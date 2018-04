No es una cosechadora, es una plataforma que ayuda al cosechador para que realice su trabajo en mejores condiciones, evitando que tenga que caminar y muchas veces correr con un tacho al hombro con 20 kilogramos durante su laboral.

Una firma de Mendoza creó una máquina para mejorar la vendimia. Transporta a los cosechadores en el viñedo y evita que lleven el tacho al hombro. Se usa en viñas y parrales. Sirve en todo tipo de terrenos. El valor aproximado es desde los 300 mil pesos.

Una postal de nuestras zonas rurales tipo siete de la tarde, con un vinito de por medio, podría ser la de dos personas conversando sobre el trabajo de la cosecha de uvas. En esta charla se podrían oír respuestas como esta: "Ya no trabajo más en esa changa. Me salí porque no entiendo bien lo que tengo que hacer. Te cuento: temprano me dan un tacho para llenar con uva, pero hay que salir caminando, que decir corriendo ya que para que sirva hay que hacerlo al trote 10 kilómetros, llevar 20 kilos al hombro y en la punta subir 800 escalones todos los días. Y con los 1.500 kilos que acarreo al día se me hacen muy difícil al terminar la jornada. Y ni te cuento las escaleras, si se les puede llamar así, a las que tengo que subir y bajar para poder llegar a cortar los racimos que no alcanzo. Eso sí, hay que rogar que el piso no esté arado o con barro, porque se te pone difícil. A todo esto si me sobra tiempo y tengo fuerzas hay que cosechar, que para eso me pagan".



Aliviar la tarea del hombre rural ha sido la consigna en los últimos años de la cosecha asistida con carros y bines con buenos resultados. Se suma también el invento de una plataforma y del cual trataremos en esta nota.



Se trata de una plataforma que transporta a los obreros mientras levantan la cosecha y evita que estos carguen sobre sus espaldas los tachos con uva.



La máquina también puede soportar el peso de los tachos mientras se realizan las tareas culturales en la finca. Permite trabajar en mejores condiciones, evitando que se tenga que caminar y muchas veces correr con un tacho al hombro con 20 kilogramos durante su jornada laboral.



Pueden trabajar todo tipo de personas e incluso con capacidades diferentes

Sergio Garbi es asesor técnico proyectista-electromecánico, fue el ideólogo del proyecto y los directivos de Instalar DG, Oscar Di Marco y Daniel Gentili, recibieron la idea y la concretaron. Los primeros prototipos -uno para parral y otro para espaldero- se probaron a fines de la temporada 2014.





En qué consiste



El equipo agrario de cosecha (modelo de unidad-sistema y máquinas patentadas) consiste en un sistema integrado entre un grupo de cinco personas que realizan el trabajo de selección y de cosecha manual, automatizando su traslación de forma eficiente y confortable y el de la fruta al bin o cajas simultáneamente.



Es una máquina que transporta cuatro obreros que van sentados mirando hacia el viñedo, dos para cada lado de la hilera. A su lado, tienen las bandejas donde depositan la uva con la que van llenando directamente los bines (cajones plásticos), que luego trasladan al camión. Para la cosecha en parral la máquina tiene algunas variantes, pero en términos generales, el sistema es similar.



La máquina tanto para parrales como para espalderos requiere de un chofer que es el encargado de conducir por la hilera. La máquina es llevada por un tractor, motocultor o por un cuatriciclo.



La invención tiene dos modelos: uno pensado para el sistema de plantación tipo espaldera y la otra, de tipo parral. Además tiene la posibilidad de colocar iluminación para trabajar las 24 horas y anexar un techo para la protección solar, entre otros accesorios. Las ventajas que tiene este equipo son: el menor tiempo de trabajo por hectárea, la mayor calidad de la cosecha, el mínimo mantenimiento y la mayor rentabilidad.



"El dispositivo fue probado y evaluado por expertos en agricultura y se demostró que en una jornada promedio de 8 horas de trabajo se obtiene un rendimiento promedio de cosecha de una a una y media o dos hectáreas", explicó Garbi. "No nos proponemos sustituir el trabajo del cosechador, todo lo contrario: brindarle una herramienta para optimizar el tiempo y confort al trabajador de la viña", manifestó.



Los equipos agrarios de cosecha desarrollados tienen la particularidad de ser completamente versátiles, dado que sirven para todo tipo de suelos y si el riego es con hijuela su diseño permite un fácil desplazamiento; como también en viñedos donde los terrenos son altamente pedregosos. También se pueden adaptar a distintos anchos de hileras o alturas.



