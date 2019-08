Todo lo que buscas en un solo lugar, es la maravilla a la hora de organizar una fiesta de cumpleaños para niños o para adultos también. El cotillón no pasa de moda nunca, se reinventa cada año de acuerdo a tendencias en deco, en personajes que se destacan por alguna película o serie y por colores que se imponen. En realidad lo esencial antes de armar un cotillón es pensar en la diversión, porque contienen luces, sonidos y permiten interactuar con los integrantes de la fiesta. Podes armar un cumpleaños tradicional o marcar tendencia con un festejo.



Se acerca el cumpleaños y piensas que no llegarás, no desesperes, una buena lista te ayuda a la hora de organizar.



Primero el lugar de festejo, la comida o catering, las invitaciones, los souvenirs y el cotillón que puede ser temático o no. Los pasteles, dorados, plateados y lunares están a la orden del día para crear un lindo merchandising de cumpleaños. Hoy encuentras vasos, manteles, servilletas, sorbetes, bolsitas, guirnaldas y otros más todo haciendo juego, está listo, solo tienes que decidirte en tu elección.

¿Qué podes encontrar?



Desde letras con luces led en varios modelos, piñatas personalizadas, pochocleras en diferentes materiales y estampados, cajitas para golosinas, snacks, papas fritas, etc., banderines con flecos, mexicanos, animalitos, borlas del color que deseas y tamaño que quieras, vasos estampados o de un solo color, manteles de fiselina y caminos para ayornarlos, etc. Disfraces, descartables y papelería, candy bar, souvenirs, pelucas, lentes, sombreros, etc. Todo para festejar.



Los infaltables



El mundo de los globos es mágico, están los comunes, perlados, metalizados, cristal, con led, y estampados, en diferentes formas y tamaños. Lo mismo las letras para armar nombres.



Las tendencias



Para armar cumpleaños de niñas, ellas prefieren los temáticos y hoy están de moda los personajes de Princesita, Unicornio, Pepa Pig, Sirenita, Vampirina y Llama.

Los varones prefieren a aquellos que son boom hoy como Toy Story, Fortnite, Jurasik World, Marineros, Granja Zenon, etc.

Otras celebraciones



No sólo cumpleaños puedes armar sino también casamientos, fiestas de 15, bautismos, baby shower, comunión, confirmación y eventos en general.

Y como si fuera poco



Las últimas novedades en repostería, todos los implementos necesarios si te agradan las manualidades en este rubro. También, encuentras elementos de manualidades para crear en casa.



El Dato:

Carioca

Tienda de fiesta por mayor y menor

Laprida 34 (o)

Av. Libertador 118 (e) Local 6