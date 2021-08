Los jeans rotos se han impuesto hace años y cada temporada están más vigentes. Incluso en invierno solemos ver a jóvenes más que nada con una calza o similar bajo el pantalón que presenta agujeros por todos lados, sin duda un toque de estilo auténtico. Cuando encuentras ese pantalón que te calza bastante bien y te combina con todo lo primordial es mantenerlo en perfecto estado el mayor tiempo posible.

Pero, ¿cómo saber si ese pantalón que adoras dura una temporada más o si ya es hora de darle una merecida jubilación? Con esta práctica guía podrás determinar el estado de tus pantalones.

No te sientes en comodidad

Seguramente durante los meses de confinamiento del año pasado casi que ni usaste los jeans que tenías en el placar. Quizás subiste o bajaste algunos kilos y de repente ese pantalón que usabas incluso hasta para dormir ya no se te ve tan genial.

Si la prenda no te queda cómoda o no te hace ver a gusto es mejor donarla si se encuentra en buenas condiciones, o dejarla de lado e invertir en un par nuevos, que te vayan cómodos y de buen calce.

Agujeros en donde no corresponde

Ya lo mencionamos en más de una oportunidad. Los jeans rotosos son lo más canchero que hay, y hay quienes se las ingenian para darle ese toque en casa en vez de comprar uno que ya venga con esos detalles. Aun así, hay que tener en cuenta que si el agujero se hizo en ciertos lugares, ya no quedará tan canchero, por ejemplo, si deja ver la ropa interior, por ejemplo.

Cierre

Es importante revisar el estado del cierre, no solo que suba y baje sin esfuerzo, sino también que, al cerrarlo no se venza el mismo y se abra.

Si ya no se encuentra en condiciones por distintos motivos, pero el resto de la prenda si lo está, no dudes en cambiarlo. Seguramente te costará más barato que comprar uno nuevo, pero procura que el trabajo lo haga una modista o alguien que sepa y cuente con una máquina para coser jeans, así el cambio de cierre no queda desprolijo.

Estado de la tela

Hoy en día existe una amplia gama de diseños para todos los gustos. Algunos jeans presentan manchas, bordados o incluso parches, además de las roturas. Si quieres que dure un tiempito más, pero justo tienes una mancha solita en una de las piernas del pantalón, puedes solucionarlo con estas opciones y reinventar tus pantalones con un diseño único y artesanal. Piensa bien qué harás, ya que puedes estropear y perder la prenda.

Si se encuentra muy dañada la tela, o presenta manchas que no se pueden disimular por más magia que le tires encima, es hora de dejarlo ir.

Si luego de revisarlos no hay forma de rescatarlos, es momento de jubilar ese par e invertir en unos nuevos. Lo bueno es que es una prenda tan versátil y duradera que si le atinas a tu gusto, tendrás pantalón para rato.