Además, tienen la posibilidad de colocar iluminación para trabajar las 24 horas, se puede anexar un techo para la protección solar, entre otros accesorios.



Ventajas:



*El equipo permite la cosecha y el traslado del fruto en forma simultánea, optimizando la jornada laboral.



*Estos equipos de cosecha asistida permiten optimizar el tiempo, la producción obtenida promedio es de 4 a 5 bines (500 kg aprox. c/u) por hora con 4 cosechadores.



*Puede ser usada tanto en espalderos como en parrales.



*Permite cosechar en condiciones difíciles de terreno (barro, tierra arada, cruces de acequias).



*Elimina el uso de escaleras para llegar al fruto.



*Reduce el riesgo de accidentes (no caminan, no corren, no trasladan peso).



*Posibilidad de trabajar las 24 horas, ya que posee grupo electrógeno con tablero eléctrico apto para colocar iluminación.



*Se le puede agregar techo para proteger a los trabajadores del sol.



*Fácil limpieza debido a su diseño y materiales de construcción.



*Permite el arrastre con tractor, motocultor o cuatriciclo.



Características



*Ancho mínimo es de 1,60 metros y el largo de 3,5 metros.



*Altura de trabajo en parral: 1,9 metros



*Peso 450 kilos.



*La estructura es de acero inoxidable y la cinta transportadora, de plástico sanitario.



*Ancho del equipo y altura de trabajo son modificables según especificaciones del cliente.



*El equipo se le puede colocar iluminación para poder trabajar de noche, asiento ergonómico para el cosechador y apoya pies.



*Pueden usarse para la recolección de uva en fresco y para pasas



*También puede ser usada para poda y atado



La plataforma ha sido presentada en Mendoza y San Juan en los Centros de Desarrollo Vitícola de Tupungato y Media Agua, Cambio Rural, Facultad de Ciencias Agrarias e INTA Lujan de Cuyo donde se realizó una demostración de poda asistida consistente en una modificación de la máquina utilizada para cosecha asistida.



Fabricación en serie



Sergio Garbi busca sumar socios a su emprendimiento para completar el financiamiento necesario a fin de poner en marcha el proyecto. Son necesarios $2.359.000 de los cuales el 51 % lo alcanzó a través de un préstamo del fondo para la transformación y desarrollo. La idea es fabricarlas en serie. Actualmente tiene 4 máquinas construidas (y 4 en construcción), dos para parral y dos para espalderos. Y la idea es también exportarla. En poco tiempo se paga la plataforma y se recupera la inversión. Se busca inversiónes con el fin de darle tracción propia a la máquina y producirla en serie.



Empresa mendocina



La falta de mano de obra rural, la problemática social y el gran porcentaje de accidentes, son los principales motivos en el diseño de la plataforma.



La idea de Sergio Garbi surgió hace 3 años atrás con el objetivo de darle calidad de trabajo al obrero y aumentar la producción de la cosecha de uva y otros frutos plantados en espaldero o parral (manzana, pera, kiwi, etc.).



Con patente en trámite, se transformó en una realidad gracias a la firma Instalar DG, contacto realizado por el empresario y amigo el Sr. Daniel Gentili, que además de interesarle el proyecto le propuso llevarlo adelante.



Para la elaboración del diseño se contó con la colaboración de profesionales en Higiene y Seguridad en el Trabajo, brindando la información técnica necesaria de los riesgos que existen en la actualidad en la actividad agraria.



La patente del invento está en trámite y tiene el aval del INTI, comiensa a difundirse entre las fincas de la región y en un futuro no muy lejano en las bodegas del mundo.



Además, Garbi trabaja en el desarrollo de una máquina "Canguro" para elevar carga (bins, tambores de 200 litros, etc.), pallets, rollos, llantas, motores, postes, etc. Construido en acero estructural de alta resistencia y con comando a distancia.



Más información: [email protected] - [email protected] - Teléfono de contacto: 2615361757.



La frase

"Este sistema sirve para cosechar además otras frutas. En 53 días de cosecha se paga la plataforma y su rentabilidad es del 30 al 40 % ".

Sergio Garbi - Asesor técnico proyectista

Un conductor y cuatro operarios van en la máquina.

Los racimos llegan enteros y sin hojas.

Pueden trabajar muchas más mujeres ya que no cargan

Se han realizado demostraciones en centros vitícolas, INTA y Universidad Nacional de Cuyo.

También para la poda y atada adaptando la plataforma.