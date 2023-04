Alejandro Cantón es el creador y presidente de Argentina Fáctica, una fundación que comenzó como comunidad de emprendedores en 2019 que se unió para agregar valor a lo que hacen y crecer a través de las exportaciones, ya que es la única manera de llegar a otros mercados. En este camino de búsqueda de pequeños empresarios que cuentan con productos identitarios de cada región, únicos en su tipo o poseen características diferenciales, Cantón llegó por segunda vez a la provincia para reunirse con grupos que tienen la intención de crecer. Para ello ya disponen de una marca registrada "Valle de San Juan" que identificará a esta región.

El contacto local fue Silvia Godoy, presidente de la Cooperativa Textil Kuskalla ubicada en Albardón que ya se ha sumado a esta apuesta confeccionando bolsas que sirven de coqueta presentación para accesorios argentinos de la marca "Espíritu Parrillero", precisamente creada por la fundación mencionada para la venta de elementos para el asado en el exterior. Silvia es la encargada ahora de colaborar con las reuniones que se realizan para detectar ingeniosos productos.

Por estos días mantuvo reuniones en Albardón, San Martín, Pocito y Angaco con emprendedores de diferentes distritos que quieren conocer el sistema para sumarse si las condiciones están dadas.

Cantón explicó que "la crisis por la que atraviesa el país sólo se va a solucionar generando riqueza, no alcanza con concentrarse en cómo reducir el déficit fiscal, sino en ganar más de lo que se gasta y para eso hay que exportar o sustituir exportaciones. Se deben generar más emprendimientos que sean productivos, así cada uno de los que ingrese a este sistema es una vacante en el ámbito de la relación de dependencia, y si le va bien va a requerir más vacantes. Esto tarde o temprano reduce el déficit fiscal porque habrá menos gente que demande un plan para poder trabajar. La riqueza pasa por la producción nacional".

En definitiva este es el espíritu de Argentina Fáctica, la Fundación que nació en 2019 que suma emprendedores de todo el país para vender en el exterior. A la vez ofrece acompañamiento para que puedan ser competitivos a nivel mundial ya que las dificultades financieras, tipo de cambio, altos costos, falta de créditos accesibles, entre otros tantos aspectos, imposibilitan la salida a mercados internacionales. Por eso la idea es concentrarse en productos que por su cultura, originalidad o virtudes geoclimáticas, tengan un valor diferencial.

En otras palabras intenta un cambio de la matriz productiva del país, a través del crecimiento de PyMEs y de economías regionales.

"Con Argentina fáctica empezamos a encontrar virtudes y son muchas, por ejemplo el hockey sobre césped es un deporte muy importante, pero resulta que al momento de comprar palos hay que adquirir los que vienen importados porque no hay productos de vanguardia hechos en Argentina. Así fue que empezamos a trabajar con universidades y centros de investigación científica para desarrollar el palo argentino. Del mismo modo hay que buscar todo lo que falta por hacer en diferentes aspectos a lo largo de todo el país. Hay mucho por hacer, por fabricar, por producir con innovación y calidad para cubrir diferentes demandas", relata el empresario.

Alejandro cantón de Argentina Fáctica junto a emprendedores de Pocito.

Primera apuesta



Siempre tratando de cumplir con este propósito, Argentina Fáctica creó la marca "Espíritu parrillero", que reúne a muchos emprendedores vinculados con el asado argentino. Nació con la idea de cubrir esta necesidad en diferentes puntos del planeta donde hay argentinos y no encuentran implementos o gente que quiere incursionar en la cultura del asado. Desde productores de delantales, cuchillos, manteles, cuencos, platos y todo lo que uno se pueda imaginar para el ritual del asado conformaron un catalogo que llega a diferentes países a través de revendedores. Así empezaron a vender a Suecia, Inglaterra, Emiratos Árabes, Australia, Panamá, Costa Rica, Estados Unidos, entre otros.

"La llegada al exterior se logró transmitiendo productos que serían de bazar pero con un agregado cultural que defiende a estas pymes. Del mismo modo se puede hacer con otras tantas cosas", indica.



El arribo a San Juan



El primer punto de anclaje de Argentina Fáctica en San Juan fue Kuskalla, la cooperativa textil de mujeres ubicada en Albardón presidida por Silvia Godoy, que realiza bolsas de tela para diferentes usos -ahora también incursionando en lo sustentable-. Fue por intermedio de un presidente de otra cooperativa chaqueña que se puso en contacto con Cantón tras una nota en Radio Nacional para que le ayudara a vender sus telas. Así la referente textil de la Fundación, Laura Munizaga, que asesora a todos los emprendedores de este rubro, le indicó que era una tela ideal para bolsas de regalería y pronto se sumó para la presentación de los utensilios de Espíritu Parrillero. La clave fue que ella propuso a Kuskalla para su confección porque ya conocía su trabajo.

Así las mujeres de Albardón realizan ese accesorio que es utilizado para que los productos lleguen con excelente presentación al mundo. Sólo un ejemplo de todo lo que se puede hacer.

Esto sucedió durante la pandemia, por lo que recién cuando terminó el aislamiento las partes pudieron conocerse personalmente. Hasta ese momento todo había sido vía telefónica o virtual.

