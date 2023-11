Los movimientos de este provocador baile tienen influencias africanas, especialmente de danzas como el mapouka. Pero uno de los estilos que más ha influido sin duda en la actualidad es el perreo, asociado a la cultura del reggaetón, y que ha ayudado a darle más complejidad a los movimientos. También forma parte de lo que se conoce como "cultura bounce", un tipo de música derivado del hip-hop, que nació en Nueva Orleans y cuyo ritmo derivó en el "booty-shaking dance", después rebautizado como twerk. Parece que este baile centrado en el trasero se hizo famoso gracias a Miley Cyrus cuando lo bailó de forma muy polémica en los premios MTV en 2013. Sin embargo, su procedencia es mucho más antigua y cuenta con diversas influencias.

Giselle Slavutzky es practicante de twerk y cuenta cómo descubre esta danza que generó muchas transformaciones personales en cuanto a la percepción del mundo y también en relación con su cuerpo. En San Juan aparece en el 2019.

Desde pequeña hace distintos tipos de danzas, la primera fue danza clásica a los 5 años y profesionalmente trabajó hasta el año 2011 donde tuvo un accidente en la Fiesta Nacional del Sol, (cuando se cayó el escenario). Esto marcó un antes y un después en sus prácticas de danzas. Y, comienza su relato cuando después de ese accidente tuvo que buscar otra salida. "Es cuando empiezo a vincularme con las danzas de matriz africana sobre todo latino americanas, debido a las limitaciones con mi cuerpo, lesiones que perduran de aquel hecho. Este baile afro lo vengo desarrollando hace diez años, debido a que me enamoré de lo cultural, la vinculación entre el movimiento y la música, hay un diálogo entre la concepción del cuerpo y naturaleza, es decir existe un ambiente con el que uno se puede relacionar o tomar inspiración. Posteriormente pase a desarrollar las danzas afro brasileñas de contextos urbanos.

"El twerk llega a mi vida de manera repentina"

En el 2018 daba clases de danza de matriz africana pero me preguntaban muchos si daba clases de twerk. Mi idea sobre el twerk era muy vaga, lo vinculaba con el reggaetón y el perreo. Esto no tenía nada que ver con lo que yo hacía, el afro que tenía un origen más ancestral, ritual como más tribal. Profundizaba en las danzas de los Orishas de contexto ritual y las de los Blocos afro que son las que se bailan en carnaval en San Salvador de Bahía que si bien devienen del contexto ritual pero que salen al carnaval y se convierten en un acto profano.

Hasta que un día empecé mi investigación sobre la danza Twerk, noté que habían muchos movimientos semejantes a los del afro. Esto ocurrió en pandemia, encontré un artículo en Página 12 sobre los referentes del twerk en Buenos Aires y la vinculación que tenía con el feminismo. Luego en mis estudios corroboré que algo tiene del origen africano. También, a partir de este artículo me entero que esta danza deviene del contexto de la cultura Bauns, que deriva del hip hop, que apareció en New Orleans en los barrios afrolatinos. Podemos decir que por un lado tiene algo de afro ancestral y luego algo del Bauns que surge en los años 80, que luego tiene como distintas resonancias en distintos lugares de América.

En América latina

En Puerto Rico, Colombia y Panamá aparece el reggaetón muy fuerte, que son danzas y culturas que tienen que ver con comunidades disidentes y marginadas tanto en sus letras como sus danzas tienen que ver con eso. En Argentina aparece la cumbia villera y es sobre toda esta resonancia que aparece el twerk, alrededor del año 2005 como una danza de cinismo tomando herramientas y movimiento. Y, es Miley Cyrus quien lo pone en visibilidad en aquella presentación pública. Es ahí cuando se difunde en forma amplia este baile ya que lo hizo una mujer blanca, privilegiada y en un contexto que fue bien recibido. En la danza del twerk hay contenidos de empoderamiento y feminismo, en Argentina. Pasa de ser una danza sexual para ser una danza de autocontrol. Es decir: "Yo hago estos movimientos sensuales con la pelvis sin que nadie me toque y critique". Hay dos corrientes en relación con este tema, una línea europea de las bailarinas rusas de twerk, que lo toman como una práctica sin políticas vinculado a las sexy dance y la otra línea es la latinoamericana que es a la yo adhiero que tiene la perspectiva de reivindicar por un lado lo afro y por otro lado vinculado a comunidades de diversidad sexual. En Argentina donde más se hizo visible fue a través del feminismo.



