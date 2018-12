(Foto: Maximiliano Huyema)

Los 48 años de profesión no han sido en vano para el médico ginecólogo y obstetra Argentino Bazán, quien además de sus conceptos sanitarios empezó a recopilar muchas de sus opiniones y visiones de temas cotidianos para convertirlos en su primer libro. Así nació, después de muchos borradores y adaptaciones, "Consejos para los hombres escritos por un ginecólogo'', una publicación de casi 100 páginas destinadas, pese a su nombre, no sólo para hombres.



"A mucha gente le daba la impresión que iba a ser un libro machista. Cuando lo leyeron se dieron cuenta y me hicieron saber que es lo que yo llamo un libro igualador. Yo le propongo a los hombres que así como las mujeres se cuidan tanto y son tan prolijas con sus visitas médicas, que ellos puedan imitarlas. La mejor prueba que tenemos es que hay más viudas que viudos. Yo quiero que los hombres tengan una mejor calidad de vida y una mejor salud'', cuenta el médico que según se autodefine escribe como habla, no como un erudito.



La andropausia y sus síntomas, el control de la próstata y el sistema urinario, el HPV masculino, la sífilis, la eyaculación precoz, los efectos secundarios del uso de anabólicos en la procreación, la ligadura de conductos deferentes, pero también qué estudios médicos se deben hacer cuando un varón se golpea los genitales, el uso de geles y hormonas -siempre indicados por un profesional- para ayudar a la mujer, inclusive la obesidad masculina, algunos tipos de cáncer más comunes y las enfermedades cardíacas, especialmente un preinfarto contado en primera persona y la necesidad de un transplante que su hermano rechazó casi sin ningún intento médico, son apenas algunas de las patologías relatadas con verdades pero, en muchos casos, con el agregado de tintes de humor. Bazán, cuya primera inspiración fue la lectura, reconoce que dejó abierta la puerta para contar muchas cuestiones personales, como "el duelo de dos años que implica divorciarse'', porque a otros también les puede servir como experiencia.



"Hace muchos años que vengo preparando los borradores porque me interesaba mucho hacer una orientación a la salud. Es un libro para personas de mi edad, pero también para los más jóvenes, los que se están iniciando en su vida sexual. Para ellos, soy como un abuelo que les da consejos. Sin embargo, me interesa mucho contar lo que veo no sólo como médico sino como ser humano'', dice este profesional recibido en los "70, que hizo cursos en casi todos los países del mundo, se especializó en fertilidad, llegó a hacer 3 partos en simultáneo, con un récord de 38 nacimientos por mes, trabajó en el ADOS, formando a muchos de los ginecólogos de renombre de la actualidad y supo transmitir su pasión por la medicina a sus dos hijos.



Buena parte de los 150 ejemplares impresos ya tienen dueño, inclusive han llegado a lectores de diferentes puntos del país (como Río Gallegos, Mendoza, Córdoba) y Chile. A esta altura de las circunstancias, Bazán está pensando en una reedición. Y no sólo eso. Hasta quiere redoblar la apuesta escribiendo ahora un libro de consejos para mujeres y más adelante otro de anécdotas de consultorio, obviamente sin dar nombres propios.



Los libros, que tienen un valor de 300 pesos, sólo se consiguen en el consultorio médico del escritor, ubicado en el Instituto privado de Ginecología del Dr. Bazán, en General Paz 24 Este (frente a urgencias de la Clínica Santa Clara).