"Como iniciador de la comunidad fáctica decidí que quería conocer a toda la gente con la que estaba trabajando y estuvo conmigo desde que arranqué en 2019 y así llegué a San Juan. Justo en ese momento estaba acá el Congreso Mundial del Tomate y la verdad es que ahí me enteré de la preponderancia de la provincia en este sentido. A medida que fui conociendo toda la potencialidad que tiene esta zona desarrollamos la marca Valle de San Juan para crear un catálogo con los productos que se hacen acá y reúnan ciertas características diferenciales para llegar a otros países. Esa marca sirve para generar demanda y luego el productor debe asistir esa demanda adaptándose a las necesidades de las diferentes culturas, y para eso también se requiere mucho del arte", comenta Cantón.

La marca Valle San Juan servirá de paraguas ya que cada productor mantiene la suya al momento de la venta, y sobre todo logra llegar a lugares a los que en forma individual no podría hacerlo. La idea es usarla para abrir caminos a los productores, una tarea que realiza la Fundación. Sólo son identificadas con una especie de sello/sticker para que se conozca el origen.

Otra de las fortalezas de esta idea es unir a productores que se conocen en los encuentros o son contactados entre sí, se complementan y hasta pueden unirse en objetivos comunes que sirvan para ambas partes.

Silvia Godoy, presidente de la Cooperativa Textil Kuskalla de Albardón junto a Alejandro Cantón, presidente de Argentina Fáctica. Las mujeres de esta agrupación abastecen de bolsas de tela para la marca Espíritu Parrillero que sale al exterior.

Otra de las cosas a las que se apunta para concretar la llegada de productos locales al exterior es que estos mantengan su calidad y se eviten demoras en las entregas.

Cantón desde hace mucho tiempo lidera una empresa dedicada al Comercio Exterior por lo que es el principal referente en la materia dentro de la Fundación que cuenta con diferentes áreas de asesoramiento para los productores regionales.

"Desde la empresa apoyamos algunos proyectos cuando un comprador pide un poco de cosas de cada marca. Así elegimos aquellas del catálogo que sabemos que van a cumplir, además uno sólo compra y uno sólo vende con una gran reducción de costos. De esa manera pequeños productores pueden exportar", indica.



Pregunta clave



¿Qué gana la Fundación Argentina Fáctica o Cantón con esto? Es lo que muchos productores se preguntan cuando son convocados para participar de las reuniones en las que se habla de la posibilidad de armar un catálogo con productos sanjuaninos para traspasar las fronteras. La respuesta de Cantón tiene varios aspectos. A nivel filosófico dice que lo impulsa "el amor" porque esta actividad lo "hace sentir vivo", además de tener empresas que funcionan y le permiten vivir tranquilamente.

"Encima soy de Leo y me llamo Alejandro, ¡quiero conquistar el mundo! (dice entre risas). Me gratifica que la gente me busque para estas cosas, sentirme útil. Como presidente de la Fundación no gano un mango, pero tengo empresas que venden servicios a los exportadores y productores. Si le sirven lo usan, sino no. Una de mis compañías se dedica a consolidar pequeños productos y los manda a un sólo productor para reducir los costos de envío, es una herramienta que pueden usar o no, no es una obligación que lo hagan. Sí hay que mantener la publicidad, el marketing de todo lo que publicamos", agrega.

A la par de la marca, trabajan en una leyenda de San Juan que acompañará los productos que surjan para oficiar de soporte cultural.

A la respuesta agrega que "en primer lugar soy empresario, cuento con cinco compañías de diferentes rubros, una es la exportadora, otra es una incubadora de proyectos científicos dedicada a la transferencia de tecnología y otras de obras para el sector público básicamente para el área salud. Eso me permite conocer muchos aspectos sociales y en un momento me llevó a pensar ¿cómo podemos cambiar la Argentina para generar riqueza? Eso sucedió tras un viaje a una feria en Chicago donde no había ni un sólo producto argentino. Así decidí armar una estructura que ayudara a los pequeños emprendedores y productores disruptivos a crear un valor agregado. Desarrollé esa comunidad que no está vinculada a la política partidaria. Al contrario creo que es una herramienta útil para los políticos, somos un nexo. Fue creciendo la Fundación en el país y empezamos a clasificarlos por rubros".

Entre los actores fundamentales que sostienen este sistema figuran los argentinos radicados en el exterior, los emprendedores que quieren desarrollar productos que son demandados afuera y reciben asistencia a través del área científica, o ya los tienen y no los pueden comercializar. Una propuesta que comenzó siendo una idea y en la actualidad ya da sus primeros frutos.



Datos



Para los interesados en tomar contacto con Argentina Fáctica o conocer más. Aquí los datos

Dirección: Luis Viale 692, CABA ( 1416 )

Teléfono : 11 4582-6057

Instagram: @argentinafactica

Facebook: Argentina Fáctica

web: www.argentinafactica .com.ar



Las reuniones



El presidente de la Fundación Argentina Fáctica, Alejandro Cantón, mantuvo los siguientes encuentros con productores locales:



* Finca "El Desafío del Inmigrante", de la familia Soler-Garde en San Martín

* Finca "Don Hilario" de los hermanos Castro en Angaco

* Agencia de Desarrollo Local "ADEL" a cargo de Rodrigo Manzano. Reunión de productores de Pocito.

* Bodega "El Milagro" de José L. Diapolo en Albardón

* Cooperativa "4 Caminos", presidida por Eduardo Sánchez en Albardón.

* Encuentro de Productores de los diferentes departamentos y localidades en la Casa de la Cultura de Albardón.