"Mis comienzos en el twerk"

Cuando decido estudiar esta danza, descubro a Estefi Spark, el gran referente en Argentina, pero al estar en pandemia, mis clases eran virtuales. Empecé a notar la disociación en el cuerpo, un baile que sólo mueve la pelvis y el resto del cuerpo queda tranquilo. Bailar twerk requiere utilizar los músculos de los glúteos, las caderas y las piernas. Luego continué tomando clases virtuales con las chicas de "Zona Bounce", Fany Álvarez y Mailen Cisneros. Estas clases eran muy coreográficas, pero yo avanzaba descubriendo el twerk. Luego conozco a dos personas, Luchi Ara y Tamara Teker, ambas planteaban a esta danza desde la técnica del freestyle que es la improvisación, con un método de trabajo donde cada uno hace una exploración a partir de la cadera y vas generando conceptos. Esto me encantó porque me hacía recordar mucho a la danza contemporánea, parecido a lo que yo hacía en mis clases de afro, sobre todo en la vinculación con la música. Entonces, los desafíos de las clases eran una propuesta conceptual durante dos horas pensando en todas las formas en la que uno podía mover su cadera y pelvis, como esto transformaba al resto del cuerpo. Ahí pude entrar en las cuestiones más políticas del twerk, como es el autoconocimiento, el autocontrol, la posibilidad de generar placer y goce, más allá de la experiencia que uno deposita en lo que puede hacer con su cuerpo.

Hasta el año 2010 daba clases en instituciones de danza jazz. En el 2017, luego daba afro en principio tenía una práctica colectiva y afro contemporáneo. Las clases las daba en salas que contrataba. En el 2022 comencé a dar twerk en forma presencial. Lo característico es que son mujeres de más de 30 años, que nunca habían bailado, pero al ver twerk en alguna plataforma, se animaron a concurrir. En San Juan hay otras personas que dan twerk antes que yo, una es Marina Nuñez, que es mi gran aliada porque siempre organizamos cosas juntas y Pamela Ruarte que da un twerk más coreográfico en Global Dancers.

En el 2022 estuvimos en Mendoza en la "High on Twerk", es como la convención latinoamericana más importante de este baile. Ahora soy delegada de San Juan de la High on Twerk, el año próximo se realiza en Buenos Aires. La High on Twerk consiste en tres días intensivos en el lugar de encuentro donde se dan entre 10 y 12 clases con todos los maestros más reconocidos del twerk a nivel internacional. Stefi Spark es la organizadora y da técnica en ese encuentro. Es que en el twerk se compite, hay una competencia que va de dos y dos personas, luego la de grupos que es coreográfica y la de uno y uno, de aquí sale el ganador. En marzo del 2024 vienen referentes de Finlandia y de México. En Argentina tenemos dos campeones internacionales que son de Salta, esta provincia tiene un nivel alto en esta danza. Luchi Ara es la coach de los ganadores. Chile es otro país que posee grandes referentes de este baile y vienen a competir a nuestro país. En ese encuentro es donde se ve lo mejor.

En San Juan somos tres personas que damos este ritmo, Marina Nuñez, Pamela Ruarte y yo. Todavía no está muy difundido este baile porque hay muchos prejuicios, sobre todo por la connotación sexual que se le ha conferido a todo lo que sea movimiento pélvico, pero a medida que se avanza la comunicación,es menor este prejuicio. Giselle aclara, antes de dar clases les comunico a mis alumnas desde qué lugar entiendo yo esta danza, la corriente a la que adhiero es de manera emancipadora, de lucha de mujeres y sus disidencias. Luego comenzamos la clase con una entrada en calor, luego la técnica de up and down y luego vamos al baile. Realizo una práctica mensual donde concurren tanto las nuevas alumnas y las que ya vienen de antes. En la actualidad, lo practican una gran cantidad de personas de ambos sexos y forma parte de la cultura popular de los millennials más jóvenes y la generación Z.

La puedo definir como una danza de autoconocimiento físico, de mirarse y conocerse. Además, con respecto a este tema yo realicé una diplomatura de antropología del cuerpo, entonces comencé a escribir en relación a lo antropológico como una forma de bailar te puede cambiar la perspectiva del mundo. Y, en cuanto al autoconocerse también descubrí gracias a esta práctica una dolencia que tenía en el colon, que hoy estoy tratando".