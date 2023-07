El grupo empresarial integrado por gente de Aguafértil, Simbios y Agrocube, en el congreso.

El combo empresarial integrado por las compañías Aguafértil, el grupo Simbios y Agrocube, estuvieron presentes la semana pasada en Cancún (México), en el Congreso de Bioestimulantes, Latam & Redagrícola, Biocontrol.



Los hermanos sanjuaninos Alejandro y Marcos Guzmán, de Aguafértil, recientemente llegados, dijeron a Suplemento Verde "la invitación vino del grupo Simbios y Agrocube, en una integración. Lo que más nos llamó la atención de esta tercera edición, fue estar al lado de expertos y personalidades a nivel mundial en biología, controles, sustentabilidad, usos e investigaciones en bioestimulantes, poder dialogar con ellos y confirmar que el camino que tomamos hace 6 años es el correcto."



"Consideramos que estamos a un alto nivel en lo que respecta a bases microbiológicas, materias orgánicas, ácidos húmicos y fúlvicos, aminoácidos, polifenoles, y próximamente el agregado comercial para el acampo de las algas de la India", agregaron.



"Nos llamó mucho la atención que los polifenoles sean un poco la "vedette" del congreso, en lo que es productos de aplicación agrícola, con varias firmas de nivel internacional cuya base de portfolio es con los polifenoles, y para nosotros es muy grato, ya que venimos hace años apostando a estos productos. Analizamos como se manifestó el vegetal a nivel planta, cuaje, fruta, etc, con mayor defensa ante el stress, y el polifenol se destaca", explicaron.



Jorge Garófalo, Ceo de Simbios, resumió para este diario "creo que este encuentro fué muy bueno. Se confirmó que estamos alineados. Nosotros primero recuperamos los suelos y luego fertilizamos, o agregamos los bioestimualntes. Mejoramos terrenos, posteriormente incorporar la materia orgánica en Cuyo y finalmente sumar microorganismos. Los estudios hablaron de los polifenoles y es lo que estamos haciendo ahora justamente. Somos una de las únicas empresas en Argentina que tiene este gran abanico de oportunidades."



"Por otro lado, ejemplificó, este congreso, que siguió al de Lima (Perú), aumentó la aparición en acción de los polifenoles. La utilización de estas herramientas en La Rioja y San Juan, indican que se trabaja similar a lo internacional. Y para concluir, creo que la difusión es fundamental, hacia los agricultores y toda acción que conlleve a más datos, mayor experiencia y servicios, suma mucho."

Dr. Prometeo Sánchez (México), habló de stress abiótico.



En tanto que Lorenzo Battaglia, de origen italiano, dueño de Agrocube, se explayó ante este semanario "muy bueno el congreso. Mostró como se mueve el mercado, como aumenta lo biológico y disminuye lo químico; Brasil esta fuerte, Méjico también y se viene Argentina. Agrocube somos actualmente 8 primos, que siguen a nuestros parientes (bisabuelos) que comenzaron hace 180 años en los Alpes Italianos extrayendo extractos vegetales. Antes se usó en curtiembre. En los últimos 10 años aumentó el uso en agricultura. Internacionalmente se viene lo natural, en 4 a 5 categorías, ahí hay que apuntar. Hay interacción con el ambiente, con el hombre y la naturaleza. Se está diseminando una línea a seguir en los trabajos y aquí se ha comprobado que vamos hacia ese lado."



Es bueno destacar que Redagrícola es el principal medio técnico sobre agricultura, presente en países como Chile, Perú y Colombia, con más de 17 años en el sector, y ahora suma a México. Con charlas, revistas, conferencias, cursos y medios digitales transmiten información técnica para toda la industria del agro en América latina y el mundo. Biologicals Latam es la plataforma de intercambio de conocimiento sobre agricultura sustentable en toda América latina, es un proyecto de Redagrícola.



Expertos opinan

Mas de 600 asistentes tuvo el congreso en México. Más una enorme cantidad vía virtual.

El Dr. Minshad A. Ansari. CEO y fundador de Bionema y de The World BioProtection ForumMinshad Ansari, en su charla dijo "trabajamos en reducir el uso de los pesticidas químicos, para el espectro de los agricultores que mayoritariamente utilizan estos clásicos productos; y esto genera mucho daño al mismo ser humano. Nosotros creemos en la bioprotección, que es no sólo cuidar las plantas, sino también al hombre y toda la naturaleza. Hoy el mercado de los bioprotectores está concentrado en un 71 % entre Estados Unidos y países líderes de Unión Europea. Redagrícola es una muy buena oportunidad para empresas nacionales o internacionales para mostrar lo que están haciendo y ver esas tecnologías que no se están usando mucho en la región. Solamente en México en biofertilizantes el mercado total es hoy de 315 millones de dólares, grandísimo. El crecimiento está en el 11,8 % en el mercado de estas sustancias. Opino que vuestro país tiene enormes posibilidades en el rubro de los vegetales orgánicos, está segundo detrás de los brasileños, y en 5 años será tremendo el crecimiento".

Atilio Orihuela (Latam Agrocube), Alejandro Guzmán (Aguafértil) y Lorenzo Battaglia (Agrocube).



Prometeo Sánchez, del Colegio de Posgrado en Ciencias Agrícolas de México, habló sobre estrés abiótico. "El estrés climático, es tremendo. El fenómeno de El Niño es importante. Nosotros debemos prevenir. El estrés en la planta puede tener estimulación, con trabajo antes del mismo, aguantará mucho mejor este fenómeno. Primero aprender a conocer el clima, estudiar. Luego conocer bien nuestra planta, el vegetal en cuestión, de lo que yo vivo. Y saber del daño del estrés. En el caso de la sequía, me debo preparar para la seca; debo contrarrestar eso. Donde lloverá demasiado, cuidar las fertilizaciones. Hacer biocontrol favorecerá en algunos casos. Hay que saber qué aplicar, por ejemplo algas marinas para hongos; microorganismos para resistencias; aminoácidos para prevenir enfermedades, etc".

Alejandro Guzmán, presente en Cancún. Gran evento internacional, con disertantes líderes.

Marcos Guzmán, y José Díaz, en el stand de Agrocube. Bioestimulantes, se vienen.