Sí señores, así lo evidenció la cata a ciegas realizada en la 16ª edición del Korea Wine Challenge, en la que compitieron más de 700 vinos de 18 países, que fueron evaluados por un jurado integrado por destacados profesionales del mundo del vino. Fue el Pyros Single Vineyard Block Nro 4 Malbec 2015, el que recibió el máximo galardón a un vino tinto - Red Wine Trophy-.

Este fue el resultado de la ronda final en la que participaron los mejores vinos tintos de cada país. A esto se suma que no es la primera vez que esta marca del Grupo Salentein recibe un galardón de semejante magnitud ya que en el 2016 el Pyros Barrel Selected Malbec 2014, ganó el trophy internacional al mejor vino tinto del nuevo mundo, en Japón.

Los vinos que participaron en esta competencia se clasificaron según el país de origen, la variedad o vino de corte, la enología y el precio, y se evaluaron a través de cata a ciegas imparcial y estrictamente controlada.

Llama la atención en su etiqueta que no sólo diga Malbec, si no que se suma la leyenda Block Nro 4, y es que este emprendimiento elige para sus vinos de alta gama determinadas parcelas que están numeradas e identificadas por su terroir.

Este tipo de competencias y sus resultados son totalmente tenidos en cuenta por los importadores de vinos de los diferentes países, y esta importancia aumenta si se trata de nuevos mercados en Asia, y sobre todo en Korea.

"Este premio es muy valioso para Pyros, para San Juan y para la Argentina ya que introduce los vinos del Valle de Pedernal al mercado coreano que es uno de los más pujantes de Asia", asegura Paula González, enóloga de la bodega.

Pyros Single Vineyard Block Nro 4 Malbec 2015 es un vino multipremiado- cuenta con 96 Puntos otorgados por Tim Atkin y 94 Puntos de James Suckling.

Hace dos meses está disponible en el mercado argentino en vinotecas y restaurantes a 1.130 pesos.

Pyros Wines nació en el Valle de Pedernal por iniciativa de Myndert Pon, fundador de Bodegas Salentein. Sus viñedos se ubican a 1.400 metros de altitud en la Precordillera de los Andes. Desde lo alto se puede observar que es un pequeño valle dentro otro gran valle, que indudablemente está brindando nuevas características a los vinos locales.