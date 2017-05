Eduardo Videla es geólogo y empresario minero con una vasta experiencia en el área. Como tal conoce a la industria desde lo que se podría considerar el inicio de la cadena a través de la exploración y evaluación de los recursos minerales. En 2015 tomó la decisión de enfrentar un nuevo desafío y abocarse a la explotación del mineral, es así que el año pasado postuló y recientemente salió seleccionado como acreedor de un subsidio de la Línea 3 destinado a proyectos de “Innovación, Investigación y Desarrollo” del Ministerio de Minería provincial.



Con su proyecto “Primera Columna de flotación con control digital para la concentración y

beneficiación de mineral de cobre y oro en San Juan”, Videla dará un salto cualitativo a lo conocido en el rubro hasta el momento, ya que por primera vez se introducirá una columna de flotación con control digital con sensores de control en todas las variables que se manejan en el proceso. Básicamente el subsidio está destinado a la instalación de un sistema integrado para la molienda y beneficiación del mineral usando la columna de flotación digital, que ya ha sido adquirido e importado de la empresa XBM de China. Y se prevé que en dos meses más ya esté funcionando, en el departamento San Martín.



“La flotación tradicional se hace con celdas de flotación mecánica, mientras que las columnas de flotación fueron desarrolladas en Canadá y ofrecen la ventaja de una tecnología que ocupa un espacio mucho menor que las celdas tradicionales y procesar volúmenes mayores”, explicó Videla. Por otra parte y de acuerdo a los detalles de la fuente, el sistema no posee partes móviles por lo que requiere de mucho menor mantenimiento y la consecuente reducción de costos, además de un sistema digital de control numérico que, conectado a una computadora, permite monitorear los parámetros físicos que ocurren en la columna.



Sin embargo el verdadero plus de este sistema, es que integrará lo que puede considerarse una planta “ambientalmente amigable” ya que no va a utilizar químicos como el cianuro o el mercurio. “Utiliza la recuperación y concentración gravimétrica de oro grueso y la recuperación de oro fino en la columna de flotación. La recuperación gravimétrica es antes de la columna a través de sistema centrífugo, jig y mesa concentradora. La pulpa pasa primero por el circuito gravimétrico donde se extrae la mayor cantidad de oro grueso ya que se lo separa por su peso específico, pero el oro muy fino que no es capturado por estos procesos iniciales es realizado por la columna de flotación con la que se aspira a optimizar la recuperación de oro”, detalló el empresario.