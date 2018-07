600 metros cuadrados de Invernadero. "En Argentina hoy cuesta menos de U$S 4.500 plantar una hectárea y mantenerla, de U$S 4.000 a 4.500 anuales, explicó Soledad Ighani. (Fotos: Maximiliano Huyema)



El desarrollo sustentable no llega de la noche a la mañana en ningún lugar del mundo y este es el caso de San Juan, donde desde hace casi cuatro décadas se trabaja por promover el cultivo del pistacho -Pistacia vera-.



Justamente fue el arquitecto Marcelo Ighani de Pisté SRL, quien trajera a San Juan y a Argentina el cultivo del Pistacho de su Irán natal, y destacó que "se han despertado los inversores del pistacho, del oro verde sanjuanino y uno sueña con una provincia con un desarrollo similar al de California, con ciudades florecientes gracias a haber pasado en una década de 28 a 250 mil hectáreas de este nogal".



San Juan es la provincia argentina con mejores condiciones agroclimatológicas para el pistacho: "Estamos sorprendidos de lo que está sucediendo en materia de nuevas inversiones en el cultivo de pistacho tanto para San Juan y felices de ver llegar este momento que hemos esperado durante años", indicó Ighani quien está produciendo actualmente unas 140 mil plantas en un invernadero de 600 metros cuadrados en el departamento Rawson.



"La gente hoy se está volcando a lo que es correcto y hoy están pidiendo plantas para reconvertir su actividad productiva de hoy", puntualizó el empresario, agregando, "no sólo te piden hoy plantas sino también fruta para comprar. Nos han llamado no sólo del país, sino de toda América del Sur, fundamentalmente de Paraguay, Brasil, Chile, Uruguay y Bolivia entre otros mercados. Hoy no damos abasto y 20 días después de finalizar la cosecha, ya teníamos todo colocado".



"En nuestro invernadero estamos creciendo en cantidad de plantas para vender. El primer año, hace 3, multiplicamos unas 10.000 plantas y este años fueron unas 140.000 y la idea es duplicar esta cantidad por la demanda", indicó Ighani.



"Estamos hablando de unas 350 hectáreas con un marco de plantación de 3x4 metros, es decir de 330 a 416", explicó que "nosotros no sólo vendemos la planta". Y aclaró: "Lo más importante es que además de llevarse la planta es lo más importante poder contar con el conocimiento de respaldo. Damos asesoramiento integral desde el momento que planta hasta que comienza a producir".



Consultado por el tamaño de las inversiones afirmó "tenemos de todo. Hay interesados de 6 hectáreas, de 40 o de 100. Los grandes inversionistas son más de afuera de la provincia. Generalmente Córdoba, Santa Fe o Buenos Aires que llegan con ganas de diversificar".



"Es una inversión rentable. Hablamos de una tasa interna de retorno -TIR- del 30% en U$S. No hay cultivo que iguale su rentabilidad en el país", afirmó.



"Nosotros debemos especializarnos y mejorar la calidad en la provincia. El consumo a nivel mundial sube de manera sostenida. EEUU creció 10 veces en producción y el consumo no ha bajado. Al contrario, ha aumentado su precio por que hay pocos lugares en el mundo en que es viable producir".



"Además al descubrir cada vez más beneficios nutricionales a su consumo, el precio sigue en aumento. Hoy oscila entre los 10 a 12 U$S el precio internacional", afirmó finalmente Ighani.



"Estamos duplicando la superficie fruto de la reinversión, pasando de 50 a 130 hectáreas en Carpintería".

Arq. Marcelo Ighani -&nb sp;Pisté SRL

"Hemos aprendido de los productores tradicionales y reconvertimos el monte olivar en un pistachero".

Patricio Vallejo - Finc al Paso

"Desde el punto de vista económico y agroclimatológico, San Juan es único para cultivar pistacho".

