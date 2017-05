En este caso son tan llamativos por su "cáscara'' -estructuras colmadas de colores, ploteados con imágenes creativas y nombres pegadizos- como por lo que ofrecen para calmar el hambre o sencillamente darse un gustito.



Los llamados food trucks que nacieron en Estados Unidos, que ya encontraron público en las principales ciudades del país (donde muchos chefs famosos e inclusive marcas reconocidas tienen su carrito como extensión de sus restaurantes o locales comerciales) ahora están "pidiendo pista'' en San Juan. Si bien desde hace un año son la novedad en casamientos y cumpleaños y ahora tienen una parada exclusiva los fines de semana en la Hostería Sarmiento de Zonda (por iniciativa del Ministerio de Turismo y Cultura), todavía no son un producto masivo.



Por ahora se contabilizan sólo 5 opciones de comida al paso, a nivel local. Claro que, nadie descarta que puedan multiplicarse, diversificando el modo de comer (no incluyen en su oferta el servicio de mesa y sillas) y el tipo de comida, ya que una de las características que los distingue es que promueven lo gourmet por sobre todas las cosas.



Para muchos, es tan sólo una moda. Lo cierto es que los food trucks son una tendencia mundial en el negocio de la gastronomía que, tal como dicen Agustín Balverdi y Fernanda Flores, los dueños de uno de los primeros ejemplos sanjuaninos -Dulcemía- "llegaron para quedarse, ofreciendo una interesante manera de llevar un servicio rico, de calidad, con productos caseros, de aquí para allá'', tal como definen a su emprendimiento sobre ruedas.



Maldito perro y Chocloneta





Mil ideas sobre ruedas



Dos fanáticos de la cocina. Uno con muchas ideas y buenas intenciones. Otro con más conocimientos teóricos y con la práctica a full en un hotel. Juntos le dieron forma a dos productos originales.



Los hermanos Leandro y Gonzalo Ruiz estrenaron hace 7 meses la primer "Chocloneta'' de la provincia, que no es otra cosa que una expendedora de choclos tibios bañados en mantecas saborizadas (con curry, chimichurri, provenzal, aceite de oliva, mayonesas varias).

Fue para un casamiento y fue tal el furor por esa especie de "chupetines de choclo'' que ahí comprobaron que no era una locura esta iniciativa, como les habían dicho muchos.



Después los convocaron para una feria navideña y fue el punto de partida no sólo de esta bici antigua reciclada con detalles de mimbre que la hacen romántica y afrancesada. Sino además de un nuevo emprendimiento. Es que como a Leandro -que es un curioso por naturaleza y además, como buena parte del mes vive en Buenos Aires, entonces tiene asistencia perfecta a cuánto evento gastronómico se presenta- se le ocurrió que podría convivir perfectamente con un trailer de panchos, armado con autopartes que trajo de Capital Federal. Así nació Maldito Perro, la boca de expendio sobre ruedas de panchos gourmet (con salchichas tipo alemanas caseras con el agregado de cebollas caramelizadas con panceta o guacamole o cerdo desmenuzado con barbacoa, mayonesas ahumadas de ajo o de albahaca para combinar con limonadas). Ahora que ya funcionan a full ambos proyectos, tiene en el freezer al menos media docena de ideas para concretar.



El dato:



Para que la bici esté en un evento tienen que contratarle un mínimo de 70 personas (a un valor de 25-30 pesos cada una) mientras que el trailer de los panchos gourmet implican un mínimo de 50 (por 60-70 pesos por persona).



Para contactarlos: Facebook: Maldito Perro o Chocloneta San Juan/ 0264-4037545.







Dulcemanía



En el podio de los golosos

Fernanda Flores tenía su marca y su carta de productos dulces funcionando (se recibió en el IGA y hace 5 años que empezó con su Pastelería) hasta que su amigo de toda la vida, el doctor Agustín Balverdi (médico cirujano que no tiene idea de como hacer un bizcochuelo) le contó de sus ganas de hacer una cafetería rodante, una propuesta que había visto en diferentes lugares, viajando. Con algo semejante soñaba Fernanda. Entonces pusieron manos a la masa. Diseñaron la estructura, estudiaron cómo querían equiparla, buscaron por todo el país una casa rodante para adaptar, hasta que dieron con un experto en Mendoza que les armó lo que querían: un food truck estilo vintage.



"Queríamos cambiar el concepto de la mesa dulce de los casamientos y con nuestro Food Truck lo logramos con algo muy sencillo como poner en el carro todo a la vista'', cuentan.



La primer puesta en escena fue en el casamiento de un amigos en común en abril del 2016.

Y aunque muchos no entendían de qué se trataba y cómo debían servirse, todos quedaron maravillados. A partir de ese día, organizadores de eventos y parejas o cumpleañeros, no les dan casi respiro. A punto tal que no saben a qué cantidad de eventos han llegado, sumado a que tienen casi asistencia perfecta en la Hostería de Zonda y en las últimas vacaciones de invierno estuvieron en el Parque Ischigualasto.



