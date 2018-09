Planta de captura de dióxido de carbono.

Hoy mucho esfuerzo se hace para investigar energías renovables y más limpias. Sin embargo, si bien reducir las emisiones de dióxido de carbono es importante, es necesario además implementar una tecnología capaz de secuestrar directamente el carbono de la atmósfera que contribuya igualmente a frenar la concentración y evitar las consecuencias más adversas del cambio climático.



Un equipo formado por los doctores Fernando Mestre-Sanchís, María L. Feijóo y Mario X. Ruiz-González ha decidido dar el primer paso para aplicar una tecnología impulsando la creación de un fideicomiso para instalar una planta de captura en Mendoza. El primer paso lo dan de la mano de emprendedores, como el Dr. Wilson Montes, y el Ingeniero José Manuel Peinado organizando un taller el próximo 30 de octubre en la vecina provincia, con la participación como ponente principal de la doctora Graciela Chichilnisky, quien recibió el premio Nobel de la Paz junto con los firmantes del Protocolo de Kyoto, y que no sólo investiga como economista el mercado de carbono sino que participa como CEO de Global Thermostat (GT), una empresa de tecnología de captura de CO2.



La puesta en marcha de este proyecto hace compatible emprender un buen negocio mientras frenamos el calentamiento global, esto es posible con una tasa interna de retorno inmejorable (TIR) de 25% en dólares y recuperación de la inversión en un periodo corto (RI) de 3,2 años. Estos valores hacen de este Fideicomiso una de las opciones de inversión productiva más atractivas para las épocas inestables que vive el país.La inversión prevista es superior a los 4 millones de dólares y estaría funcionando en 18 meses.

Calentamiento global



La emisión de CO2 a la atmósfera es uno de los principales causantes del cambio climático a nivel planetario cuyas consecuencias drásticas ya estamos sufriendo y que empeorarán durante las próximas décadas. Las emisiones de este gas son inherentes a las formas de desarrollo económico propiciado por las actividades humanas, de modo que desde hace años numerosos expertos de distintas ramas del conocimiento estudian y desarrollan nuevas tecnologías para reducir este gas inerte que provoca el aumento de la temperatura.



La falta de un acuerdo global, o al menos de los principales países contaminantes, para emprender políticas coordinadas que permitan dar respuesta a la amenaza ha puesto en alerta a la sociedad civil, así magnates de la talla de Bill Gates han asumido el reto de financiar proyectos de transición energética y promover acciones coordinadas con los gobiernos más comprometidos en la lucha contra el cambio climático.



La tecnología de Global Thermostat (GT)



Hoy en día existen distintas tecnologías capaces de lograr dicha captura directa del aire. No olvidemos que las aplicaciones del CO2 son múltiples, desde uso en bebidas gaseosas hasta inyectado en pozos petrolíferos, como fertilizante, etc. Así, tal y como indicaba el doctor Fernando Mestre Sanchís en la nota publicada en este periódico meses atrás, existe un mercado de carbono que está subexplotado por los altos costes de este gas. Con la tecnología de GT de carbono negativo los precios del carbono se hacen por primera vez asequibles para su uso y aplicación no sólo en los clásicos emprendimientos sino que también abren la oportunidad para nuevos negocios, nuevas tecnologías y usos novedosos.La doctora Graciela Chichilnisky, es una investigadora y CEO de Global Termostat, una empresa de tecnología de captura de CO2.

Tecnología de Carbono Negativo





Para producir un kilovatio hora (kWh) las centrales térmicas que utilizan de combustibles fósiles (gas, petróleo, carbón, etc) en término medio emiten aproximadamente 0,9 kilogramos de dióxido de carbono (CO2). Si esa misma central está adosada a una planta de captura, en lugar de emitir 0,9 kilogramos, elimina 2,25 kilogramos de la atmósfera. Esto significa que esta tecnología permite eliminar CO2 de la atmósfera al mismo tiempo que produce energía, y como más energía produce más se limpia la atmósfera de exceso de este gas que provoca el incremento de efecto invernadero causante del cambio climático.



