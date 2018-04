Chorisia speciosa o Ceiba speciosa es el nombre científico, conocido como Palo Borracho. Es una especie del género Ceiba nativa de las selvas tropical y subtropical de Sudamérica. Tiene varios nombres comunes locales: palo borracho, árbol botella, toborochi, árbol de la lana, palo rosado, samohú, Lupuna Hembra. Pertenece a la misma familia del baobab y del kapok. Otra especie del género Ceiba, Ceiba chodatii, también recibe el mismo nombre común. Es una planta de rápido crecimiento ideal para tener en jardines medianos o grandes. Con sus 15 m. de altura y con un diámetro de tronco de hasta 6 m, es una de esas especies que necesitan bastante espacio para crecer, y para destacarse en medio del verde.



Pero, ¿cómo se cuida este espectacular árbol? ¿Cómo conseguir que produzca una gran cantidad de flores todos los años?



Árbol de hoja caduca, de entre 10 a 20 m de altura, aunque no es excepcional que alcance más de 25 m. El tronco, ensanchado en su tercio inferior, le sirve para almacenar agua en tiempos de sequía. Está protegido por gruesos aguijones cónicos. En árboles jóvenes, el tronco es verde debido a su alto contenido en clorofila, capaz de realizar la fotosíntesis cuando faltan las hojas; con el tiempo se forman vetas rugosas y agrietadas de color castaño grisáceo.

Sus hojas son alternas, pamaticompuestas, con pecíolos largos de hasta 6-8cm de longitud. Las flores, que aparecen hacia finales del verano, son bicolores, de color rosa con el interior blanco y amarillo. Una vez que son polinizadas, comienza a madurar el fruto, que es una cápsula muy dura en cuyo interior se encuentran las semillas envueltas en fibras algodonosas.



El tronco va adquiriendo forma de botella a medida que se desarrolla, y está cubierto con pinchos más o menos gruesos que lo protegen con los cuales hay que ir con cuidado.





Cómo cuidar tu Palo Borracho:



Ubicación: exterior, a pleno sol.

Riego: de 2 a 3 veces por semana en verano; cada 4-5 días el resto del año.

Poda: no es necesaria.

Trasplante: en primavera.

Suelo: no es exigente, pero crecerá mejor en aquellos que tengan buen drenaje.

Abonado: durante la primavera y el verano es muy recomendable abonar con abonos, ya sean minerales u orgánicos.

Plagas y enfermedades: es muy resistente a sus ataques, por lo que no suele tener ningún problema.

Multiplicación: por semillas en primavera. Siembra directa en semillero.

Rusticidad: soporta heladas débiles de hasta los -4ºC.