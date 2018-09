Con la intención de reducir el déficit fiscal, el gobierno de Mauricio Macri anunció recientemente la vuelta del impuesto a las exportaciones. La minería no quedó ajena a esta medida y diferentes actores del sector minero sanjuanino se vieron sorprendidos por la inmediatez de la decisión y la falta de diálogo previo al tratarse de una actividad económica diferente a la que realiza el campo.



Desde el ministro de Minería de la provincia, pasando por las cámaras y empresas de servicios, explicaron que la medida nacional puede traer consecuencias negativas en materia de inversión en proyectos exploratorios y empresas que actualmente operan en territorio sanjuanino. Fuentes de la cartera de Minería local también indicaron que las nuevas medidas del Gobierno nacional pondrían en peligro las inversiones para extender la vida útil de las minas Gualcamayo y Casposo, las cuales están llegando al final de su explotación, lo que podría traducirse en graves consecuencias para el empleo dentro del sector.



El Ministro Hensel fue uno de los primeros en criticar fuertemente las retenciones que recaen sobre las exportaciones mineras, indicando que es un factor significativamente negativo para la economía regional. En su análisis, Hensel puso énfasis en que las retenciones podrían afectar las futuras inversiones en exploración, pero que en principio “no alteraría en mayor medida el trabajo de las compañías que están operando”.



Desde la Cámara Minera de San Juan (CMSJ), su presidente Mario Hernández también criticó fuertemente el regreso de las retenciones: “Es un tema que debemos analizar más en profundidad porque nos sorprendió, pero nos preocupa mucho. La actividad minera hace aportes extra a través de fondos fiduciarios y regalías. Entonces es como una carga adicional muy alta, aunque debemos ver cómo se va a instrumentar. Pero esto no es algo que le haga bien a San Juan, no es un escenario favorable para traer inversiones a la provincia ni para entusiasmar a las empresas que ya están trabajando para que sigan invirtiendo”.



El reciente presidente electo de la CMSJ y representante del Grupo de Empresas Exploradoras de la República Argentina (Gemera) también se expresó sobre las expectativas que recayeron en la actividad durante los dos últimos años, cuando estuvo librada de las retenciones: “Yo creo que la empresa que produce, invierte, sino no puede producir. Por ahí existe una expectativa desmedida en materia de inversiones, pero en estos dos años hubo mucha inversión y exploración. Obviamente no al nivel de las expectativas, pero ahora en San Juan hay mucho interés en los pórfidos de cobre, hay muchas firmas interesadas y nuevas áreas licitadas. A su vez, a nivel nacional hubo una inversión muy grande en exploración vinculada al litio”.



Por su parte, desde la Cámara de Servicios Mineros de la provincia (Casemi) también indicaron su descontento por la nueva medida tomada a nivel nacional. “No creo que lo que sucedió y de la forma que sucedió sea la manera indicada. No se pueden tomar medidas intempestivamente y medir la minería como se mide el campo. La actividad minera es un negocio a largo plazo donde influyen factores como el valor de los metales en la bolsa etc. Tomar una medida igualitaria para el campo como para la minería afecta de manera crítica todas las economías regionales vinculadas a esta actividad”, comentó Juan José Igualada, Presidente de la Cámara de Servicios Mineros.



Con una posición un poco más conciliadora, Raúl Cabannay, Gerente de Calera San Juan expresó que el tema “retenciones” todavía no es tratado por la CMSJ, sin embargo, a opinión personal destacó: “Creo que con la devaluación, el compromiso de los que exportamos debe ser mayor y comprendo que debamos hacer el esfuerzo. Entiendo que el gobierno nacional esté haciendo lo posible para equilibrar las cuentas públicas, solo espero que este esfuerzo que va a surgir con las nuevas retenciones no sea eterno”.



Desde el sector que nuclea a los trabajadores, Iván Malla, Secretario General de Aoma San Juan indicó que el nuevo impuesto a las exportaciones plantea un retroceso en la actividad minera nacional y puede llegar a afectar la futura exploración. “Queremos reunirnos con el sector empresario para analizar esta nueva medida para que las fuentes de trabajo no se vean afectadas, sobre todo las fuentes de trabajo futuras, aquellas que se crean con la inversión que se realiza en materia de exploración”, finalizó Malla.

Otra historia. En febrero de 2016, el presidente Mauricio Macri elegía el paisaje calingastino para anunciar la eliminación de las retenciones a la minería. Era una medida que favorecía a la industria sanjuanina y que celebró el gobernador Uñac, presente durante el anuncio presidencial. Después vino la marcha atrás nacional.

10 por ciento del nuevo impuesto a las exportaciones se estima que recaerá sobre la actividad minera.





Voces del sector

Mario Hernández - Presidente de CMSJ y Gemera

“Al sector le ha sorprendido este porcentaje por sus características. Es cierto que la minería exporta, pero hay que tener en cuenta la devaluación y además que es una actividad que tiene muchos insumos en dólares. A esto hay que sumarle una alta carga tributaria y que no es el mejor momento de los precios de los metales. Se que hay personas a nivel nacional que están de acuerdo con las retenciones porque dicen que en dos años las empresas no invirtieron, pero eso es mentira. Sí invirtieron, quizás no en los grandes proyectos donde había expectativa, pero debe aclararse que son yacimientos afectados por la incertidumbre que genera a nivel internacional la Ley de Glaciares”.

Juan José Igualada - Presidente de Casemi

“Aquí nosotros tenemos que ser serios y hacer negocios a largo plazo. En el campo el negocio es más predecible (ves el tipo de cosecha, si hay sequía, si rinde o no), pero en la minería haces negocios a 20 años, es como se maneja el mundo. Si hay personas que creen que a la minería le sirve que suba el dólar es porque están viendo solo una parte de la película. Yo veo una nube de polvo, no veo nada claro. Pero estas medidas tomadas de un día para el otro no me parecen bien. Quizás al gobierno nacional le cierra esta cuenta de retenciones, pero a nosotros como proveedores nos afecta porque no podemos prever nada, no podemos tomar créditos y afecta a la minería en general”.

Marcelo Bellini - Presidente Col. Arg. Ing. de Minas

El Colegio Argentino de Ingenieros en Minas, a través de su presidente también criticó fuertemente la medida nacional sobre el nuevo impuesto a las exportaciones. Utilizando la frase “nueva oportunidad perdida”, Bellini sostuvo que el Gobierno nacional no tuvo en cuenta la prolongación de la vida útil que se generó en la actividad minera desde el levantamiento de las últimas retenciones impuestas al sector (2016). Por su parte también analizó que la recaudación esperada con la nueva carga tributaria apenas alcanzaría el orden de los 300 millones de dólares, contra más de 3.600 millones de dólares que ingresarían en concepto de exportaciones, ganancias y regalías.