En la estructura no preparan nada. Solo sirven. La gama es amplia: cafés, chocolate caliente e infusiones de todo tipo (con agregados), jugos naturales, licuados frutales y un despliegue de tortas, tartas, masas, budines, cupcakes (que reemplazan a la torta de boda), medialunas, semitas y la estrella: panqueques con dulce de leche y agregados.

El dato:

Este food truck tiene promociones que van desde los 45 a los 60 pesos. Todo lo que sirven es casero y recién preparado. Para evento calculan un promedio de entre 70 y 100 por persona que incluye todo el servicio de cafetería. Para contactarlos: Facebook: Dulcemanía San Juan y a los teléfonos 264609792 y 2645020777.

Trailer bar



Sabores gourmet sin fronteras



Dieron el primer paso y desde ese momento están convencidos que tienen mucho porvenir. José Paroli y el chef Federico Castro fueron los primeros en la provincia en incursionar en esto de los food trucks. Y además son los primeros en ser convocados a eventos fuera de la provincia. De hecho, llegaron a Córdoba para una mega competencia de motos.



En realidad fue José quien instaló un llamativo trailer de casi 3 metros de largo para dar el servicio de bufetería en un torneo de golf en Amancay. Tal fue la demanda y cada vez mas exigente en cuánto a las propuestas gastronómicas que decidió buscar a un experto para los grandes eventos. Entonces se sumó Federico, quien le dio un golpe de timón al trailer donde se servían pizzas y hamburguesas, agregando opciones no solo más elaboradas (ya que el equipamiento del trailer permite esto y mucho mas) sino delicatesen como pastas, tacos, panes rellenos con sabores bien sanjuaninos, carnes asadas. Así han llegado a cuánto evento deportivo haya y dónde sea, pero además han servido como el después de cena en casamientos y fiestas varias, inclusive alguna vez fueron la alternativa gourmet en un boliche.



"Podemos hacer lo que sea, lo que el cliente quiera, ya que en el trailer tenemos las herramientas y comodidades para preparar según el gusto del cliente. Nuestro trailer tiene hasta grupo electrógeno tenemos. Esto es fundamental porque muchas veces servimos en lugares que no tienen nada'', explica Federico Castro que, todos los lunes muestra el trailer por la televisión (en el programa A la Carta en Canal 5 Telesol).

El dato:

Trailer Bar vende bebidas y comidas, cuyos precios van desde los 40 a los 200 pesos en el caso de la venta callejera, mientras que un después de cena ronda los 80-100 pesos.

Para contactarlos: Facebook: Trailerbar o llamando al teléfono 0264 506-9263.





Star Chips



Frituras al paso





Gonzalo Anes es el organizador del Kite Fest, evento anual de acrobacias sobre las aguas de Cuesta del Viento (en Iglesia) en las que se combina el surf con el parapente. Justamente en este marco es que decidió tener su propio food truck, como solución gastronómica para un espacio que es un páramo. Allí no hay mayores comodidades, ni luz eléctrica, ni servicios, ni agua. Pero hay momentos en que hay una demanda real por alimentar a los cientos de deportistas que llegan cada año y a los miles de seguidores que se trasladan para ver las competencias y pasar unos días agradables.



Entonces unió su gusto por la comida y su experiencia de más de una década de trabajo en una empresa de transporte familiar para armar un food track. El año pasado, con una caja de una jaula de una camioneta y la sapiencia de un metalúrgico amigo que estaba acostumbrado a equipar ambulancias y vehículos para la Alta Montaña más una freidora, un horno y una plancha logró su carro amarillo con chispitas rojas desde el techo.

Paralelamente se asoció con Enzo Novelli que tenía de antemano un negocio de productos congelados que son la base gastronómica del carro. Por eso en esta estructura sólo sirven comida que se pueda freír: empanadas, rabas, papas, sopaipillas (las 5 por $15), pasteles salados y duces. Hay platos más elaborados y gourmets como empanadas de camarón-queso (la media docena cuesta 180 pesos), langostinos apanados, aros de cebolla, rabas, hamburguesas de salmón, bastones de merluza y nuggets de pollo.



"Es una propuesta simpática y tiene la ventaja de que permite apreciar el paisaje mientras uno come algo rico. Se arme el carro dónde se arme'', cuenta Gonzalo.

El dato:

Para contactarse: Facebook: Start Chips Foodtruck



Meat Point



Sandwichs en movimiento





La combinación de sus ganas por hacer algo diferente y sin mayores "ataduras'', su éxito como asador y los ahorros de muchos años de trabajo dieron como resultado a Meat Point, un food truck modernoso donde Juan Agustín De Benito, prepara sandwichs gourmets que se distinguen a pasos agigantados.



Hace apenas un mes que empezó a desandar caminos entre eventos públicos y privados con su carta de sanguches de entraña, de vacío, de chorizo y hamburguesas; con diferentes panes, salsas caseras y condimentos especiales. Y todavía no tiene descanso, según cuenta.



