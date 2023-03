Más de 100 mil personas recorrieron la muestra durante 4 días, donde más de 600 empresas expusieron sus bienes y servicios para al campo argentino. Allí con una inversión de unos $1.500 millones en promoción, según las primeras estimaciones se generaron unos $3.500 millones en negocios. Este año la feria mostró la agricultura 5.0 en su máxima expresión, caracterizada por:

* Inteligencia artificial, robotización y tecnologías de la información y comunicación aplicadas al extremo. Con un creciente número de empresas Agtech.

* Bio y nano tecnologías vinculadas a un abordaje integral de los cultivos frente a los desafíos de producir cada vez más con menos recursos.

* "Tokenización" o uso de criptomonedas y digitalización de las operaciones comerciales integrando el campo a la economía del conocimiento.

Jacto y numerosas empresas de maquinarias, presentes.

Clima

En un año dónde el total de las cadenas agroindustriales denuncian pérdidas por más de U$S 20 mil millones, el clima no podía estar ausente y el encargado de abordar el tema en la mega muestra, fue el meteorólogo Leonardo de Benedictus, con la charla "El clima protagonista en el cierre y apertura de campaña", que brindó en el Anfiteatro AGRIPAY. "Luego de tres años de sequía en gran parte del país, los suelos están totalmente secos, no hay reservas, no hay napa, no hay absolutamente nada, y dependemos pura y exclusivamente de la lluvia. Después de tres años estaríamos saliendo de la Niña y pasando a una condición más neutral, que tampoco nos garantiza una situación ideal, pero por lo menos saldríamos de la Niña que fue una situación tan grave", describió De Benedictis en el Predio ferial de 27 hectáres y autódromo de San Nicolás.

La noticia de que la Fauba confirmó un 94% de probabilidad de ocurrencia de Niño para diciembre terminó de alegrar el público.



Tecnologías 5.0



Gracias a Pool de periodistas,Suplemento Verde de DIARIO DE CUYO pudo visitar y dialogar con los directivos de unas 17 empresas de insumos, bienes y servicios para campo, que presentan en la exposición sus tecnologías de última generación.

Pablo Señou gerente de IPESA silos comentó: "Fabricamos bolsas plásticas. Una tecnología muy dúctil, adaptable a distintas escalas agrícolas y con grandes beneficios. La bolsa más usada es la de 60 metros de largo y 9 pies de diámetro, con una capacidad de almacenaje de 200 toneladas de soja, maíz o trigo y un número creciente de productos, incluso mineros. Es un producto garantizado por 24 meses, siempre y cuando se cumplan con las recomendaciones de uso y mantenimiento".



Tecnovax



Desde esta empresa productora de vacunas para ganado bovino, caprino y ovino, así como mascota y salmónidos; Juan Nimo, su gerente comercial consignó: "Venimos trabajando con muy buenas expectativas, dado que Tecnovax y Angus vienen realizando muchas actividades en conjunto durante todo el año, acercándose a productores para mejorar los rodeos."Para que la genética pueda expresar todo su potencial es absolutamente necesario combinarla con buena sanidad, y en eso estamos trabajando juntos Tecnovax y Angus", expresó en el vigésimo aniversario de la empresa.



Nidera



Desde Nidera, en su plot o ensayo varietal de nuevos híbridos dieron una clase práctica y didáctica sobre los alcances de la agricultura digital: "El rendimiento en el lote es el resultado de la expresión genética de la semilla sembrada y de la inteligencia aplicada en su manejo, desde la elección del ambiente hasta la cosecha. Todo ese proceso está plagado de información que debe ser interpretada para la toma de decisiones que integra una plataforma llamada Experiencia Nidera", explicó Nicolás Brandstadter, gerente de marketing.

El clima en una conferencia que atrajo a mucho público.

El agro del futuro



"El mercado de sembradoras está yendo hacia el sistema air drill, no sólo en la Argentina, sino en todas las potencias agrícolas del mundo", define Gastón Ricardo, presidente de Indecar, para luego profundizar: "el cambio climático ha sido un factor determinante en esta tendencia porque cada vez se nota más que se achican las ventanas de siembra y que, cuando están dadas las condiciones, hay que empezar y terminar rápido el trabajo, y este tipo de máquinas son una ayuda invaluable para lograr esa agilidad con eficiencia".

La afirmación de Ricardo, muy ocupado en generar alianzas de red con universidades e instituciones de investigación se apoya en el hecho de que lidera la empresa constructora de la sembradora de alta precisión air drill Torflex 2, que debuta convirtiéndose en la más grande del mercado, con una tolva de casi 17.000 mil litros para semillas y fertilizantes y un ancho de labor de hasta 18 metros.

Representantes de New Holand comentan novedades 2023.

Honda



La empresa japonesa que avanza en alianzas estratégicas en favor de campo argentino se presentó bajo el lema "45 años poniendo en marcha los sueños de los argentinos", la compañía exhibe su portfolio más destacado de motocicletas, autos, productos de fuerza y marina. La división productos de fuerza y marina de Honda se destaca por haber cerrado un excelente 2022, alcanzando las 14.829 unidades vendidas. Se trata del mejor resultado de los últimos cinco años, y posiciona a la marca como la segunda del mercado de motores Fuera de Borda 4 tiempos.

En este marco y con el fin de fortalecer estos resultados, están presentes en ExpoAgro los últimos lanzamientos de la división marina, BF40 y BF200 y los motores electrónicos Drive By Wire, con una nueva tecnología que mejora su rendimiento, motores estacionarios de 4 a 26hp, motobombas de aguas limpias, alta presión y aguas turbias, motoguadañas de uso particular y profesional y generadores del tipo estándar e inverter.

El sitio donde corre el TC y el TN se eligió para la muestra.

Metalfor



María Rosa Miguel, vice presidenta de Metalfor y Javier Grasso indicaron a Suplemento Verde de Diario de Cuya la importancia de ser, una vez más, la fertilizadora oficial del mega evento: "En la nueva edición de Expoagro lo que va a presentar Metalfor, como siempre lo hacemos, es todo el portfolio de maquinaria".

Ante los miles de asistentes: "Iremos con toda nuestra gama de fertilización, no solamente de plato, sino también neumática, en autopropulsadas y de arrastre". Y reconocieron "la actualidad del sector está condicionada por la sequía y la carencia de créditos convenientes: "El momento comercial que transita la empresa, sin dudas, tiene características preocupantes porque realmente hoy la sequía y la falta de tasas hace que las operaciones no traccionen de la manera que esperábamos".

"Si e mejoran las tasas y los plazos, esto hará que el productor vuelva a generar compras de maquinaria agrícola y esto nos pondrá en una situación mejor a lo que ha sido el 2022 y obviamente apostar muchísimo a Expoagro como lo venimos haciendo año tras año, para que, sin dudas, esta muestra nos vuelva a reactivar desde el punto de vista de los negocios", concluyeron.

Es por eso que el gerente comercial de la compañía confía en que la exposición funcione para contar con un mecanismo auspicioso. "Expoagro es el comienzo de los agronegocios de cada año, donde llegamos a encontrar la mayor cantidad de datos para poder cerrar operaciones", recalcó. Y analizó que este evento "termina siendo lo más importante en el primer trimestre del año desde el punto de vista de los negocios".

Lic. Adrián Alonso

Enviado especial