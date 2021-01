La imagen, esa primera impresión que deja un producto en góndola, en una revista, en la tele, o donde sea, es decisiva a la hora de tomar decisiones. Está comprobado. El tema pasa por lograr un concepto que agrade a gran parte de la población, y sobre todo que tenga coherencia con lo que el consumidor encontrará adentro. Una tarea que se va complicando en un mundo lleno de etiquetas que aspiran a ganar miradas y bolsillos. Y si de vinos se trata, también está comprobado que aún los que conocen del tema, se inclinan primero por etiquetas llamativas y después ahondan en los detalles de varietales, añada, precio, etcétera, etcétera. Así es que en los últimos tiempos, comenzaron a verse en San Juan, botellas de vinos vestidas con modernas etiquetas diseñadas por Valeria Diumenjo de estudio View, la elegida por gran parte de los hacedores de Vinos de Autor.

Vale nació en Mendoza y sólo vivió allí hasta los 14 años cuando sus padres el enólogo Raúl Diumenjo y su mamá, la artista Cristina Maya, decidieron radicarse en San Juan.



"Ellos me enseñaron a trabajar arduamente para conseguir mis propósitos. Con mi padre pasaba días de vendimia en su finca de Lavalle Mendoza, donde mi tarea a muy corta edad, era entregar la ficha que correspondía por cada gamela. Ahí comenzó mi fascinación por el proceso del vino, vi el esfuerzo que hay detrás de cada botella. Mi otra gran influencia fue mi madre una artista autodidacta, de la que aprendí a dibujar y a sentir el placer de lo creado por uno mismo", cuenta Valeria.



Desde que comenzó la carrera de Diseño Gráfico a los 18 años, ya sabía que quería dedicarse a la imagen de bodegas y etiquetas de Vino. "Igual sentía que debía reforzar mis conocimientos, por lo que viaje durante tres años a San Martín Mendoza a observar los procesos afines en un estudio dedicado a etiquetas muy reconocido, en el que amplié mis conocimientos y pude corroborar realmente que era lo que me apasionaba. Pasaba mucho tiempo en góndolas de supermercados y vinotecas observando las diferentes marcas, diseños, papeles. En el año 2013 comencé a trabajar en Bodega Casa Montes donde desempeñaba trabajos de comunicación para puntos de venta, aprendí sobre contra etiquetas para exportaciones y marketing, fue una experiencia muy positiva, ya que aprendí sobre el posicionamiento comercial de una marca", relata la diseñadora.

En este proceso de crecimiento, empezó a sentir la necesidad de concretar su proyecto personal. Así lo dictaba su intuición y la seguridad que le daban los conocimientos adquiridos. Fue en ese preciso momento cuando creo VIEW, estudio de Diseño.



Cómo es lógico, algún obstáculo (o varios) había que sortear. Faltaba reforzar un pilar: buscar imprentas con tecnología para hacer sus diseños e incorporar, por citar un ejemplo, códigos QR que derivan al consumidor a las redes sociales donde pueden conocer aún más el producto. "Comencé a viajar a Mendoza, articulé mis trabajos con imprentas de alta tecnología de impresión, calidad y tipos de papeles, por lo que pude incorporar mayores recursos lo que dio rienda suelta a mi creatividad, tanto en cápsulas como en etiquetas. Los clientes me planteaban que en otros trabajos que realizaban les entregaban los originales y ellos debían tratar con la imprenta sin tener ningún tipo de conocimiento al respecto, y debían conformarse con lo que se imprimía que en muchos casos era muy diferente al diseño elegido por lo que tome conciencia de la importancia que tenía acompañarlos en cada parte del proceso", dice Valeria quien además supervisa todo el trabajo hasta su colocación en botella.



Actualmente es la autora de una gran cantidad de etiquetas, y son los hacedores más jóvenes o aquellos que se animan a más quienes la eligen. Tal es el caso de Casimiro del enólogo Emiliano Lorenzo; Finca Camuñas de Juan Carlos Camuñas; Influenciados de Nahuel Aldalla; Desfachatados de Federico Riveros y Abel Chiconi; El Cansao de Milenko Stusek, entre otros.



A nadie escapa que el packaging es fundamental a la hora de elegir un producto, esa etiqueta o envase tiene la misión de que esa marca se conozca, reconozca, crezca y se instale en el mercado.

"Por supuesto que siempre debe haber una coherencia entre el contenido y su imagen porque si bien mi trabajo es que el consumidor los elija en las góndolas, ellos son responsables de que vuelvan a llevarlos", agrega.



Con Casimiro trabajó el concepto de altura ya que se trata de vinos de Calingasta con viñedos a más de 1400 msnm; mientras que Influenciados representado por simbologías que "influencian" a vinos con características únicas; en tanto Desfachatados luce un joven en una combi vintage en distintos puntos de San Juan porque se trata de un vino "desvergonzado"que se puede llevar a todos lados. Así cada etiqueta condensa una idea o una historia que incluso puede mutar con las características de cada vino -por ejemplo cambiar de paisaje, de ropa si es un personaje, sin perder la esencia-.



Paso a paso



Valeria está convencida que el primer paso que se da en la elección de una etiqueta es el concepto a transmitir, recién entonces comienza el proceso de creación hacia un diseño determinado.



"Todo comienza con una reunión inicial, donde el cliente comenta sobre su marca, que lo llevó a elegirla, qué quiere comunicar y qué no, sus pensamientos, historias y fantasías se convierten en mi fuente de inspiración. Ahí me enfrento al desafío de unir esa historia al producto vino-, y crear una imagen pregnante, que impacte al consumidor que hoy no solo compra un vino sino historias" ,señala.

A posteriori llega una instancia fundamental: elegir el estilo que en la actualidad tiende a ser descontracturado, fantástico y moderno. "Por supuesto que las etiquetas clásicas siempre estarán presentes todo depende lo de lo que se pretende comunicar, y cualquier estilo debe estar muy cuidado estéticamente. Hay que tener en cuenta que no hay una segunda oportunidad para una primera buena impresión. Es fundamental al iniciar un diseño tener en claro quien es el emisor enólogo, particular o bodega-, que está por lanzar a la venta su producto; el mensaje que quiere comunicar y el receptor - potencial cliente", explica Valeria.

Claro está que también juega un papel importante el tipo de vino, la botella que se usará, la cápsula, las cajas, incluso las cantidades porque de esto también depende como se plantea el trabajo para la imprenta





Sus diseños



Desde que comenzó en 2017, Valeria Diumenjo realizó muchos trabajos, y en vinos particularmente diseñó para las siguientes marcas: Casimiro, Finca Camuñas, Influenciados, Argus, Desfachatados, El Cansao, Indómito (próximo a lanzar) y San Charbel (en proceso creativo). No todo termina ahí ya que también ha iniciado un camino con Klobuk y la Ludmila, dos vinos de exportación a Croacia, y Vezzi que tendrá como destino Brasil



Si bien Valeria está a cargo del diseño y dirección de proyectos de estudio View, la acompañan dos talentos sanjuaninos reconocidos: Luciana Assandri en las ilustraciones e Ivan Zabrodski en fotografías de productos.



El dato



Contacto: 2645292445

Redes: estudioviewdg