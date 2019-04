(Foto: Startpage)





Hace unos años, la primera en confesar que había viajado a Miami a colocarse un chip de la belleza, también llamado de la juventud o sexual, fue Carmen Barbieri. Al poco tiempo lo hizo Catherine Fulop, y hace apenas dos semanas lo confesó Sergio Goycochea en un programa de televisión. Lo cierto es que esto que parecía tan lejano ya llegó a San Juan y está disponible para quienes quieran mejorar la calidad de vida, sentirse y verse bien.



Se trata de un chip que se encarga de reponer las hormonas que van disminuyendo con el tiempo, por ese motivo es que quienes lo eligen, mayoritariamente, son personas que superan los 40 o 50 años.



Verónica Godoy, médica dermátologa y especialista en estética, realizó la capacitación necesaria para colorar este diminuto dispositivo que mejora problemas que surgen con la edad. "En lo personal, más allá de la belleza exterior, es mas importante el bienestar interior. A mi me gusta que mis pacientes se vean bien y se sientan bien. Ellos no son un botox, un relleno u otro tratamiento, son personas con nombre y apellido con quienes me gusta conversar e interesarme por su bienestar general, y este tratamiento me permite mejorarles la calidad de vida de un modo simple y eficaz", explica la médica especialista.



Esta novedad consiste en un implante subcutáneo por el cual se introduce la hormona -testosterona-, que va liberándose gradualmente. El chip está formado por hormonas bioidénticas, es decir es de origen vegetal, son exactamente iguales a las que produce el cuerpo humano.



"Actualmente en Estados Unidos representan el uno por ciento de todas las recetas, es decir que son 30 millones de recetas por año aproximadamente. Es una especie de comprimido que a nivel subdérmico mejora el rendimiento general. Libera gradualmente dosis de testosterona, para generar sus efectos", explica Godoy.



Para considerar



Bien es sabido que a medida que pasa el tiempo hay muchos órganos que se van deteriorando debido a la disminución de hormonas, por eso es que este chip mejora la piel, el cabello; aumenta la energía física, mental como así también el deseo sexual; mejora la calidad del sueño y la tonocidad muscular, entre otras ventajas.



"Además los pacientes que se han colocado el chip, mencionan una sensación de bienestar constante", indica la especialista.



El chip del tamaño de un arroz que se coloca con anestesia local (sólo en la zona de ecolocación), y se introduce con un instrumental especial para este tratamiento.



"Es tan pequeño que se torna imperceptible al tacto, una vez que es introducido.



la cantidad y porcentaje de hormona varía según el peso, el sexo, y la problemática del paciente. Es muy recomendado para la mujer en etapa premenopausia ya que alivia sofocones, sudores nocturnos y sequedad vaginal. además mejora el estado de ánimo, la memoria y concentración. Es energizante", aclara Verónica.



Otra de las ventajas es que es un tratamiento ambulatorio, práctico, sencillo y rápido.



Los efectos comienzan a notarse a partir de la tercera semana y hasta el cuarto al sexto mes, período en el cual se puede reaplicar el chip.



Por tratarse de un tratamiento médico, debe ser realizado por un médico capacitado ya que también demanda una serie de análisis y estudios correspondientes antes de la definición del tratamiento.





La hormona



La testosterona es la principal hormona naturalmente producida por el hombre y que en las mujeres se encuentra normalmente en niveles bajos. La idea de utilizar la testosterona explicaría el aumento de la masa muscular, la libido y la fuerza, además del aumento del metabolismo.



Con la colocación de los implantes la persona recibe una modulación hormonal en pequeñas cantidades.



Por eso es la necesidad que sólo sea colocado por médicos especializados que previos análisis determinan la cantidad apropiada para cada persona.