Muchas veces vemos que hay árboles frutales que están en los domicilios particulares, en el área urbana o en las quintas, o casas de campo en la zona rural, que no son aprovechados por sus propios dueños, dejando que la fruta quede al acecho de las plagas como la Mosca de los frutos. En esos casos se sugiere el reemplazo de árboles frutales por ornamentales, ante la desidia de muchas personas que teniéndolos no consumen su frutos de forma directa o por medio de la elaboración de dulces, mermeladas, jaleas, etc.



En las capacitaciones que brinda Procem, es muy común escuchar las quejas de los productores manifestando que tienen árboles frutales como higueras o de membrillo a modo de cortina en sus fincas -siendo este tipo de frutales hospederos primarios de la Mosca del Mediterráneo- que luego pasan a atacar a la producción principal del emprendimiento frutícola. Si se desean mantener las cortinas de esos frutales hospederos es fundamental también cuidarlos, darles la misma importancia en el control químico y cultural, sino la alternativa es sustituirlos por otras variedades que no atraigan la mosca de la fruta, por ejemplo las especies ornamentales.



Como vemos la acción de erradicar árboles frutales sabiendo que no son ni serán aprovechados por sus dueños, es crucial. De esta forma se irá dejando sin hospederos a la mosca del mediterráneo y poner todo el cuidado en todo aquel árbol en el que sí se consumirán sus frutos sanos o bien en el que nos proporcionará un beneficio que sí será aprovechado como sombra o cortina rompeviento. A tal fin el Procem ofrece el servicio de erradicación de árboles frutales en la estación invernal, si es que el vecino o productor no puede hacerlo por su propia cuenta. El servicio es gratuito y lo realizan las cuadrillas del programa.



Ante esta situación que viene ocurriendo desde siempre, es ahora el momento de reflexionar al respecto y si usted lector está por plantar un árbol frutal en su jardín, patio o finca, sepa que el cuidado de su sanidad depende únicamente de usted. De esta forma podrá consumir la fruta sana, libre del daño que ocasiona la plaga mosca de la fruta.



Pero si no está dispuesto a brindar los cuidados necesarios ni consumir sus frutos, lo mejor será plantar árboles ornamentales, así no genera nuevos focos atrayentes para que la plaga aumente, perjudicando a las personas que sí accionan en pos de la sanidad vegetal.



El Procem acompaña el esfuerzo de los dueños de cultivos para erradicar la Mosca de los Frutos, pero no lo reemplaza.