Esto permite a la economía hacer la transición energética de manera gradual hacia combustibles más limpios, asunto muy importante para los países que dependen mayoritariamente de ese tipo de energía.





Mercados de CO2



Existen dos categorías de mercado de CO2 según el volumen.



El mercado del dióxido de carbono se encuentran entre los más diversos y dinámicos en la industria del gas.



Las aplicaciones para el rango de CO2 van desde la carbonatación de bebidas hasta la recuperación de petróleo. Hay dos segmentos de mercado distintos para dióxido de carbono: el segmento de pequeños cantidades y precios elevados, cual suministra CO2 para muchos alimentos y mercados industriales, y el segmento EOR, que suministra CO2 en grandes volúmenes para recuperación mejorada de petróleo a precios bajos. Estos serán los sectores a los que apunta abastecer el emprendimiento que se pondrá en marcha bajo la forma de Fideicomiso.



El mercado de la alimentación representa la segunda parte más grande del negocio de CO2 en términos de volumen. Este segmento incluye bebidas carbonatadas, refrigeración de alimentos y congelación, atmósfera modificada. Envases, y hielo seco, particularmente pellets, utilizados en el transporte de alimentos y muchas aplicaciones de refrigeración a pequeña escala.



Captura de CO2 Mallín I





Los impulsores del Fideicomiso, que lleva el nombre de Mallín I, cuentan con el apoyo técnico de la empresa expresado en un acuerdo para el desarrollo de la tecnología en Argentina. También han conseguido financiación para dar un primer impulso a la puesta en marcha el Fideicomiso y esperan captar el interés de nuevos inversores para llevar adelante el proyecto. Mallín I es un proyecto productivo con grandes probabilidades de éxito y de rentabilidad asegurada por los múltiples usos y mercados del CO2, basados en una tecnología disruptiva del mercado actual y competitiva globalmente.

Los promotores María Feijoó, Mario X. Ruiz González, Wilson Montes y Fernando Mestre.



El objetivo del proyecto es producir CO2 mediante captura directa del aire, de fuentes de emisión o de una combinación de ambas con fines comerciales utilizando la tecnología de GT. El proyecto prevé la instalación de una planta para abastecer una enorme demanda de CO2 en diferentes sectores de la economía si bien inicialmente estará centrado en aquellas de aplicación directa.





Finalmente, la visión de los promotores es desarrollar un proyecto resiliente que, además de ser rentable y contribuir a frenar el cambio climático, genere conocimiento para potenciar los recursos endógenos en torno a los usos de CO2 en la región. Esta generación de conocimiento se hará con el desarrollo de proyectos de investigación en colaboración con universidades y centros de investigación nacionales, españoles (u otros europeos) y las vinculaciones que ya existen fruto de los acuerdo con GT y las empresas asociadas con ella.

Taller en Mendoza



El 30 de octubre se llevará a cabo el Taller "Captura y usos de CO2 con tecnología de carbono negativo" con inicio a las 8.30. El mismo tendrá un arancel de 50 dólares. La conferencia inaugural estará a cargo de la doctora Chichilnisky, de Global Termostat con el tema " Una tecnología concebida para revertir el cambio climático de forma rentable". Por su parte, Raúl Puliti, estará a cargo de "EOR-CO2 generado in situ, una necesidad para yacimientos convencionales y no convencionales". También Gonzalo Gallo de OIL Engineer ITBA Buenos Aires con "EOR Aspectos teóricos del estudio de inyección de CO2" y por último Carolina Pereira de la Universidad Nacional de Cuyo con el tema "Usos del CO2 en enología". Habrá también una reunión especial para interesados en invertir en el fideicomiso.



Interesados en recibir información complementaria sobre las condiciones de participación en el Fideicomiso enviar la consulta a [email protected] con el Asunto: Mallín I.