Hay cuatro temáticas bien marcadas



1 - Unmask se inspira en la integración de culturas, el folklore, la artesanía y el hand made, con especial presencia de la cultura japonesa y azteca. Algunos de los colores estrella son el azul, lavanda gris, el marrón y el cobre blanco. Las mezclas de color se aplican tanto en tejidos de lana como en tejidos técnicos. Destacan los abrigos con decoraciones étnicas, las piezas hechas de tweet, la mezcla del estilo folk con el deportivo y los duvets urbanos.



2 - Tech Soul la ciencia aparece conectada con lo sensitivo, en perfecta armonía con la naturaleza. Este ideario se materializa en una paleta de colores neutros, en la que los cálidos y fríos se combinan a la perfección. El gris, en diferentes tonalidades, y el blanco, en contraste con otros colores o con negro, serán dos de los colores protagonistas.



3 - Awake se inspira en los años 70 y en la que se utilizan tejidos propios de la época como la pana, el terciopelo o el cuero. En ella, el verde y el marrón sustituyen al negro y en la que los materiales sintéticos se mezclan con los naturales.



4 - Anti Taboo Este tema nos presenta una gama de colores sin prejuicios, que va del negro al rojo, pasando por el plateado, el amarillo neurótico, el lila o el azul clásico. Una paleta que usa el color como provocación, repleta de colores para divertirse, atreverse y jugar.







Los colores del otoño - invierno



Según Pantone los colores de moda otoño invierno 2017 se viene muy variados, sobresaldrán azules, terrosos e intensos amarillos y violetas.



* Riverside: sutil y sofisticado, color frío y tranquilizante que consigue ser al mismo tiempo potente y vibrante. Un tono muy versátil, fácil de combinar y apropiada para todas las edades.





* Airy Blue: La amalgama entre la pureza celeste, la profundidad azul y sobriedad gris pardo.





* Sharkskin: El nuevo neutro, puede ser en matices brillantes o en versiones total mate, este gris puede ser complementado con una amplia gama de tonalidades.





* Aurora Red: La hegemonía de los colores fríos se ve soberbiamente interceptada por el Aurora Red, un pigmento rojo profundo de ascendencia cálida y sensual.





* Warm Taupe: Fino y discreto, tonalidad que, arraigado a los colores tierras, sugiere tranquilidad y estabilidad.





* Dusty Cedar: Añade toques primaverales a la moderada escala de colores otoñales. Envolvente a primer vistazo, el Dusty Cedar exuda sensaciones de calidez y feminidad.





* Lush Meadow: Frondosos jardines botánicos y frescos prados otoñales se refunden. Un verde exquisito, vibrante y sofisticado.





* Spicy Mustard: El amarillo con notas picantes aporta considerables dosis de chispa y vitalidad. Color arriesgado y audaz.





* Potter's Clay: La interesante conjunción entre polvos de ladrillos, naranjas y rojos.





* Bodacious: Esta temporada la voluptuosidad de los violetas llega representada por una rica mixtura de brillantes púrpuras con sofisticados rojos.



Los estilos del otoño - invierno



1 - Sporty: El aire deportivo, calcetines de rugby, bombers, sweaters y abrigos acolchados te vestirán de arriba abajo.

2 - Militar: Sustituye el clásico abrigo camel por uno color caqui con doble botonadura y prendas con muchas cremalleras.



3 - Layering: Se siguen llevando los looks que superponen varias capas de prendas. En esto consiste el layering, en llevar prendas de diferentes longitudes al mismo tiempo.



4 - Años 70: Una década que sigue más vigente que nunca, los maxivestidos de manga larga, con estampados coloridos y silvestres, mangas acampanadas y volados en el ruedo. Pantalones de pata ancha, otros de corte sastrero y en colores neutros.



Texturas y detalles del otoño - invierno





- Lentejuelas: mini vestidos, chaquetas y pantalones al tobillo que se cubren de estridentes lentejuelas





- Terciopelo: Es por excelencia uno de los tejidos favoritos del invierno. Este año no debes asociarlo necesariamente a los looks nocturnos o de fiesta, también lo verás en looks informales de día, mezclado con punto, algodón y lana.



- Transparencias: vestidos vaporosos en gasa, tul bordado o calado. Los tejidos livianos envuelven a la mujer e imprimen personalidad.



- Borrego: La piel de borrego conquista con su calidez natural.la prenda destacada es la cazadora llevan borreguito por dentro.





- Metalizados: faldas plisadas, pantalones holgados bien de los 90, camperas deportivas, zapatos abiertos y mini carteritas con mucho brillo.



- Volantes: los grandes volados muy presente en el verano seguirán vigente en el otoño invierno.







¿Cuáles serán las prendas hit del invierno?



Campera Bomber: La campera bomber de seda y en colores brillantes, una reinterpretación de las camperas de seda japonesas, con bordados de dragones y serpientes que, combinadas con faldas vaporosas y zapatos femeninos, se ve como el nuevo uniforme de las geishas urbanas. También esta la versión, más deportivas y casual, confirmando que el concepto sporty chic que se instaló hace varias temporadas.



Tapados: Una opción sobria el estilo marinero, abrigos azules marinos, con rayas, ribetes y botones dorados y largo hasta el suelo. También estarán muy presentes los abrigos de cuadros que ofrecen algo de color y estampados para los fríos y grises días del invierno. Abrigos de pelo llamativos de colores fuertes o con estampas estridentes.



Mangas largas: No pasarás frío en las manos con esta tendencia de moda, los jerseys alargan sus mangas hasta límites insospechados, ocultando nuestras manos.



Blusas de estilo victoriano: Diseños de cuellos subidos, encajes y blondas en las mangas.





Jeans bordados: Los bordados varían, pero el denim es siempre igual, lo importante es que esta temporada el vaquero vaya acompañado de acentos de color.







Accesorios otoño - invierno 2017



Pendientes XXL y chockers: Son dos los accesorios que destacan este invierno, por un lado tenemos los pendientes de tamaños exagerados y por otro los collares chocker.