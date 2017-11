Esta semana se vieron cultivos con gran diámetro de cabezas. Este sector crece lentamente.

Texto: Alejandro Acosta

Fotos: Adrián Alonso

Sobre la temporada de ajos en nuestra provincia , el presidente de la Cámara de Productores y Exportadores de Ajos y Afines, Alfredo Figueroa, dijo a este medio que "estamos en plena cosecha, dentro de 7-10 días abrimos los galpones y empezamos a full. Se ven cultivos bastante buenos, estamos esperanzados. Ahí también se sabrá de los precios, las estimaciones, y se podrá apuntar a tener mas certezas."



Se le pregunto sobre la superficie cubierta en esta campaña con esta hortaliza, y respondió que "respecto de estadísticas, calculamos que estamos en las 1.500 hectáreas entre todos los ajos, en diversas áreas, sumando todos los socios de la cámara que nos nuclea."



"Sobre sanidad de los mismos, agregó, se habló de que los últimos tiempos los vientos dañaron las plantaciones, pero no hemos visto esto, el ajo es una hortaliza baja en altura y estando al final del ciclo, es decir ya madura, no se vió afectada. En cambio, en cuanto a las lluvias, en algunos focos las precipitaciones han dañado parcialmente algunos cultivos."



Al ser consultado sobre la aparición de la enfermedad de la podredumbre blanda en ajos (ver página 5), Figueroa respondió "este año prevenimos bien, porque anteriormente hubo unas fincas de productores que precisamente compraron semillas en Mendoza y tuvieron problemas. Hemos puesto seriedad en este tema y gracias a Dios no nos ha causado inconvenientes sanitarios. "



A modo de consejo para los agricultores locales destacó "tenemos que trabajar con nuestras propias semillas, hechas acá en la zona, con buenos productores, en tierras sanas y conociendo todos los factores de la producción, y no habrá problemas; además, cualquier consulta, siempre es bueno ver a técnicos especializados, para que nos saquen las dudas."



Opiniones



Desde la nueva y recientemente inaugurada sede del INTA, Agencia de Extensión Rural Pocito, el ingeniero agrónomo Luis Kulitchevsky, que asesora a numerosos productores desde hace muchos años, dijo a Suplemento Verde "en esta campaña 2017/18 creo que los cultivos arrancaron muy bien, sanitariamente bien, y salvo algunos focos esporádicos de roya en algunos ajos, y pequeños inconvenientes sanitarios en parcelas de ajos chinos en la zona del Medano de Oro, se ven buenas plantaciones. En este momento se levanta mucha cosecha y el movimiento en Pocito, Rawson y zonas aledañas es dinámico e incesante. Ví en en las últimas semanas, algunos lotes que se vieron afectados un poco por los vientos Zondas, y Norte, d extrema sequedad, y opino que esto incidió en el rinde final; dieron calibres medios y rendimientos altos pero no sobresalientes. Pero el grueso está bien, de buen calibre y kilaje. Si creció el chino blanco, también ajo blanco, aumentó el ajo frigorizado con buenos lotes y otros con rebrote. Y en cuanto al precio estamos a la expectativa, en lenta espera."

El clima no ha afectado a esta hortaliza en la temporada. Estamos preparando todo para procesar en galpones.



Alfredo Figueroa, Cámara Productores

San Juan puede retomar esta actividad que tanto dio en renombre y ganancias hace unos años. Hay experiencia y naturaleza.



Luis Kulitchevsky, INTA San Juan

En Mendoza aclaran sobre una enfermedad

En relación al avance de la campaña de ajos, consultamos a Aldo López, profesional del INTA que trabaja en esta hortaliza a nivel nacional y contestó a Suplemento Verde que "estuve en San Juan viendo algunas fincas con ajo y se ve bueno, sano y con cantidad, muy buenos calibres y de rendimientos altos y medianamente altos".

Los cultivos esta temporada están buenos y muy buenos.



Sobre las ventas aseguró "lo que no entiendo es que quieran vender rápido ahora, apenas cosechado. Es tiempo de incertidumbre, y de no vender barato, no se vende. Entonces yo aconsejaría esperar, y más si tengo un ajo de buena semilla madre, y calidad, porque aún no hay un precio atractivo".



