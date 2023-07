Aunque algunos complejos productivos nacionales salvan la ropa, las exportaciones agroindustriales correspondientes a mayo 2023 disminuyeron 34,1% interanualmente. Medidas desde principios de año, la caída también es pronunciada, en el orden del 33,5%. Algunos complejos exportadores, como porcinos y alfalfa, arrojaron datos positivos. El sector agroindustrial exportó un 34,1% menos que en igual período del 2022, según datos propiciados por el Consejo Agroindustrial Argentino. En total, destaca, se exportaron U$S 3.640,9 millones, es decir, U$S 1.884 millones menos que mayo de 2022. Si se compara mayo con el mes antecesor (abril), los números indican que las exportaciones se incrementaron un 17,5%, pero se acumula una caída de U$S 7.627 millones (33,5%) relativo a enero-mayo 2022. En este contexto adverso, signado principalmente por una sequía generalizada en casi todo el territorio argentino, que impidió alcanzar rendimientos normales o en sintonía con promedios relativos de años anteriores en diversos cultivos, hubo algunas producciones que se destacaron y pudieron navegar mejor las olas turbulentas. En este segmento se ubican los complejos exportadores porcinos, sucroalcoholero, alfalferos y resto frutícola. Por su parte, los complejos trigo, soja y maíz fueron los de mayor contribución a la caída interanual acumulada; y manisero, legumbres y arrocero los que más amortiguaron dicha caída.