Con el objetivo de brindar herramientas y transferir tecnología a la industria sanjuanina, el INTI y la UNSJ firmaron dos acuerdos de trabajo. Las áreas estratégicas a desarrollar serán el diseño como factor de innovación, la robótica, la automatización y la realidad virtual, entre ellos crear el programa "Diseñador en la empresa 2021" , junto con la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad. Además se llevó a cabo en la provincia la reunión del Consejo Asesor Cuyo.



En este contexto Suplemento Verde de DIARIO DE CUYO dialogó con Rubén Geneiro el presidente del INTI quien consignó como "primer objetivo desde diciembre del 2019 el recuperar capacidades del INTI. En este sentido la agenda federal y de complementación de capacidades acá con las universidades es central".



"Esta complementación en San Juan lo hacemos con el INTA y el Conicet", indicó el funcionario agregando: "Nos sentimos en una dinámica muy virtuosa como parte del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación y trabajamos con esa agenda estratégica. Desde el INTI debemos ponernos al servicio del pensamiento estratégico y las miradas sistémicas del desarrollo productivo de cada provincia y en esta línea estamos trabajando mucho".



"El INTI tiene un amplio abanico de oferta tecnológica y en una primera evaluación cuenta con la posibilidad de brindar 8.000 servicios a la industria. Pero a todo esto hay que ponerlo en la agenda concreta de las pymes agroindustriales, industriales, mineras y demás cadena de agregado de valor local", indicó Geneiro.



Y consignó: "Ahí podemos comenzar a hablar de sectores estratégicos, como el de los alimentos, para el agregado de valor, innovación y desarrollo con un potencial exportador como lo realizado hace poco con una empresa de San Juan, a fin de que pueda vender su aceite de oliva a EEUU. También con otra empresa en la utilización del residuo del olivo para hacer pellets.



Agregar valor a la producción local es la política pública más valiosa que podemos tener y para ello debemos poner todas las capacidades del INTI a disposición de las pymes, más allá de las específicas locales, para dar un salto productivo y tecnológico con calidad. Es muy virtuoso que las provincias se enfoquen en esta visión estratégica como el San Juan TEC y que con la Universidad, el INTA y el sector privado podamos trabajar en conjunto".

Estamos recuperando el INTI para volcarlo al servicio industrial, afirmó Rubén Geneiro.





PRESUPUESTO

Consultado por el presupuesto destacó: "Sin una mejora presupuestaria era imposible recuperar el INTI. Entre el 2015 y el 2019 había perdido el 50% del presupuesto real. Hoy lo hemos recuperado estamos en los $5.000 millones", aunque reconoció que "el 80% se va en los salarios. Tenemos 2.700 trabajadores en total".



Para sumar capacidades, "la nueva ley de Economía del Conocimiento y del Sistema Científico y Tecnológico nos va a dar una capacidad mayor y por otro lado en poco tiempo estamos presentando una nueva ley que asegure el presupuesto necesario para el INTI permanente, vinculado a los derechos de importación, ampliando el porcentaje de los mismos que se destinen a nuestro organismo y fijar un esquema de inversiones prioritarias y estratégicas en las provincias. Esperemos el Congreso Nacional lo trate en los próximos meses".



DESAFÍOS

Sobre las dificultades a vencer Geneiro marcó como tema clave "el recurso humano para todos los temas en el país. Estamos trabajando en todo el sistema científico tecnológico junto a la secretaría de empleo de la Nación al respecto. Va a haber una profunda disputa del capital humano especializado. Lo hemos vivenciado en el sector de software".



Otro tema a superar son las capacidades tecnológicas: "Hay que incorporar equipamiento e infraestructura y complementarla con las existentes. Pero acá no podemos repetir tecnologías con las universidades, sino complementarnos".



Finalmente consultado por la necesidad de involucrar más al sector privado, Geneiro afirmó:



"pedimos a los empresarios se asocien al sector científico tecnológico. Los saltos que han dado no solo las grandes empresas sino también las pymes han dependido siempre de esto. Por ende les solicitamos aprovechen las políticas públicas. Están definidas las herramientas para ello. aunque no todos llegan a enterarse".



Las tecnologías no saben de grietas y por ello Geneiro remata: "todo esto se hace con el sistema productivo. No tiene sentido un INTI virtuoso y con recurso, si no llega a las empresas. Por eso decimos que hay que llenar esto de pymes".

EN NÚMEROS

5.000 millones de pesos es el presupuesto 2021 del Instituto Nacional de Tecnología Industrial -INTI.

profesionales al servicio de la industria del país tiene este organismo, que cuenta con 2.700 empleados. 46 son los centros de desarrollo tecnológicos distribuidos en el país y unos 200 laboratorios acreditados.





MÁS DATOS

