciertos niveles de precios.



En todos los casos la creatividad está a la orden del día. Tanto es así que apuestan a lindas cajas de presentación hasta cajoncitos de madera; la incorporación de la foto de mamá con su o sus hijos, tarjetas y hasta presentaciones personalizadas teniendo en cuenta los gustos de cada una.



Gabriela Benítez de Distinguidas San Juan asegura que "siempre sigo un sentido muy estético de la presentación de mis desayunos por eso en esta oportunidad elegí cajoncitos para los saludables que consisten en riquísimos productos naturales y caseros".

Mi casita sin TACC ofrece productos totalmente artesanales.







Este proyecto nació como el primer servicio de té y drunch a domicilio de la provincia para que cualquier persona que quiera agasajar a otras sólo tenga que llamarla y ella se encarga de todo. Desde la más fina vajilla de porcelana, plata y cristal, hasta la pastelería artesanal y decoración integral. Una verdadera posibilidad que ahora suma los desayunos saludables y también los tradicionales.



Este tipo de obsequio para los días especiales ahora no es privativo de nadie. También las mamás celíacas pueden tener su desayuno sorpresa con ricos productos sin TACC, ya sean caseros o comprados en almacenes especializados.



En el caso de Cecilia Morandi, propietaria de Mi Casita sin TACC, ofrece cajas con productos totalmente artesanales ya que su emprendimiento consiste en elaborar comidas dulces, saladas, incluso viandas o asistir eventos. "Opte por usar cajitas para el envío de desayunos porque los productos sin TACC están muy caros y no quería encarecer más el producto, pero con la garantía que son totalmente artesanales y de calidad", indica Ceci.



Rocío Silva, propietaria de Dulcinea, comenzó a preparar desayunos sin TACC porque su hermana Karen es celíaca, y también colabora con esta propuesta. "Nosotras compramos los productos para los desayunos de celíacos en Almacén Sin TACC y los personalizamos con el nombre en la caja o el diseño que prefiera quien lo va a regalar. En general tiene que ver con los gustos o las pasiones de él o la agasajada. Así es que hacemos un modelo de caja para cada caso, además llevan una o más fotos de 10×14 y de 15×21, según el precio que elijan", explica Rocío, quien además ofrece los desayunos tradicionales.



Además aclara que "como son tan caras las cosas para celíacos tratamos de tener precios accesibles y cuidados extremos porque sabemos de la seriedad que requiere".

Cajas personalizadas y con fotos se suman a la propuesta de desayunos para celíacos.







Las propuestas



Distinguidas San Juan

Contacto: 264468-3354

Desayuno saludable: Cookie de avena y chips de chocolate; barritas de arroz; cuadrado de manzana y amapola, budín de mandarina, limonada de menta y jengibre, sandwich de pan blanco y jamón, sandwich de pan negro, queso y tomate disecado.

Precio: 500 pesos con pago anticipado. 550 pesos con envío a domicilio



Mi casita sin TACC



Contacto: 264 498-6783

Desayuno para celíacos

* Combo 1: galletas, 4 maicenitas, 2 muffins, 1 tarta dulce a elección, 2 tortitas, 2 medias lunas. Precio: 200 pesos

* Combo 2: Combo 1+ mini torta/chocotorta + jugo+ porción brownie. Precio: 400 pesos



Dulcinea



Contacto: 2644177491 o 2646731930

* Común para celíacos

Caja personalizada a elección: 1 foto 10 x 15; una tarjeta con dedicatoria, 1 choco arroz, 1 factura, 1 tortita, masas finas, 1 yogur, 1 jugo (Baggio), 1 barra de chocolate y galletas. Precio: 500 pesos..

* Especial para celíacos.

Caja personalizada a elección: 2 fotos 15x21, una tarjeta con dedicatoria, 1 choco arroz, 2 facturas, 2 tortitas, masas finas, 1 yogur, 1 jugo (Baggio), 1 Ades, 1 barra de chocolate, galletas. Precio: 600 pesos.

En ambos casos, a Chimbas y Capital el envío es gratis. A Santa Lucía y Rivadavia 30 pesos extra y a Rawson 40 pesos extra