Ing. Leonardo Moral - Finca Don Pistacho

Cultivo estratégico para cambiar San Juan

"Hoy es importante destacar que en la provincia ya hay unas 1.700 hectáreas de pistacho y el cultivo ha venido para quedarse", explicó a Suplemento Verde de DIARIO DE CUYO el empresario Juan Bravo, el mayor productor de este fruto seco en la provincia con unas 500 hectáreas de bosques en el departamento 25 de Mayo y San Martín.



En estos momentos la comercialización internacional del pistacho sanjuanino sumó unas 360 mil toneladas por un valor FOB que rondó los U$S 3 millones el año pasado.



"Estamos plantando actualmente unas 40 hectáreas nuevas y preparando 40 más para el año. Todos lo años sumamos un poco más de superficie apostando a un mercado en crecimiento y con precios estables".



"Hoy exportamos a Brasil y otros países vecinos el snack o pistacho salado con cáscara y tostado. En el caso de la pepa, la enviamos a Italia, el mercado más importante; y otros mercados europeos para helados y repostería", indicó Bravo.



"Nosotros trabajamos concentrando el procesamiento en finca La Laura, donde contamos con tecnología de procesamiento de última generación y donde procesamos la fruta de las fincas La Dulce y 'Del Fin del Mundo', esta última en Punta del Agua".



"Los productos salen fraccionados en un 95% en cajas de 10 kilogramos" indicó Juan Bravo agregando finalmente: "Van con la marca Frutos del Sol, que gracias a la tarea del Procal Cuyo, obtuvo el sello Alimentos Argentinos que diferencia y prestigia nuestra calidad".



Nuevos jugadores y reconversión



Pero además de la familia Bravo, en la provincia avanzan también las inversiones capitales americanos con unas 200 hectáreas estimadas y al mismo tiempo el estudio agronómico Coralli está desarrollando el cultivo la zona de Campo Grande del Acequión, departamento Sarmiento. Otro tanto desarrollan técnicos del estudio Nozica.



Desde Finca Don Pistacho SA, ubicada José Ganem en el pedemonte oeste del Cerrillo Barboza indicó "queríamos producir frutas secas y comenzamos investigando el nogal en tierras mendocinas, pero los costos de sus tierras son muy elevadas y hay muchos problemas con el agua".



"Por ello vinimos a San Juan, investigamos el pistacho y la almendra e invertimos en ambas alternativas. Finca Don Pistacho en Rawson con unas 250 hectáreas en una primera etapa y Finca Don Almendro en Pocito", agregando finalmente "la fruta seca tiene una rentabilidad y un futuro promisorio por todos los beneficios nutracéuticos que día día se le descubren".



Leonardo Moral, ingeniero agrónomo de este emprendimiento, indicó que en Don Pistacho hay superficie, e infraestructura, agua y sistema de riego para llegar a 400 hectáreas de pistachos", agregando: "Usamos como pie la variedad UCB1, un híbrido americano desarrollado en California, con injertos de pistachos Kerman".



Por su parte el empresario Patricio Vallejo indicó: "Hemos analizado qué hacer con el olivar familiar del departamento 25 de Mayo. En la fruta seca hay un mercado estable y mucho futuro. Hemos reconvertido ya 46 hectáreas de olivo a pistacho y el año próximo plantaremos 14 más para completar toda la finca".

Luego de germinadas la semillas adquiridas en EEUU por Pisté, son germinadas "criadas" en su invernadero de 600 metros cuadrados de última generación para multiplicar el pistacho.

140 mil plantines. Los controles de temperatura y humedad son permanentes y la tecnología digital se le suman la tradicional "columna mercurial" a fin de tener certeza en los datos.







LOS NÚMEROS DEL PISTACHO



1.700 son las hectáreas cultivadas con bosques de pistachos según estimaciones privadas en San Juan.



4.120 U$S de inversión requiere la implantación en San Juan, sin considerar el riego por goteo.



4.000 U$S anuales de costo de mantenimiento por hectárea con un rinde de cosecha de 4.000 kilogramos.



10 a 12 U$S es el precio promedio pagado a un productor por kilogramo de pistacho salado y tostado.



330 plantas por hectárea de densidad de plantación demanda el cultivo, con un marco de 6x5 metros.