"El food truck es la propuesta ideal para llegar a diferentes lugares y a públicos diferentes, interesados por probar sabores distintos. A esta altura de las circunstancias ya pasamos con nuestro menú por las playas de Kitesurf en Cuesta del Viento, por un campeonato de polo, por una bodega para una degustación de vinos, entre otros eventos particulares como cumpleaños e inauguraciones. Elegí este menú porque le da la posibilidad a la gente de saborear platos como los preparados en su casa o en cualquier lugar y en situaciones y horarios no cotidianos. No son simples sandwichs sino que tienen su toque gourmet y eso los hace más llamativos. Mi negocio no es el de vender simplemente un sandwich sino que propongo un nuevo concepto de consumo, tal como dice el slogan de Meat Point, que es Gastronomía en movimiento'', dice.

El dato:

Para constarse se puede llamar al teléfono 155285172 o en la página de Facebook: Meat Point SJ.



Las claves del negocio nómade



Desde su concepción, los food trucks tienen sus propias reglas. Son nuevos modelos de negocios que lejos de tener como punto de partida un salón con todo lo que esto implica económicamente hablando (impuestos y servicios, costos de habilitaciones y alquiler en muchos casos, mobiliario y vajilla, personal a cargo, decoración y mantenimiento, etc,etc,etc), se basan en una manera "rápida'' y lógicamente menos costosa de tener una boca de expendio de comida.



Lo que sigue es un racconto de las principales características aportadas por los dueños de los 5 food trucks que funcionan en la provincia, los que se han agrupado en una asociación -que actualmente está trabajando para formalizarse legalmente- con la idea de trabajar en conjunto en los eventos que surjan y ofrecer mayor oferta gastronómica, para en definitiva, fortalecer el rubro.





-El armado de las estructuras puede variar entre los 80.000 y los 120.000 pesos, dependiendo de dónde se haga, con qué y qué equipamiento se le coloque. Claro que hay emprendedores que superan ampliamente ese piso ya que buscan una marca internacional que provee los carros. Entonces puede llegar a triplicarse el valor. A esos montos, hay que sumar las herramientas propiamente gastronómicos (horno, cocina, quemadores, heladeras, etc).





-En la provincia todavía no hay ley ni tampoco ordenanza que regule su tránsito y la actividad comercial que generan. De todos modos, según cuentan los mismos propietarios ellos cumplen con requisitos básicos como que quienes están al frente tienen aprobado el curso de manipulación de alimentos

. Mientras que los que cocinan en vivo se ven obligados a tener cañerías embutidas para las conexiones eléctricas, matafuegos y elementos recubiertos de amianto, agua caliente (provista a través de una serpentina de caño de aluminio), pisos antideslizantes. El chasis debe llevar lapatente 101 más la numeración correspondiente y todas las luces de circulación como un vehículo, etc.

Un elemento fundamental es el cesto de residuos generalmente más de uno- a la vista y a mano del comensal que, al no tener mesa (ni siquiera de apoyo) tiene que desechar toda la vajilla y bandeja descartable.



-Otra gran inversión que tiene este tipo de comercio es en el packaging y la vajilla (vasos térmicos, cubiertos descartables) que utilizan.







Para agendar



Este fin de semana los food trucks tienen una agenda cargada: desde el viernes pasado y hasta hoy se puede ir a probar lo que ofrecen en el predio donde se desarrolla el Torno de Polo, en Caucete. Además este fin de semana -como todos los sábados y domingos desde Semana Santa- se puede ir a desayunar, almorzar y merendar en uno de ellos en la Hostería Sarmiento, ubicada en Zonda. Los sábados generalmente están desde el mediodía hasta la tarde-noche y los domingos arrancan a las 10.



El cronograma de eventos para los carritos sigue en junio, con otro mega evento. Estarán sirviendo sus comidas los días 2, 3 y 4 en el Jockey Club en el Torneo Cordillerano de Saltos.







Carritos con historia



Si se deja volar la imaginación, uno cae pronto en la cuenta que los camioncitos que ofrecen comida de todo tipo siempre hubo en San Juan. Basta citar los famosos carros de los juguitos Bonano que pueblan hasta hoy algunas esquinas del centro con sus inigualables refrescos o los carros pancheros del Parque de Mayo para no caer en el error de pensar que son un invento de último momento. Claro que los más modernos cuidan todos los detalles y apuestas a sabores refinados.



No hace mucho tiempo que los food trucks llegaron a la Argentina. Donde sí tienen historia, y mucha es en Estados Unidos, el país que los tiene como marca registrada. Cuentan que fue el ranchero Charles Goodnight quien en 1866, convirtió una carreta tirada por caballos en una cocina móvil para almorzar en su camino de Texas a México. Desde esta fecha, el concepto de foodtruck mejoró y evolucionó en muchos sentidos para expandirse por todo el mundo.

Fotos: colaboración Food Trucks San Juan