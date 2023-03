Las 33.000 hectáreas de invernaderos de Almería suponen una importante fuente de alimentos, pero su potencial no acaba ahí, como propone la empresa Sana Energy; porque su desarrollo en nanoplasta podría hacer que la superficie invernada almeriense también fuera una fuente de energía eléctrica. Pero antes que nada, ¿qué es la nanoplasta?

Según detalla Javier Celdrán, director de Sana, a la fuente diariodealmeria.es, es un material compuesto mayoritariamente de nanopartículas de carbono cuyas aplicaciones principales son la generación de electricidad, acumulación de la misma, así como la generación de calor, frío o iluminación. "No utilizamos ni tierras raras, minerales extraños ni metales pesados y, por lo tanto, no estamos sujetos a restricciones de ningún tipo". Con esto, la nanopasta y, con ella, los paneles solares o las baterías sólidas que fabrican, son 100% reciclables, no tóxicas, resistentes y duraderas.