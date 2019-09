El informe constató que en plena campaña, los melones sanjuaninos pueden sostener los precios de los frutos santiagueños y salteños, que son primicias en los mercados por su localización al norte argentino.

Desde la Cátedra de Agronegocios de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Católica de Cuyo -UCCuyo- de la provincia de San Juan, dos jóvenes investigadores analizaron el comportamiento comercial del melón para Suplemento Verde de DIARIO DE CUYO.



La estudiante avanzada de Economía Marianela Gayá y el estudiante avanzado de Administración de Empresas Bruno Fasoli guiados por los licenciados Gustavo Gallego y Adrián Alonso, indicaron el seguimiento estadístico del comportamiento, tanto en volúmenes como precios es llevado adelante anualmente por la Cátedra de Agronegocios liderada y desde hace cinco campañas los sanjuaninos integran el podio de las ventas en el Central de Buenos Aires -MCBA-.



Según el informe, los productores sarmientinos anualmente cultivan el 50% de la superficie provincial de esta cucurbitácea -Cucumis melo- y desde la campaña 14-15 los envíos al Mercado Central de Buenos Aires comenzaron su recuperación mediante la construcción de capital social o Red de trabajo interinstitucional. Aunque aclararon que en las dos últimas campaña hubo un retroceso muy marcado del consumo de melón en Argentina, independientemente del origen provincial, en función de la crisis económica nacional.



Para los investigadores sin embargo, el melón de Media Agua San Juan no solo recuperó el terreno perdido entre el año 2000, cuando se cultivaban unas 750 hectáreas solamente en el departamento y el año 2012, cuando la superficie tocó el piso de las 300 hectáreas en este distrito, aunque para la presente campaña, la superficie no superaría esta cifra según los mismos productores en este distrito provincial.



La municipalidad de Sarmiento, la Escuela Agrotécnica Sarmiento, el Ministerio de la Producción de San Juan y su agencia de extensión rural del INTA, la escuela Agrotécnica Sarmiento junto a Agricultura Familiar y la UCCuyo entre otras instituciones; para trabajan actualmente en la mesa de administración de la Indicación Geográfica "Melón de Media Agua San Juan".

Marianela Gayá y Bruno Fasoli compartieron los datos investigados por la Cátedra de Agronegocios.

Cuestión de precios



El equipo de investigadores de la Cátedra de Agronegocios pudo inferir así claramente una primera aproximación del impacto positivo de la IG en el Agregado de Valor de provocado por el Sello de Calidad anclado al origen geográfico "Indicación Geográfica Melón de Media Agua - San Juan", según una conferencia brindada recientemente en el marco de la XX Jornada Nacional Anual del Cultivo del Melón, desarrollada en la escuela agrotécnica.



Gayá y Fasoli indicaron que los objetivos propuestos por la presente investigación, están basado en los datos brindados por el Departamento de Información de Mercado de la Corporación del MCBA. Este mercado actualmente concentra alrededor del 50% del volumen total remitido por los productores locales a los mercados concentradores frutihortícolas que abastecen el principal centro poblacional argentino: Ciudad Autónoma de Bs. As. y su cono urbano.



Con los precios de comercialización se pudo cruzar dicha información con otras regiones del país que compiten con la nuestra en el mercado de esta cucurbitácea, a fin de obtener las conclusiones económicas, financieras y comerciales pertinentes.



Los melones provenientes de Salta, La Rioja y Santiago del Estero son históricamente los cosechadores de las mejores cotizaciones, en función de comenzar sus temporada en a fines de octubre o primeros días de noviembre, cuando la plaza está desbastecida.



Sin embargo, San Juan, conforma según estudios científicos la oferta de melón de mayor calidad, siendo el sanjuanino el único que cuenta con Calidad Vinculada al Origen Certificada conforme a los requerimientos de la Ley 25.380 de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas.



Siempre el melón de Media Agua - San Juan contó con muy buen prestigio comercial. Sin embargo, hace más de una década el mismo no era reconocido en los mercados tal. En la campaña 05-06, por ejemplo, el precio por caja de 12 kilogramos del melón sanjuanino en general y mediagüino en particular, rondó los U$S 4,90.



Según el observatorio de precios de la cátedra, los mejores precios se obtuvieron desde la campaña 16-17, con un valor para el mismo tipo de caja de unos U$S 14,90.

LA FRASE

"Conocer costos y analizar los precios de mercadeo son temas claves que nos ayudan a sobrevivir". Alfredo Reyes Productor de Melón