Comenzó la campaña, y a nivel internacional no hay buenos precios. Dijo que "el problema es que hay mucha incertidumbre, ni arriesga el que compra, ni el que vende. Los ajos chinos están llegando a menores precios que el año pasado. No se sabe qué va a ser del mercado en 2 meses. El que tiene un ajo bueno, recomendamos que lo guarde. El que tuvo semilla sana, buen diente, fertilizado, limpio, no puede salir a venderlo barato. En este momento, nadie sabe, si $ 3,50 a 4, que es lo que se está pagando el kilo de ajo, es bueno, o malo. Mendoza ha trabajado en renovar la tasa antidumping con Brasil. Se está trabajando en evitar las triangulaciones con países productores que venden barato".



Sobre la actualidad opinó que "el mercado de ajo se está volviendo a armar, de a poco, fueron varios años de transición, malos para el productor y todo el sector. Hoy hay cultivos donde se han usado 1.400 a 1.500 kilos de semilla madre para sembrar una hectárea con dientes grandes, que equivalen -según el precio del ajo consumo- desde un 15 y a hasta un 25 % del total, en buenas tierras, con rotación, se pueden lograr buenos rendimientos finales, pero no conviene apurarse a vender".



En general, según Aldo López, en Mendoza la superficie cultivada en ajos aumentó un 14 % según el IDR (Instituto Desarrollo Rural), pero exportadores dicen que es mayor.

En el galpón de la familia Ginestar preparan las líneas.

"En cuanto a variedades, explicó que el ajo morado sigue en el primer lugar de la lista de superficie implantada; la problemática siempre fue y ha sido que el agricultor está obligado a vender en fines de octubre, noviembre y luego diciembre, y se cae en una sobreoferta de ajos en estos meses y disminución de los precios. Luego sigue el colorado, el blanco temprano y el blanco tipo californiano; lamentablemente este blanco es el que piden y no hay".





Difusión incorrecta



Agregó que "en estas últimas dos semanas hubo informaciones erróneas en medios mendocinos se habló de pérdidas de un 30 % de superficie, por el hongo de la podredumbre blanda o blanca, llamado Sclerotium cepivorun, también se habló de 6.000 hectáreas infestadas y no es así. Desde INTA hemos desmentido estos datos, de medios informativos poco serios, que no constatan ni averiguan como debe ser, con especialistas o entidades ligadas al sector. La realidad es que este hongo, muy voraz y virulento, ha aparecido en focos o sitios, y no se ha extendido. Se debe utilizar semilla sana, con análisis comprobado, sin esclerocios o esporas en la simiente, y elegir tierras con rotación. Nos preocupa, si, que hay mayor difusión de este hongo. Respecto de los trabajos que estamos haciendo, les cuento que este hongo en el mundo ha atacado bastante, ha devastado grandes zonas, por ejemplo Egipto y México, etc. Y estamos trabajando a conciencia. Por ejemplo estamos haciendo curativos, es decir curando con plástico, en termoterapia. Es decir, en meses como diciembre, enero y febrero, en Cuyo, en zonas ajeras, con la temperatura que se eleva con la cobertura plástica, se controla el 100 % de los esclerocios del hongo. Es una tecnología cara, pero muy efectiva. También, trabajamos en laboratorio con cepas de Tricoderma, que es un hongo que se come el otro hongo. Lo debemos llevar a campo, masivamente, para pasar a una etapa más comercial. Otro aspecto son las fumigaciones con subproductos de la molienda del ajo, jugo digamos, a nivel experimental es prometedor, pero a nivel de finca, todavía no lo medimos bien. Trabajamos con variedades resistentes o tolerantes, en ensayos, y puede ser una pata importante para resolver el problema, pero debemos repetir estos ensayos en más cantidad, zonas y escala. Por último vamos a trabajar con desinfección de semillas, previo a la siembra, con fungicidas más específicos para Sclerotium, ya que siempre se piensa o desinfecta contra Fusarium y Penicillium. Sería más preventivo que curativo".



Al consultarle sobre su opinión, dijo que "es un problema, potencialmente grave. Pero actualmente no ha causado mermas, ni en volumen, ni en calibres, etc. Simplemente hay mayor presencia en algunos lotes, en algunas fincas, como en manchas, en una frecuencia algo mayor. Hay que técnicamente... prevenir. Es una noticia que no es real, por eso los ingenieros agrónomos del sector queremos aclarar".